УКР
На Запоріжжі російські окупанти намагаються запровадити "рубльову зону", - ОВА

рубль

У Запорізькій області війська РФ вимагають від власників магазинів і закладів харчування працювати без українських товарів та переходити на рублі.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Зі слів мешканців Василівки, у місті значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються у житлових кварталах, аби ховатися за цивільними та використовувати їх як за живий щит. Також відомо, що окупанти роздають гуманітарну допомогу та медикаменти лише тим, хто їх підтримує та сприяє їхній злочинній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.

​​Ситуація в Пологівському районі залишається напруженою. Через терористичні дії окупаційних військ кількість руйнувань збільшується щодня. Під обстрілами знаходяться Оріхів та Гуляйполе, а також населені пункти навколо.

У селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна комендатура вимагає від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Однією з умов безпечної роботи є відсутність на полицях магазинів товарів українського виробництва. Натомість українських підприємців активно агітують торгувати товарами з Криму та вводити "рубльову зону", - розповіли в ОВА.

+11
ЗЕчмо випустило кацапів з Криму і тепер маємо те що маємо.
29.04.2022 08:44 Відповісти
+5
Крематории для кацапни будут бесплатны.
29.04.2022 08:24 Відповісти
+5
И добавят что надо мужественно терпеть и не пить и не кушать.
29.04.2022 08:32 Відповісти
Сьогодні Данілов і Абдристович скажуть, що це неможливо, а кацапи через декілька днів самі залишать Запорізьку область і втечуть в Крим.
29.04.2022 08:28 Відповісти
Твоїми би вустами....
29.04.2022 08:29 Відповісти
Арестович звільняв за три дні Херсон..а Придністров'я щолчком пальців на ютюбі..так шо Арестовича просто необхідно слухати,якшо хочете жити в світі ілюзій
29.04.2022 08:34 Відповісти
Яке ж ти кончене...
29.04.2022 10:02 Відповісти
Мелітополь здався без бою і їх мер не чистий. Із за якихось зрадників скільки людей в горі. Писали в СБУ в ті дні. Глухо.
29.04.2022 08:36 Відповісти
Реальну зону хочуть запровадити, точно таку як на Московії.
29.04.2022 08:45 Відповісти
пхають свої фантики тим, хто їх не хоче. ********* є *********.
29.04.2022 10:22 Відповісти
 
 