Гутерріш: Я не маю ілюзій щодо негайного реформування Радбезу ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не має жодних ілюзій щодо можливості негайного реформування організації.
Про це він заявив на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Я не маю таких повноважень, щоб реформувати Раду Безпеки. У мене немає ілюзій щодо можливості це зробити зараз, негайно. Жодних. Але я буду робити абсолютно все, що можу, аби ООН була якомога ефективнішою в таких ситуаціях… Можете бути впевнені, що ми взяли на себе це зобов’язання – підтримати на сто відсотків українців у такі складні часи. Ми постійно закликаємо до припинення війни. І це наша мета - закінчити війну, поважаючи міжнародне право і Статут ООН", - підкреслив Гутерріш.
За його словами, ООН - це всі жінки й чоловіки, які працюють у різних частинах світу для того, щоб підтримати людей, котрі постраждали внаслідок війни чи конфлікту.
"ООН – це не лише Рада Безпеки, ООН – це також Генеральна Асамблея, і Генеральна Асамблея чітко сказала своє слово", - зазначив генсек ООН.
В Ви як думаєте ?!
Не бійси, сараче, в нас шодньи, альбо й упівночи, алярма піворить - а то й ракети касабські гев та й гев! Єк заздріє тото місяць, на твар пісніє та й схарапуджений високими плаями в гори утікає.
Та ми смучу годину перебудем - Украйна міць має, москалем круки годує, очима мухи напуває. Не з тих страшків, шо-с їм, преч би си казало, бздьми дзвонют!..
а, ну якщо так, то це ж інша справа
Какую помощь ООН оказала Украине кроме своего словоблудия?
2. СБ ООН - который вроде как должен быть про "действия", является плоть от плоти ООН. А как известно, не может мышь родить слона. Особенно когда в СБ заседают РФ и Китай с правом вето.
"Реформировать" ООН невозможно. По причине п.1. ООН можно только ликвидировать и создать новую структуру. Но мир пока к этому не готов. Мир пока не понял, что Путлер - это сформировавшийся Гитлер № 2, а Китай - стремительно идет к этому.