УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10358 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
2 193 6

Нідерланди направлять в Україну військову поліцію для розслідування воєнних злочинів

буча,страта

Нідерландська військова поліція Marechaussee вирушить в Україну, щоб долучитися до розслідування воєнних злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Десятки представників нідерландської військової поліції Marechaussee направлять в Україну для надання допомоги у розслідуванні воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Влада країни відповідне рішення має ухвалити вже у п'ятницю.

Зазначається, що дуже важливо оперативно зібрати всі докази воєнних злочинів.

Під час розслідування збиття літака рейсу MH17 у 2014 році Нідерланди набули необхідних експертних знань у цій галузі.

Marechaussees працюватимуть у місцях, де могли бути скоєні воєнні злочини, та передаватимуть матеріали до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова. ФОТО

Автор: 

Буча (543)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після збитого мирного літака парашинцями, де перебували ваші свіввітчизники, попіл Клааса й досі благородно б'є в щзирі серця. Ви з нами! Сатану слід зупиняти хрестом та мечем!!!
показати весь коментар
28.04.2022 23:47 Відповісти
🔴⚫ Ваша полиция уже 8 лет не может MH-17 расследовать. От вас пользы - как с козла молока. 🔴⚫
показати весь коментар
28.04.2022 23:59 Відповісти
impartial and unbiased invistigation is very important for future Hague Tribunal...
показати весь коментар
29.04.2022 00:09 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
29.04.2022 00:19 Відповісти
то вже питання до суду
показати весь коментар
29.04.2022 10:41 Відповісти
а марія іванівна буде?
показати весь коментар
29.04.2022 00:20 Відповісти
 
 