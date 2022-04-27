Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками. Вони заздалегідь знали, до кого йдуть, - мер Федорук

Російські військові в Бучі цілеспрямовано вбивали людей за складеними списками. Їх допомагали складати окупантам місцеві колаборанти.

Про це мер Бучі Анатолій Федорук заявив у коментарі канадському телеканалу CBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами мера, саме зрадники вказували імена і адреси місцевих жителів.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", - сказав Федорук.

Він також розповів, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі", - додав Федорук.

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