Гутерріш: Я не маю ілюзій щодо негайного реформування Радбезу ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не має жодних ілюзій щодо можливості негайного реформування організації.

Про це він заявив на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Я не маю таких повноважень, щоб реформувати Раду Безпеки. У мене немає ілюзій щодо можливості це зробити зараз, негайно. Жодних. Але я буду робити абсолютно все, що можу, аби ООН була якомога ефективнішою в таких ситуаціях… Можете бути впевнені, що ми взяли на себе це зобов’язання – підтримати на сто відсотків українців у такі складні часи. Ми постійно закликаємо до припинення війни. І це наша мета - закінчити війну, поважаючи міжнародне право і Статут ООН", - підкреслив Гутерріш.

За його словами, ООН - це всі жінки й чоловіки, які працюють у різних частинах світу для того, щоб підтримати людей, котрі постраждали внаслідок війни чи конфлікту.

"ООН – це не лише Рада Безпеки, ООН – це також Генеральна Асамблея, і Генеральна Асамблея чітко сказала своє слово", - зазначив генсек ООН.

