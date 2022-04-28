Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова. ФОТО
Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до катувань мирних мешканців у Бучі на Київщині.
Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Їхню 64 окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ ЗС РФ Путін відзначив присвоєнням почесного звання "гвардійської". Подяка від президента за "масовий героїзм", а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини, - це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне - спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат", - зазначає генпрокурорка.
За її словами, прокурори Бучанської окружної прокуратури присвоїли заслужені "звання" підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни першим 10 військовослужбовцям цієї бригади ЗС РФ:
•молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву;
•рядовому Григорію Наришкіну;
рядовому Василю Князєву;
•єфрейтору Семену Мальцеву;
•рядовому Сергію Пєскарьову;
•рядовому Альберту Раднаєву;
•єфрейтору Михайлу Кашину;
•єфрейтору Андрію Бізяєву;
•єфрейтору Дмитру Сергієнку;
•сержанту Нікіті Акімову.
"У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. В хід ішли кулаки і приклади. У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку", - продовжує Венедіктова.
"Маємо докази, що, звісно ж, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку. Роль і участь кожного з них в цих злочинах встановлена слідчим шляхом завдяки злагодженій і оперативній роботі прокурорів та поліцейських, а їхні особисті дані допомогли зібрати також журналісти "Слідство Інфо". Наразі ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі", - резюмує вона.
Вона також опублікувала фото підозрюваних окупантів:
