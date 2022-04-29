На Запоріжжі російські окупанти намагаються запровадити "рубльову зону", - ОВА

У Запорізькій області війська РФ вимагають від власників магазинів і закладів харчування працювати без українських товарів та переходити на рублі.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Зі слів мешканців Василівки, у місті значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються у житлових кварталах, аби ховатися за цивільними та використовувати їх як за живий щит. Також відомо, що окупанти роздають гуманітарну допомогу та медикаменти лише тим, хто їх підтримує та сприяє їхній злочинній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.

​​Ситуація в Пологівському районі залишається напруженою. Через терористичні дії окупаційних військ кількість руйнувань збільшується щодня. Під обстрілами знаходяться Оріхів та Гуляйполе, а також населені пункти навколо.



У селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна комендатура вимагає від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Однією з умов безпечної роботи є відсутність на полицях магазинів товарів українського виробництва. Натомість українських підприємців активно агітують торгувати товарами з Криму та вводити "рубльову зону", - розповіли в ОВА.