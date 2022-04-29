УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4108 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
18 190 34

Гутерріш: Я не маю ілюзій щодо негайного реформування Радбезу ООН

зеленський,гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не має жодних ілюзій щодо можливості негайного реформування організації.

Про це він заявив на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Я не маю таких повноважень, щоб реформувати Раду Безпеки. У мене немає ілюзій щодо можливості це зробити зараз, негайно. Жодних. Але я буду робити абсолютно все, що можу, аби ООН була якомога ефективнішою в таких ситуаціях… Можете бути впевнені, що ми взяли на себе це зобов’язання – підтримати на сто відсотків українців у такі складні часи. Ми постійно закликаємо до припинення війни. І це наша мета - закінчити війну, поважаючи міжнародне право і Статут ООН", - підкреслив Гутерріш.

За його словами, ООН - це всі жінки й чоловіки, які працюють у різних частинах світу для того, щоб підтримати людей, котрі постраждали внаслідок війни чи конфлікту.

"ООН – це не лише Рада Безпеки, ООН – це також Генеральна Асамблея, і Генеральна Асамблея чітко сказала своє слово", - зазначив генсек ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш шокований, що Росія вдарила ракетами по Києву, поки він у місті, - ВВС

Автор: 

Радбез ООН (885) Гутерріш Антоніу (404)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Людина яка каже в Україні , що требо не агрессію ***** припиняти , а ВІЙНУ мене визиває стійке бажанні вигризти йому кадик ...

В Ви як думаєте ?!
показати весь коментар
29.04.2022 02:30 Відповісти
+23
Кажуть що десь, колись були легендарні війська ООН. Так звані "голубі каски". Але мабуть ******* кольори, стерлись підошви, миші погризли прапори... Зате штаб залишився. ООН сьогодні це сінекура для політичних пенсіонерів та спосіб заробити пенсію для амбітних вихідців з таких наркогадюшників як Колумбія - 15 років праці на ООН дає право вибору країни проживання і пенсію. Саме такі "шукачі притулку" і складають переважну більшість співробітників ООН в різних гуманітарних місіях по всьому світу. А успіху ООН досягла лише одного разу тоді коли розробила та реалізувала програму знищення віспи на планеті. За 10 років щеплення отримало майже все населення планети. Навіть мені в дитинстві зробили. І віспа зникла. Залишилась лише в військових лабораторіях. Коштувало це рівно стільки скільки коштувало того часу 20 хвилин гонки озброєнь... Більше успіхів не було, але велика шана, імідж, престиж, віра в дієвість і перемогу людства над невіглаством процвітала. А тут *****. І упс ... ООН розгублено ... зганьбились... Виявилось що Член Ради Безпеки з правом вето займає це місце незаконно. Всупереч правилам які сама ООН встановила. І всі мовчать ось уже 32 роки. "Всі звірі рівні..." Ага... Навіщо потрібна ООН в якій країна -агресор, країна-терорист з правом вето може блокувати будь яке рішення всіх країн світу разом?
показати весь коментар
29.04.2022 03:04 Відповісти
+19
ООН-це одна велика ілюзія в контексті світової безпеки.
показати весь коментар
29.04.2022 02:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Людина яка каже в Україні , що требо не агрессію ***** припиняти , а ВІЙНУ мене визиває стійке бажанні вигризти йому кадик ...

В Ви як думаєте ?!
показати весь коментар
29.04.2022 02:30 Відповісти
Я думаю, що вони вже "дунули" напару з дєдом )
показати весь коментар
29.04.2022 02:35 Відповісти
Думая ,что такая версия имеет права существовать. Рашу могут выгнать из радбеза - это хорошо. Гутериш может продать это как победу . Далее Гутериш с ООН может ввести ,через пару недель войска ООН ,а куда они вводяться ? Правильно ,на линию фронта. А что это значит ? А это значит замораживание конфликта. И часть Харьковской области ,Херсонская ,часть Запорожской ,все азовское побережье ,вода в крым ,остаеться под северной нигерией. Это ***** продает как победу цапам. Еще не известно ,куда орки за пару недель продвинуться? А вот это для Украины очень плохо. Будим надеться на англо-саксонское лобби в ООН ,и они так сей час не поступят. А Украине очень трудно будет отказаться от миротворческой миссии .Которая вроде нам в данный момент уже не нужна. Если такое произойдет ,то значит раша купила и ООН.
показати весь коментар
29.04.2022 07:12 Відповісти
Похоже на то.Гляньте какой дед довольный.А то, что во время его визита обстреляли Киев ракетами то то такое.Катается дед-турист по миру за счет взносов стран-участников и радуется безбедной старости.
показати весь коментар
29.04.2022 08:44 Відповісти
Що-с, бадіку Гутерріш, жьихнув-си? Віді, напудив-єс у гузичник...
Не бійси, сараче, в нас шодньи, альбо й упівночи, алярма піворить - а то й ракети касабські гев та й гев! Єк заздріє тото місяць, на твар пісніє та й схарапуджений високими плаями в гори утікає.
Та ми смучу годину перебудем - Украйна міць має, москалем круки годує, очима мухи напуває. Не з тих страшків, шо-с їм, преч би си казало, бздьми дзвонют!..
показати весь коментар
29.04.2022 02:32 Відповісти
ООН-це одна велика ілюзія в контексті світової безпеки.
показати весь коментар
29.04.2022 02:34 Відповісти
Причому за велике бабло.
показати весь коментар
29.04.2022 08:42 Відповісти
"Ми постійно закликаємо до припинення війни" - и будем дальше жестко при...(ой, мля, ракета!).зывать к прекращению войны.
показати весь коментар
29.04.2022 02:38 Відповісти
Тільки й може що язиком ляпати, а толку від нього нуль. Якщо ти не можеш нічого зробити, крім як висловити стурбованість, то на який хрiн потрібна твоя організація?
показати весь коментар
29.04.2022 02:43 Відповісти
старикам лишь бы поболтать, власть поругать ...
показати весь коментар
29.04.2022 02:49 Відповісти
ООН - це не лише Рада Безпеки, ООН - це також Генеральна Асамблея, і Генеральна Асамблея чітко сказала своє слово

а, ну якщо так, то це ж інша справа
показати весь коментар
29.04.2022 02:56 Відповісти
Вопрос?
Какую помощь ООН оказала Украине кроме своего словоблудия?
показати весь коментар
29.04.2022 03:03 Відповісти
Кажуть що десь, колись були легендарні війська ООН. Так звані "голубі каски". Але мабуть ******* кольори, стерлись підошви, миші погризли прапори... Зате штаб залишився. ООН сьогодні це сінекура для політичних пенсіонерів та спосіб заробити пенсію для амбітних вихідців з таких наркогадюшників як Колумбія - 15 років праці на ООН дає право вибору країни проживання і пенсію. Саме такі "шукачі притулку" і складають переважну більшість співробітників ООН в різних гуманітарних місіях по всьому світу. А успіху ООН досягла лише одного разу тоді коли розробила та реалізувала програму знищення віспи на планеті. За 10 років щеплення отримало майже все населення планети. Навіть мені в дитинстві зробили. І віспа зникла. Залишилась лише в військових лабораторіях. Коштувало це рівно стільки скільки коштувало того часу 20 хвилин гонки озброєнь... Більше успіхів не було, але велика шана, імідж, престиж, віра в дієвість і перемогу людства над невіглаством процвітала. А тут *****. І упс ... ООН розгублено ... зганьбились... Виявилось що Член Ради Безпеки з правом вето займає це місце незаконно. Всупереч правилам які сама ООН встановила. І всі мовчать ось уже 32 роки. "Всі звірі рівні..." Ага... Навіщо потрібна ООН в якій країна -агресор, країна-терорист з правом вето може блокувати будь яке рішення всіх країн світу разом?
показати весь коментар
29.04.2022 03:04 Відповісти
Та і коли були ці войска чи багато вони зробили, коли їх кудись вводили? У Руанді, наприклад?Чи у Конго?
показати весь коментар
29.04.2022 07:01 Відповісти
Тільки у Кореї війська досягли свого. І була би повна перемога, якби не Китай.
показати весь коментар
29.04.2022 09:43 Відповісти
Абсолютно. Бесполезная. Организация.
показати весь коментар
29.04.2022 03:20 Відповісти
усё.***** кацапам

показати весь коментар
29.04.2022 03:23 Відповісти
10 республиканцев всё же против
показати весь коментар
29.04.2022 07:24 Відповісти
прозріло старе пердло
показати весь коментар
29.04.2022 04:46 Відповісти
Оооо, летіли "мірниє" ракєти в "нациків" або "військовий об"єкт". Признавайся Гутерріш, ти нацик чи військовий об"єкт?
показати весь коментар
29.04.2022 04:47 Відповісти
Два в одному.
показати весь коментар
29.04.2022 09:45 Відповісти
Між словесами "реформування" і реальною справою дуже велика дистанція...почекаємо на реальний результат. І щось мені здається, що він буде "словоблудний і ніякий". Хотів би помилитись...
показати весь коментар
29.04.2022 06:32 Відповісти
Спочатку розберись, чи росія взагалі юридично є членом ООН. росія самовільно сама себе призначила в радбез замість срср.
показати весь коментар
29.04.2022 06:38 Відповісти
Т.е. он сам говорит о бесполезности его импотентной конторки и катается по миру в качестве туриста.
показати весь коментар
29.04.2022 07:20 Відповісти
Мне очень жалко тех кто пострадал при обстреле но есть и положительные стороны мир потихоньку понимает что кучка безполезных придурков именуемых оон нафиг никому не нужна как впрочем и обсе путлер показал ему этим ударом что клал он на оон с прибором...
показати весь коментар
29.04.2022 07:35 Відповісти
Росію мають вигнати великим пенделєм, навіки з ООН. Що вона там робить? Вона просто-напросто все руйнує і використовує для своєї агресії застосування вето і підкупу деяких недемократичних країн для голосування на свою користь. Ця потвора розповсюджує корупцію на території США. Історія повторюється, бо ми добре пам'ятаємо кого виганяли із Ліги Націй. А ще потрібно приймати рішення, щоб назавжди перекрити шлях цієї потвори-росії в такі організації. Китай і Україна будуть представляти інтереси тих, хто там залишиться після розпаду.
показати весь коментар
29.04.2022 07:49 Відповісти
Ну один в один Ліга націй і доля така ж сама буде
показати весь коментар
29.04.2022 08:26 Відповісти
1. ООН - это не про "решения" и не про "действия" (тем более эффективные). ООН - это про "поговорить".
2. СБ ООН - который вроде как должен быть про "действия", является плоть от плоти ООН. А как известно, не может мышь родить слона. Особенно когда в СБ заседают РФ и Китай с правом вето.
"Реформировать" ООН невозможно. По причине п.1. ООН можно только ликвидировать и создать новую структуру. Но мир пока к этому не готов. Мир пока не понял, что Путлер - это сформировавшийся Гитлер № 2, а Китай - стремительно идет к этому.
показати весь коментар
29.04.2022 08:31 Відповісти
Ну скажіть,після обстрілів генсека ООН,що руськіє не дебіли.
показати весь коментар
29.04.2022 09:16 Відповісти
дебіли шо не попали
показати весь коментар
29.04.2022 14:38 Відповісти
Не вижу вообще перспективу подобной организации, толко как площадку ПОБОЛТАТЬ и ОБСУДИТЬ, какие-либо решения или "резолюции к исполнению" обречены на игнорирование!
показати весь коментар
29.04.2022 10:56 Відповісти
а хто тебе мешает? Щас самое время
показати весь коментар
29.04.2022 14:37 Відповісти
 
 