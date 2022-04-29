Россияне обстреляли из "Градов" 2 села на Днепропетровщине, - Резниченко

Под обстрелы попали населенные пункты Криворожского района, предварительно - без пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем отчете главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь более-менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки. Люди не пострадали", - сообщают в ОВА.

