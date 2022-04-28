УКР
11 144 23

Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова. ФОТО

Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до катувань мирних мешканців у Бучі на Київщині.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхню 64 окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ ЗС РФ Путін відзначив присвоєнням почесного звання "гвардійської". Подяка від президента за "масовий героїзм", а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини, - це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне - спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат", - зазначає генпрокурорка.

За її словами, прокурори Бучанської окружної прокуратури присвоїли заслужені "звання" підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни першим 10 військовослужбовцям цієї бригади ЗС РФ:

•молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву;

•рядовому Григорію Наришкіну;

рядовому Василю Князєву;

•єфрейтору Семену Мальцеву;

•рядовому Сергію Пєскарьову;

•рядовому Альберту Раднаєву;

•єфрейтору Михайлу Кашину;

•єфрейтору Андрію Бізяєву;

•єфрейтору Дмитру Сергієнку;

•сержанту Нікіті Акімову.

"У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. В хід ішли кулаки і приклади. У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку", - продовжує Венедіктова.

"Маємо докази, що, звісно ж, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку.  Роль і участь кожного з них в цих злочинах встановлена слідчим шляхом завдяки злагодженій і оперативній роботі прокурорів та поліцейських, а їхні особисті дані допомогли зібрати також журналісти "Слідство Інфо". Наразі ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі", - резюмує вона.

Вона також опублікувала фото підозрюваних окупантів:

Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова 01
Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова 02
Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова 03
Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова 04
Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова 05
Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова 06
Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова 07
Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова 08
Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова 09
Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова 10

Топ коментарі
+33
Я себе представлял именно подобные рожи даже до взгляда на фото. Это генетические мутанты.
28.04.2022 14:00 Відповісти
+15
я ухею с такой "русской" армии - через одного цырен-оол какой-то..
28.04.2022 14:03 Відповісти
+14
Унтерменші. Генетичне сміття.

(неполіткоректно, але факт на обличчя, як кажуть самі москалі).
28.04.2022 14:05 Відповісти
тут вже і балаклава не допоможе...
28.04.2022 14:02 Відповісти
руССкий - глаз узкий...
28.04.2022 14:04 Відповісти
кашин - син *****... генетичні виродки
28.04.2022 14:05 Відповісти
Больше патрушев в детстве
28.04.2022 14:18 Відповісти
Бєнєдіктова!
З цими орками все зрозуміло. ЦЕ НЕ РІВЕНЬ ГЕНПРОКУРОРА УКРАЇНИ.
Ти не відволікайся від головного!

ХТО ЗДАВ РОЗМІНУВАВ ВИХОДИ З КРИМУ?

ХТО ЗДАВ ХЕРСОН?

ПРІЗВИЩА, ПЛІЗ!!!
28.04.2022 14:06 Відповісти
По їблу читається, що манячило. Друга армія світу - це як повипускали з колонії маняків. Лише грабувати воювати з мирним населенням і жорстоке насилля, якісь дикі бомжі. Що для нормальної людини жахливо для них задоволення. Весь світ вже побачив ту "армію" і зрозуміли, що вбивати їх легше ніж допускати цих дикунів на свої території і не бояться. Ну окрім посіпак, як угорщина і т.д.
28.04.2022 14:06 Відповісти
фізіогноміка це наука
28.04.2022 14:07 Відповісти
Выставить награду за их головы,местная гопота сама их на пере поставит.
28.04.2022 14:07 Відповісти
Дрыщи с ручками спичками. Почему-то, именно дрыщи самые паскудные. Если рахиту недомерку попадает в руки власть\автомат, то тут же начинается террор. Дрыщи громче всех радуются, когда кому-то делают плохо и громче всех плачут, когда чувствуют опасность.
28.04.2022 14:07 Відповісти
Ублюдки!
28.04.2022 14:10 Відповісти
Табло у гобленов и орков характерное. Ломброзо был прав. Ничего нового. Они этим занимаются 500 лет. руский мир должен быть в этот раз ликвидирован. Сколько об этом писали.
28.04.2022 14:18 Відповісти
28.04.2022 14:25 Відповісти
Всю кацапію треба Стерелізувати інакше не стерти цих лишнехромосомих
28.04.2022 14:26 Відповісти
Найти и казнить!
28.04.2022 14:26 Відповісти
просто чмошники..
28.04.2022 14:35 Відповісти
многие забеременевшие от этих козлов оставляют плод жить дальше, неужели никто не понимает какое гавно потом родится, ребенок будет копирочкой отца, такой же негодяй и сволочь и испортит жизнь своей маме...
28.04.2022 14:40 Відповісти
горите в аду вечно раССеянские БЕСсласные уроды и мрази! чтоб вы повыздохли в страшных муках! чтоб вас на части рвало и палило огнем.чтоб вы, мерзкие твари, месяцами подыхали от незаживающих ран и гнили заживо. аминь.
28.04.2022 15:00 Відповісти
очень хорошо сказал
28.04.2022 15:41 Відповісти
Уйобки рускі. На морді дауни.
28.04.2022 21:32 Відповісти
 
 