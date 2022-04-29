РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10109 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 907 2

Россияне обстреляли из "Градов" 2 села на Днепропетровщине, - Резниченко

град,рф

Под обстрелы попали населенные пункты Криворожского района, предварительно - без пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем отчете главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь более-менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки. Люди не пострадали", - сообщают в ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Киева рашистами 28 апреля. ВИДЕО

обстрел (29084) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4369)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це від заздрощів що в наших селах є асфальт.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:04 Ответить
/// 29.04.2022.
В небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили российский беспилотник.
Он упал на территории частного двора.

Об этом сообщает со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА https://t.me/dnipropetrovskaODA/763 Валентина Резниченко .

"Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Упал в селе во дворе. Немного зацепил крышу и окно дома, но все нормально", - говорится в сообщении.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:52 Ответить
 
 