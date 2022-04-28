Нідерланди направлять в Україну військову поліцію для розслідування воєнних злочинів
Нідерландська військова поліція Marechaussee вирушить в Україну, щоб долучитися до розслідування воєнних злочинів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.
"Десятки представників нідерландської військової поліції Marechaussee направлять в Україну для надання допомоги у розслідуванні воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.
Влада країни відповідне рішення має ухвалити вже у п'ятницю.
Зазначається, що дуже важливо оперативно зібрати всі докази воєнних злочинів.
Під час розслідування збиття літака рейсу MH17 у 2014 році Нідерланди набули необхідних експертних знань у цій галузі.
Marechaussees працюватимуть у місцях, де могли бути скоєні воєнні злочини, та передаватимуть матеріали до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі.
