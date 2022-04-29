Гутерриш: Я не питаю иллюзий относительно немедленного реформирования Совбеза ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не питает никаких иллюзий относительно возможности немедленного реформирования организации.

Об этом он заявил на совместном с Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет таких полномочий, чтобы реформировать Совет Безопасности. У меня нет иллюзий насчет возможности это сделать сейчас, немедленно. Никаких. Но я буду делать абсолютно все, что могу, чтобы ООН была как можно эффективнее в таких ситуациях… Можете быть уверены, что мы взяли на себя это обязательство – поддержать на сто процентов украинцев в столь сложные времена. Мы постоянно призываем к прекращению войны. И это наша цель – закончить войну, уважая международное право и Устав ООН", - подчеркнул Гутерреш.

По его словам, ООН - это все женщины и мужчины, работающие в разных частях света для того, чтобы поддержать людей, пострадавших в результате войны или конфликта.

"ООН – это не только Совет Безопасности, ООН – это также Генеральная Ассамблея, и Генеральная Ассамблея четко сказала свое слово", - отметил генсек ООН.