Гутерриш: Я не питаю иллюзий относительно немедленного реформирования Совбеза ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не питает никаких иллюзий относительно возможности немедленного реформирования организации.
Об этом он заявил на совместном с Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня нет таких полномочий, чтобы реформировать Совет Безопасности. У меня нет иллюзий насчет возможности это сделать сейчас, немедленно. Никаких. Но я буду делать абсолютно все, что могу, чтобы ООН была как можно эффективнее в таких ситуациях… Можете быть уверены, что мы взяли на себя это обязательство – поддержать на сто процентов украинцев в столь сложные времена. Мы постоянно призываем к прекращению войны. И это наша цель – закончить войну, уважая международное право и Устав ООН", - подчеркнул Гутерреш.
По его словам, ООН - это все женщины и мужчины, работающие в разных частях света для того, чтобы поддержать людей, пострадавших в результате войны или конфликта.
"ООН – это не только Совет Безопасности, ООН – это также Генеральная Ассамблея, и Генеральная Ассамблея четко сказала свое слово", - отметил генсек ООН.
В Ви як думаєте ?!
Не бійси, сараче, в нас шодньи, альбо й упівночи, алярма піворить - а то й ракети касабські гев та й гев! Єк заздріє тото місяць, на твар пісніє та й схарапуджений високими плаями в гори утікає.
Та ми смучу годину перебудем - Украйна міць має, москалем круки годує, очима мухи напуває. Не з тих страшків, шо-с їм, преч би си казало, бздьми дзвонют!..
а, ну якщо так, то це ж інша справа
Какую помощь ООН оказала Украине кроме своего словоблудия?
2. СБ ООН - который вроде как должен быть про "действия", является плоть от плоти ООН. А как известно, не может мышь родить слона. Особенно когда в СБ заседают РФ и Китай с правом вето.
"Реформировать" ООН невозможно. По причине п.1. ООН можно только ликвидировать и создать новую структуру. Но мир пока к этому не готов. Мир пока не понял, что Путлер - это сформировавшийся Гитлер № 2, а Китай - стремительно идет к этому.