РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10417 посетителей онлайн
Новости Война
5 789 10

В Запорожской области российские оккупанты пытаются ввести "рублевую зону", - ОВА

рубль

В Запорожской области войска РФ требуют от владельцев магазинов и заведений питания работать без украинских товаров и переходить на рубли.

Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Запорожской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

По словам жителей Васильевки, в городе значительно увеличилось количество российских военных. Они размещаются в жилых кварталах, чтобы прятаться за гражданскими и использовать их как за живой щит. Также известно, что оккупанты раздают гуманитарную помощь и медикаменты только тем, кто их поддерживает и способствует их преступной деятельности. Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются.

Ситуация в Пологовском районе остается напряженной. Из-за террористических действий оккупационных войск количество разрушений увеличивается ежедневно. Под обстрелами находятся Орехов и Гуляйполе, а также населённые пункты вокруг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский бизнес на оккупированных территориях заставляют работать по российским правилам, - разведка

В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Одним из условий безопасной работы является отсутствие на полках магазинов товаров украинского производства. Украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из Крыма и вводить "рублевую зону", - рассказали в ОВА.

Автор: 

армия РФ (20346) россия (96924) Запорожская область (3440)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
ЗЕчмо випустило кацапів з Криму і тепер маємо те що маємо.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:44 Ответить
+5
Крематории для кацапни будут бесплатны.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:24 Ответить
+5
И добавят что надо мужественно терпеть и не пить и не кушать.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крематории для кацапни будут бесплатны.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:24 Ответить
Сьогодні Данілов і Абдристович скажуть, що це неможливо, а кацапи через декілька днів самі залишать Запорізьку область і втечуть в Крим.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:28 Ответить
Твоїми би вустами....
показать весь комментарий
29.04.2022 08:29 Ответить
И добавят что надо мужественно терпеть и не пить и не кушать.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:32 Ответить
Арестович звільняв за три дні Херсон..а Придністров'я щолчком пальців на ютюбі..так шо Арестовича просто необхідно слухати,якшо хочете жити в світі ілюзій
показать весь комментарий
29.04.2022 08:34 Ответить
Яке ж ти кончене...
показать весь комментарий
29.04.2022 10:02 Ответить
Мелітополь здався без бою і їх мер не чистий. Із за якихось зрадників скільки людей в горі. Писали в СБУ в ті дні. Глухо.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:36 Ответить
ЗЕчмо випустило кацапів з Криму і тепер маємо те що маємо.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:44 Ответить
Реальну зону хочуть запровадити, точно таку як на Московії.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:45 Ответить
пхають свої фантики тим, хто їх не хоче. ********* є *********.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:22 Ответить
 
 