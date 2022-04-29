РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10417 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 190 34

Гутерриш: Я не питаю иллюзий относительно немедленного реформирования Совбеза ООН

зеленський,гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не питает никаких иллюзий относительно возможности немедленного реформирования организации.

Об этом он заявил на совместном с Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет таких полномочий, чтобы реформировать Совет Безопасности. У меня нет иллюзий насчет возможности это сделать сейчас, немедленно. Никаких. Но я буду делать абсолютно все, что могу, чтобы ООН была как можно эффективнее в таких ситуациях… Можете быть уверены, что мы взяли на себя это обязательство – поддержать на сто процентов украинцев в столь сложные времена. Мы постоянно призываем к прекращению войны. И это наша цель – закончить войну, уважая международное право и Устав ООН", - подчеркнул Гутерреш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерриш шокирован, что Россия ударила ракетами по Киеву, пока он в городе - ВВС

По его словам, ООН - это все женщины и мужчины, работающие в разных частях света для того, чтобы поддержать людей, пострадавших в результате войны или конфликта.

"ООН – это не только Совет Безопасности, ООН – это также Генеральная Ассамблея, и Генеральная Ассамблея четко сказала свое слово", - отметил генсек ООН.

Автор: 

Совбез ООН (1139) Гутерриш Антониу (350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Людина яка каже в Україні , що требо не агрессію ***** припиняти , а ВІЙНУ мене визиває стійке бажанні вигризти йому кадик ...

В Ви як думаєте ?!
показать весь комментарий
29.04.2022 02:30 Ответить
+23
Кажуть що десь, колись були легендарні війська ООН. Так звані "голубі каски". Але мабуть ******* кольори, стерлись підошви, миші погризли прапори... Зате штаб залишився. ООН сьогодні це сінекура для політичних пенсіонерів та спосіб заробити пенсію для амбітних вихідців з таких наркогадюшників як Колумбія - 15 років праці на ООН дає право вибору країни проживання і пенсію. Саме такі "шукачі притулку" і складають переважну більшість співробітників ООН в різних гуманітарних місіях по всьому світу. А успіху ООН досягла лише одного разу тоді коли розробила та реалізувала програму знищення віспи на планеті. За 10 років щеплення отримало майже все населення планети. Навіть мені в дитинстві зробили. І віспа зникла. Залишилась лише в військових лабораторіях. Коштувало це рівно стільки скільки коштувало того часу 20 хвилин гонки озброєнь... Більше успіхів не було, але велика шана, імідж, престиж, віра в дієвість і перемогу людства над невіглаством процвітала. А тут *****. І упс ... ООН розгублено ... зганьбились... Виявилось що Член Ради Безпеки з правом вето займає це місце незаконно. Всупереч правилам які сама ООН встановила. І всі мовчать ось уже 32 роки. "Всі звірі рівні..." Ага... Навіщо потрібна ООН в якій країна -агресор, країна-терорист з правом вето може блокувати будь яке рішення всіх країн світу разом?
показать весь комментарий
29.04.2022 03:04 Ответить
+19
ООН-це одна велика ілюзія в контексті світової безпеки.
показать весь комментарий
29.04.2022 02:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Людина яка каже в Україні , що требо не агрессію ***** припиняти , а ВІЙНУ мене визиває стійке бажанні вигризти йому кадик ...

В Ви як думаєте ?!
показать весь комментарий
29.04.2022 02:30 Ответить
Я думаю, що вони вже "дунули" напару з дєдом )
показать весь комментарий
29.04.2022 02:35 Ответить
Думая ,что такая версия имеет права существовать. Рашу могут выгнать из радбеза - это хорошо. Гутериш может продать это как победу . Далее Гутериш с ООН может ввести ,через пару недель войска ООН ,а куда они вводяться ? Правильно ,на линию фронта. А что это значит ? А это значит замораживание конфликта. И часть Харьковской области ,Херсонская ,часть Запорожской ,все азовское побережье ,вода в крым ,остаеться под северной нигерией. Это ***** продает как победу цапам. Еще не известно ,куда орки за пару недель продвинуться? А вот это для Украины очень плохо. Будим надеться на англо-саксонское лобби в ООН ,и они так сей час не поступят. А Украине очень трудно будет отказаться от миротворческой миссии .Которая вроде нам в данный момент уже не нужна. Если такое произойдет ,то значит раша купила и ООН.
показать весь комментарий
29.04.2022 07:12 Ответить
Похоже на то.Гляньте какой дед довольный.А то, что во время его визита обстреляли Киев ракетами то то такое.Катается дед-турист по миру за счет взносов стран-участников и радуется безбедной старости.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:44 Ответить
Що-с, бадіку Гутерріш, жьихнув-си? Віді, напудив-єс у гузичник...
Не бійси, сараче, в нас шодньи, альбо й упівночи, алярма піворить - а то й ракети касабські гев та й гев! Єк заздріє тото місяць, на твар пісніє та й схарапуджений високими плаями в гори утікає.
Та ми смучу годину перебудем - Украйна міць має, москалем круки годує, очима мухи напуває. Не з тих страшків, шо-с їм, преч би си казало, бздьми дзвонют!..
показать весь комментарий
29.04.2022 02:32 Ответить
ООН-це одна велика ілюзія в контексті світової безпеки.
показать весь комментарий
29.04.2022 02:34 Ответить
Причому за велике бабло.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:42 Ответить
"Ми постійно закликаємо до припинення війни" - и будем дальше жестко при...(ой, мля, ракета!).зывать к прекращению войны.
показать весь комментарий
29.04.2022 02:38 Ответить
Тільки й може що язиком ляпати, а толку від нього нуль. Якщо ти не можеш нічого зробити, крім як висловити стурбованість, то на який хрiн потрібна твоя організація?
показать весь комментарий
29.04.2022 02:43 Ответить
старикам лишь бы поболтать, власть поругать ...
показать весь комментарий
29.04.2022 02:49 Ответить
ООН - це не лише Рада Безпеки, ООН - це також Генеральна Асамблея, і Генеральна Асамблея чітко сказала своє слово

а, ну якщо так, то це ж інша справа
показать весь комментарий
29.04.2022 02:56 Ответить
Вопрос?
Какую помощь ООН оказала Украине кроме своего словоблудия?
показать весь комментарий
29.04.2022 03:03 Ответить
Кажуть що десь, колись були легендарні війська ООН. Так звані "голубі каски". Але мабуть ******* кольори, стерлись підошви, миші погризли прапори... Зате штаб залишився. ООН сьогодні це сінекура для політичних пенсіонерів та спосіб заробити пенсію для амбітних вихідців з таких наркогадюшників як Колумбія - 15 років праці на ООН дає право вибору країни проживання і пенсію. Саме такі "шукачі притулку" і складають переважну більшість співробітників ООН в різних гуманітарних місіях по всьому світу. А успіху ООН досягла лише одного разу тоді коли розробила та реалізувала програму знищення віспи на планеті. За 10 років щеплення отримало майже все населення планети. Навіть мені в дитинстві зробили. І віспа зникла. Залишилась лише в військових лабораторіях. Коштувало це рівно стільки скільки коштувало того часу 20 хвилин гонки озброєнь... Більше успіхів не було, але велика шана, імідж, престиж, віра в дієвість і перемогу людства над невіглаством процвітала. А тут *****. І упс ... ООН розгублено ... зганьбились... Виявилось що Член Ради Безпеки з правом вето займає це місце незаконно. Всупереч правилам які сама ООН встановила. І всі мовчать ось уже 32 роки. "Всі звірі рівні..." Ага... Навіщо потрібна ООН в якій країна -агресор, країна-терорист з правом вето може блокувати будь яке рішення всіх країн світу разом?
показать весь комментарий
29.04.2022 03:04 Ответить
Та і коли були ці войска чи багато вони зробили, коли їх кудись вводили? У Руанді, наприклад?Чи у Конго?
показать весь комментарий
29.04.2022 07:01 Ответить
Тільки у Кореї війська досягли свого. І була би повна перемога, якби не Китай.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:43 Ответить
Абсолютно. Бесполезная. Организация.
показать весь комментарий
29.04.2022 03:20 Ответить
усё.***** кацапам

показать весь комментарий
29.04.2022 03:23 Ответить
10 республиканцев всё же против
показать весь комментарий
29.04.2022 07:24 Ответить
прозріло старе пердло
показать весь комментарий
29.04.2022 04:46 Ответить
Оооо, летіли "мірниє" ракєти в "нациків" або "військовий об"єкт". Признавайся Гутерріш, ти нацик чи військовий об"єкт?
показать весь комментарий
29.04.2022 04:47 Ответить
Два в одному.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:45 Ответить
Між словесами "реформування" і реальною справою дуже велика дистанція...почекаємо на реальний результат. І щось мені здається, що він буде "словоблудний і ніякий". Хотів би помилитись...
показать весь комментарий
29.04.2022 06:32 Ответить
Спочатку розберись, чи росія взагалі юридично є членом ООН. росія самовільно сама себе призначила в радбез замість срср.
показать весь комментарий
29.04.2022 06:38 Ответить
Т.е. он сам говорит о бесполезности его импотентной конторки и катается по миру в качестве туриста.
показать весь комментарий
29.04.2022 07:20 Ответить
Мне очень жалко тех кто пострадал при обстреле но есть и положительные стороны мир потихоньку понимает что кучка безполезных придурков именуемых оон нафиг никому не нужна как впрочем и обсе путлер показал ему этим ударом что клал он на оон с прибором...
показать весь комментарий
29.04.2022 07:35 Ответить
Росію мають вигнати великим пенделєм, навіки з ООН. Що вона там робить? Вона просто-напросто все руйнує і використовує для своєї агресії застосування вето і підкупу деяких недемократичних країн для голосування на свою користь. Ця потвора розповсюджує корупцію на території США. Історія повторюється, бо ми добре пам'ятаємо кого виганяли із Ліги Націй. А ще потрібно приймати рішення, щоб назавжди перекрити шлях цієї потвори-росії в такі організації. Китай і Україна будуть представляти інтереси тих, хто там залишиться після розпаду.
показать весь комментарий
29.04.2022 07:49 Ответить
Ну один в один Ліга націй і доля така ж сама буде
показать весь комментарий
29.04.2022 08:26 Ответить
1. ООН - это не про "решения" и не про "действия" (тем более эффективные). ООН - это про "поговорить".
2. СБ ООН - который вроде как должен быть про "действия", является плоть от плоти ООН. А как известно, не может мышь родить слона. Особенно когда в СБ заседают РФ и Китай с правом вето.
"Реформировать" ООН невозможно. По причине п.1. ООН можно только ликвидировать и создать новую структуру. Но мир пока к этому не готов. Мир пока не понял, что Путлер - это сформировавшийся Гитлер № 2, а Китай - стремительно идет к этому.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:31 Ответить
Ну скажіть,після обстрілів генсека ООН,що руськіє не дебіли.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:16 Ответить
дебіли шо не попали
показать весь комментарий
29.04.2022 14:38 Ответить
Не вижу вообще перспективу подобной организации, толко как площадку ПОБОЛТАТЬ и ОБСУДИТЬ, какие-либо решения или "резолюции к исполнению" обречены на игнорирование!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:56 Ответить
а хто тебе мешает? Щас самое время
показать весь комментарий
29.04.2022 14:37 Ответить
 
 