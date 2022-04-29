В Запорожской области российские оккупанты пытаются ввести "рублевую зону", - ОВА

В Запорожской области войска РФ требуют от владельцев магазинов и заведений питания работать без украинских товаров и переходить на рубли.

Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Запорожской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

По словам жителей Васильевки, в городе значительно увеличилось количество российских военных. Они размещаются в жилых кварталах, чтобы прятаться за гражданскими и использовать их как за живой щит. Также известно, что оккупанты раздают гуманитарную помощь и медикаменты только тем, кто их поддерживает и способствует их преступной деятельности. Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются.

Ситуация в Пологовском районе остается напряженной. Из-за террористических действий оккупационных войск количество разрушений увеличивается ежедневно. Под обстрелами находятся Орехов и Гуляйполе, а также населённые пункты вокруг.

В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Одним из условий безопасной работы является отсутствие на полках магазинов товаров украинского производства. Украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из Крыма и вводить "рублевую зону", - рассказали в ОВА.