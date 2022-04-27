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Новини Війна Різня в Бучі
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Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками. Вони заздалегідь знали, до кого йдуть, - мер Федорук

могила,буча,братська,ексгумація

Російські військові в Бучі цілеспрямовано вбивали людей за складеними списками. Їх допомагали складати окупантам місцеві колаборанти.

Про це мер Бучі Анатолій Федорук заявив у коментарі канадському телеканалу CBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами мера, саме зрадники вказували імена і адреси місцевих жителів.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", - сказав Федорук.

Він також розповів, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі", - додав Федорук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На відео з Бучі, знятому з дрона, росіяни стоять біля тіл українців, - CNN

Автор: 

армія рф (17554) вбивство (3097) масове вбивство (74) Буча (542) Федорук (32) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+38
"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків.
Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі", - додав Федорук."



Правильно, політики звалили звідти заздалегідь, а прості люди лишись, тому що їхні депутани типу Василевської-Смаглюк до останнього дня писали "Сидіть вдома, росіянє не трогают мирних жителів."
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27.04.2022 16:59
+34
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27.04.2022 16:59
+31
Так. Ця слуга народу саме і представляє у ВР округ, де рашисти влаштували геноцид українців.

Виборчий округ 96 - виборчий округ в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київській області .

До складу округу входять міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0 Буча і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87 Славутич , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Бородянський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вишгородський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Іванківський і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Поліський райони.
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27.04.2022 17:02
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Гуттаперчиша требу було примусово в Бучу притягнути і мордою потикать, козліну стару разом з лайноон!
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27.04.2022 16:53 Відповісти
А зеледента не надо потыкать? Гуттериш Украиной руководит?
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27.04.2022 17:17 Відповісти
Оставь деда в покое, он и так ничего не решает. Там же по морде видно, что он уже только пенсии дождаться хочет, старый бюрократ.
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27.04.2022 17:32 Відповісти
Списки з Яндекса (шпигунське програмне забезпеченняна), вконтактє , однокласніки , а також інших сайтів та кацапського пз
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27.04.2022 16:54 Відповісти
Яндекс, ВК, ОК, 1С, Касперского, були заборонені для використання в Україні ще у 2017р. як шпигунські і ворожі, але багато українських довбодятлів навіть сьогодні продовжував ними користатись, в тому числі Яндекс-карти, навігатор і навіть яндекс-гроші. Дурні не розуміють, що яндекснавігатор не лише їм допомагає краще проїхати, ай відслідковує якість доріг, швидкість пересування по них, реєструє нові шляхи і ті по яким вже ніхто не їздить, а потім ці данні потрапляють до спецслужб рашки. Авто з Яндекс-навігатором стоїть у скупчені інших авто, це привід рашистам бомбанути це скупчення.
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27.04.2022 17:42 Відповісти
Сказати відкіля списки ?

СПИСКИ НА РОЗТРІЛ У БУЧІ І ІНШИХ ОКУПОВАНИХ МІСТАХ ЗРОБЛЕНІ З ДОДАТКУ ДІЯ
ЯКИЙ ЗЛАМАЛИ КАЦАПСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ.

Охорона персональних даних в Україні лежить десь у смітнику.
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27.04.2022 16:56 Відповісти
А ти зможешь пояснити, як з інформації в Дії можна зрозуміти що людина має проукраїнську позицію?
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27.04.2022 16:59 Відповісти
Читай силку яку привів унизу.
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27.04.2022 17:01 Відповісти
Там общий трёп. По данным этих баз не получится составить списки лояльных или нет к срусским
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27.04.2022 17:10 Відповісти
Поправка - НЕ ТІЛЬКИ В ДІЇ, А РАЗОМ З ДІЄЙ У ВСІХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УКРАЇНЦІВ.
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27.04.2022 17:04 Відповісти
Ще й бігом створювали електронний реєстр учасників АТО, ССО.
Нормальні люди ще тоді казали, що це мутна ідея.
При зламі бази рашисти мали дані по всій Україні.
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27.04.2022 17:05 Відповісти
А як створювали тероборону і самооборону? Я приїхав в сільраду і жахнувся. Сиділо дві жіночки і знімали копії з усіх документів добровольців, паспорти, водійське посвідчення, дозвіл на зброю, військовий квиток, ніби спеціально готували базу даних партизан для окупантів. До нас орки не дійшли слава Богу, але списки патріотів по чиїйсь команді лежать в місцевих радах. Я розвернувся і не став реєструватись, СБУ це ваша компетенція розібратись, хто призначив таку процедуру в час , коли такі бази даних потрібно знищувати.
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27.04.2022 21:04 Відповісти
Это чес. В Дії ничего нет, ни про партии, ни про статус, ни про предпочтения. Не распростаняйте фейки.
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27.04.2022 17:07 Відповісти
В "Дії" є персональні дані, включно з адресами, телефонами й т. ін. Далі ця база "підшивається" до списку тих, хто "не угодєн". Соцмережі, доречі, теж прив`язуються до телефонів і т.д.
так що, не прикидайтеся, наче ви не розумієте, як це працює
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27.04.2022 17:26 Відповісти
А ну т.е. списки неугодных еще были? Не только Дія.
Как можно Дію подшить в рукописные списки? Очень интересно послушать.
Все эти сказки, про взломы миллионы аккаунтов очень иетресны, но все проще. Просто кто-то давал списки, этот кто-то был из горсовета. А сейчас началась игра в дурочку.
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27.04.2022 17:54 Відповісти
Это ничего не даёт. Никто не ломал миллионы аккаунтов. Эти списки составляли скорее всего сотрудники мэрии и ЖЭКов новых. Так что не нужно постить фейки. Кроме того туча людей в той Діє даже не зарегина.
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27.04.2022 18:05 Відповісти
В дие нет баз. Она цепляется в нужную по необходимости. Хватит врать
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27.04.2022 18:15 Відповісти
Зачем ломать? Такие данные просто покупаются, или вы сомневаетесь что в нашей стране есть желающие продать?
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27.04.2022 17:32 Відповісти
Кримський міст має бути взірваний лише тоді, коли направлять через нього в напрямку Росії останнього зрадника - щоб зрадникам дороги назад в Україну вже не було.
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27.04.2022 16:58 Відповісти
Зрадники будуть плисти на Кубань кролем.
Пам'ятаєте, як відповів старпом грузиньского ****** російському, у якого топливо закінчилось (мовою оригіналу): "Если у вас закончилось топливо, вы можете грести веслами!".
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27.04.2022 17:30 Відповісти
Виловити місцевих колаборантів потрібно і закопати , тварюк , живцем 😠
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27.04.2022 16:59 Відповісти
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27.04.2022 16:59 Відповісти
Курва чорнорота , краще зтули пельку і мовчи !
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27.04.2022 17:01 Відповісти
Так. Ця слуга народу саме і представляє у ВР округ, де рашисти влаштували геноцид українців.

Виборчий округ 96 - виборчий округ в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київській області .

До складу округу входять міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0 Буча і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87 Славутич , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Бородянський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вишгородський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Іванківський і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Поліський райони.
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27.04.2022 17:02 Відповісти
У Києві в житлові будинки ракети влучали.
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27.04.2022 17:31 Відповісти
Депутатка "Слуги народу" подякувала Портнову за "відновлення справедливості" та "неоціненну послугу владі"

"Колишній заступник голови адміністрації Януковича - Андрій Портнов - допомагає чинній владі в Україні "відновлювати справедливість". Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телеканалу "НАШ".
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27.04.2022 17:57 Відповісти
"Слуги народу" - це те саме, що й ОПЗЖ, тількі ближче до корита.
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27.04.2022 19:02 Відповісти
Ц е ж саме те про що погрожував Портнов.
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27.04.2022 16:59 Відповісти
Давно тролі писали про списки.
Не виключено, що не брехали.
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27.04.2022 17:30 Відповісти
що...тролі....
просвіщайтеся..
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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27.04.2022 17:41 Відповісти
Так, а де це наше Суліма?
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27.04.2022 18:08 Відповісти
він був наче із Сум, хай би вижив
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27.04.2022 21:38 Відповісти
З Дніпра.
Пропав значно давніше. До 24.02.
З кінця 2021 чи на самому початку 2022.
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28.04.2022 00:39 Відповісти
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27.04.2022 16:59 Відповісти
"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків.
Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі", - додав Федорук."



Правильно, політики звалили звідти заздалегідь, а прості люди лишись, тому що їхні депутани типу Василевської-Смаглюк до останнього дня писали "Сидіть вдома, росіянє не трогают мирних жителів."
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27.04.2022 16:59 Відповісти
Згадайте в перші дні з столиці кожний другий був евакуйований, а ось Бучу, Маріуполь, Гостомель забули
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27.04.2022 17:24 Відповісти
Київ був порожній десь на 90%, на вулицях ані людей, ані машин.
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27.04.2022 17:33 Відповісти
Каждый второй сам выехал. Так правильнее будет.
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27.04.2022 18:09 Відповісти
И в Гостомеле касапы были в 11 утра 24 числа, если кто не в курсе.
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27.04.2022 18:49 Відповісти
На Антонова пытались своих эвакуировать 24 числа в обед, кончилось это смертью замначальника транспортного отдела и 15 расстреляными автобусами.
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27.04.2022 18:55 Відповісти
Вони звалили ще в січні. Тільки нам втірали про шашлики.
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27.04.2022 17:31 Відповісти
Основная масса бизнеса валила 15-16 февраля, некоторые 23.
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27.04.2022 18:13 Відповісти
за декілька днів до початку всього двіжу, до визнання луганди і драмбаса, були новини - що розстрільні списки вже готові (так там малися на увазі активістів політиків), але бачимо що і всіх інших також... от вам і вкшечка з мейл.сру)
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27.04.2022 17:00 Відповісти
"фейсбук" туди ж. хто його модерує, і як його власники торгують персональними даними окрема довга цікава розмова
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27.04.2022 17:29 Відповісти
Пам'ятаю перед війною запустили програму Е-чого там для реєстрації атошників, волонтерів та тероборонників.

Тоді мені це не сподобалося - подумав що неправильно це перед війною мати таку спільну базу
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27.04.2022 17:00 Відповісти
Украине нужно мобилизацию усилить и все Украинцы должны ломиться в военкоматы и идти воевать или русские придут и убьют безоружных и еще и мучать будут и садизмом заниматься. Потому всем надо ломиться в Армию!!!

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27.04.2022 17:02 Відповісти
так всі і ломляться, зброї то нема, то не дають, то ще щось...
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27.04.2022 17:03 Відповісти
Думаю засада , яка вже існує в воюючих країнах більшості не сподобається ...

Ніяких інститутів після школи (за певним виключенням) . Спочатку 99% служать в армії , а потім до 40-47 років кожен рік в резервістах . Тоді будуть в армії справжні професійні кадри й потужних резерв .
А тепер про виключенням -- бажаєшь вчитися на інженера після школи ?
Котракт з армією на 5 років , що після отримання диплому прослужишь офіцером 5 років в інженерній службі .

А зараз повністю згоден з Залужним , який 2 місяця тримав "резерви" ... Бо за 2 місяця складно навчити повноцінного бійця , якого не вб"ють в першому ж бою ! Бійців берегти требо , бо Україна не ********** !
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27.04.2022 17:12 Відповісти
і жити в лугандонії масштабом з Україну? серед диких, неосвічених, але озброєних людей? хтов такій країні буде дітей народжувати для гладіаторських боїв?
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27.04.2022 17:25 Відповісти
Зброя ...
Послухайте пана Валерія Кура . Он Вам по деталях розкладе , як зброя може бути загрозою в руках людей , які не пройшли курс й спецпідготовку . Особливо , коли єю лякають , а не застосовують .

Тут головний закон -- дістав ? Стріляй й будь готовий вбити , або тебе вб"ють !
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27.04.2022 18:12 Відповісти
У Ізраїлі такого немає, щоб після школи не можна було далі вчитись, тільки в армію.
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27.04.2022 17:35 Відповісти
Можно вчитися , але тільки після армії . Й армія 3 роки !

А можно й в армії вчитися . Для особ математичного складу є ніша в армії - служба , яка дорівнює 2-3 курса computer science ... Але туди не усі бажають , бо це не бойовий підрозділ , а у школярів майже у кожного є мрія служити саме в бойових частинах ...
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27.04.2022 18:00 Відповісти
Звідки Ви це знаєте ?!
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27.04.2022 18:16 Відповісти
Знайти калаборантів дуже просто -- берешь списки ОПЗЖопи й знаходишь ті імена , які не були у рострільних списках орків ...

Хоча усі ЗАЖОПінців требо брати з за жопу !
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27.04.2022 17:04 Відповісти
Поетому я всегда говорил что предатели гораздо опаснее врага по ту сторону фронта. К сожалению в Украине за предательство и сепаратизм смешное наказание если оно вообще есть. За ето мы и заплатили страшную цену.
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27.04.2022 17:05 Відповісти
Странно подаётся , особенно для иностранцев ,с этого интервью можно подумать что кацапы и не расстреливали бы , только местные предатели им списки преподнесли и пришлось стрелять .
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27.04.2022 17:06 Відповісти
У меня 2 вопроса, где Анатолий служил https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 -1992 - служба в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних силах,
И что делал и как попал и дальнейший карьерный рост 1997-1998 - вихователь Бучанської середньої школи-інтернату для дітей-сиріт, смт. Буча Київської області.
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27.04.2022 17:08 Відповісти
А где он мог служить в 1990 году? Очевидно, что в армии СыСыСэРа.
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27.04.2022 17:13 Відповісти
Толік дуже цікавий персонаж, більше 20-ти років при владі, у різний час був членом всіх провладних політсил. За Януковича взагалі наполегливо агітував
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27.04.2022 17:15 Відповісти
21 лютого 2022 року. За два дні до нападу рашистів.

CША: Росія готує списки українців, яких треба вбити чи арештувати після нападу.

Вашингтон направив до ООН листа, в якому повідомив про складання Росією списку жителів України, свобода і життя яких перебуватимуть в небезпеці у разі військової ескалації конфлікту.

https://www.dw.com/uk/csha-rosiia-hotuie-spysky-ukraintsiv-yakykh-treba-vbyty-chy-areshtuvaty-pislia-napadu/a-60860507
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27.04.2022 17:13 Відповісти
Влада України це спростовувала, як і інші попередження західних партнерів.
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27.04.2022 17:16 Відповісти
Дивно...
Бо за те, що ці депутати послали АТОвців і не дали провести нараду з приводу організації самооборони, вони мали бути нагороджені кацапам.
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27.04.2022 17:14 Відповісти
Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. (с.) Симон Петлюра
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27.04.2022 17:18 Відповісти
А пам'ятаєте, як три роки назад, коли після президентських виборів в Україну повернувся палкий друг зе-команди - рашист портнов. У своєму першому посту на фб, він анонсував складення списку проукраїнських активістів, журналістів, військових, волонтерів, патріотів та ін осіб, проти яких будуть "проводитися певні дії: когось у тюрму, когось у лікарню, а когось взагалі вб'ють". Так от, здогадайтеся, звідки рашисти знають адреси АТО-шників, волонтерів, патріотів, опозиційних журналістів і депутатів? Все просто - це все списки рашиста портнова і його посіпак! До речі, заступник зе - татаров, випустив цю тварину портнова закордон місяць тому, а мусора зараз охороняють маєток портнова. Так що поздоровляю довпойопів 73%, ви сдєлалі єто вмєстє.
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27.04.2022 17:20 Відповісти
Так вся петушня яка ходить у московький паханат потенціальні стукачі.Від попа до бабці.Оскільки ця нечисть є у державі то треба їх всіх через СБУ пропускати.
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27.04.2022 17:22 Відповісти
СБУшники тоже в мацпатриахат ходят....
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27.04.2022 17:35 Відповісти
Та забороніть вже нарешті цю ******** московську "церкву" в Україні . І не буде ніяких списків . Вони по вуха в крові людей ці падонки . Що не піп - то педофіл , терорист , диверсант чи мародер . Скільки ще тисяч людей ці виродки мають вбити , щоб влада якось зреагувала ?
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27.04.2022 17:22 Відповісти
Да когда уже у нас начнут наказывать за предательство?! Они же от безнаказанности борзеют! И также вся эта шалупонь даунецкая, ненавидящая Украину, предатели все поголовно, кто голосовал на липовых референдумах! Почему они до сих пор никак не наказаны? Все эти жопы, которые орали на митингах "Путин введи" и останавливали наши танки. Сколько мы будем платить им пенсии и прочую социалку? Сколько предатели будут сидеть на нашей шее?
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27.04.2022 17:28 Відповісти
Наказывать за предательство начнут, когда украинцы(не НАТО вцы, не европейцы):
1. Победят рашистских оккупантов.
2. Выберут во власть везде хотя бы большинство приличных людей.
Второй пункт был единственным с 1991 года до 2014. И не выполнили. Я не очень верю, что выполнят после победы = никогда не начнут наказывать...
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27.04.2022 17:43 Відповісти
Вбивче невігластво захисту персональних даних

Непрофесіоналізм - вбиває. Хтось вважає це перебільшенням?

Кривава різанина, влаштована нелюдами у Бучі та інших тимчасово захоплених містах України є прямим наслідком того, що рашисти знали усі імена, адреси, номери телефонів жертв. Актуальні, свіжі, перевірені. Ми самі https://cutt.ly/HOMHVH5 ці дані верифікували, коли після останнього зливу з Дії сотні людей підтверджували актуальність злитих даних. Джерело:

Варто пройтись по посиланню і прочитати, там чітка відповідь на запитання, хто зрадник - 73% ідіотів, які тут всю зелену зграю привели у владу. Ті придурки, які вирішили, щоб по-приколу, щоб весело, щоб не барига... От тепер і пожинаємо плоди вибору тих придурків. І то ще, на жаль, далеко не кінець. Ще ми навіть уяви не маємо, що твориться на сьогодні окупованих територіях, ще лише догадуємось що та мерзота нам приготувала з допомогою наших придурків і зрадників. І ще питання, хто більше зло - відвертий зрадник з ОПЗЖ а чи повний дурень з тих "слуг".
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27.04.2022 17:36 Відповісти
Дивні питання, та чи мало в Бучі та Ірпіню було донецьких і луганських. Хто перевіряв за які гроші вони купили там квартири, та чого там і посади. Складіть тепер свої списки "переселенців" з 2014 року які при грошах та може й прозріємо усі.
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27.04.2022 17:40 Відповісти
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27.04.2022 17:57 Відповісти
Ніякі колаборанти не змогли б скласти такі списки без доступу до баз даних МВС та/або СБУ!
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27.04.2022 18:06 Відповісти
А є різниця? За списками чи просто так?
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27.04.2022 18:11 Відповісти
кацапские пособники ни от кого не прячутся.
у них хорошие крышевальщики среди теперешних властей.
козлины до сих пор остаются не только в Буче, но и в большинстве других городов у них свои официальные представительства на местах.
все их адреса общеизвестны:
город Буча, улица Вокзальная, 127б
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27.04.2022 18:24 Відповісти
Так а що далі?
Не бачу логічного завершення цієї статті.
"СБУ почала виявляти зрадників" чи "Генпрокуратура порушила кримінальну справу"...
Чи чекаємо, коли ці зрадники з'******* з країни???
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27.04.2022 18:44 Відповісти
Говорити на всіх що вони зрадники можна.а довести не завжди.Та і закони які маєм не можуть карати зрадників.
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27.04.2022 18:50 Відповісти
Досить! Берете за яйця активістів ОПЗЖ які роздавали каву їздили з ними на машинах на сьогодні ці тварі притихли попи місцеві тд
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27.04.2022 20:12 Відповісти
 
 