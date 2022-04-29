Россияне обстреляли из "Градов" 2 села на Днепропетровщине, - Резниченко
Под обстрелы попали населенные пункты Криворожского района, предварительно - без пострадавших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем отчете главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Ночь более-менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки. Люди не пострадали", - сообщают в ОВА.
В небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили российский беспилотник.
Он упал на территории частного двора.
Об этом сообщает со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА https://t.me/dnipropetrovskaODA/763 Валентина Резниченко .
"Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Упал в селе во дворе. Немного зацепил крышу и окно дома, но все нормально", - говорится в сообщении.