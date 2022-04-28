Последствия обстрела Киева рашистами 28 апреля. ВИДЕО
28 апреля две российские ракеты попали в жилой дом в Шевченковском районе Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей распространили кадры последствий обстрелов.
Топ комментарии
Нехай про це замислиться весь цивілізованний світ , так як цей фашист і відвертий терорист на Украіні не зупиниться 😡
А теперь, тварь парашная, запомни, наша ракета прилетит к ссученным.
Навряд чи кацапи обстрялювали Київ крилатими ракетами - ППО з ними впоралось би. Більш того, раз скорійше за все це був Кинжал, а у ньому вибухівкі значно менше.
іскандери - 600 км максимум
3,14-дар продолжит это делать, пока не закончатся игрушки, но говорят большую часть уже выпустил, дальше с производством проблемы