Последствия обстрела Киева рашистами 28 апреля. ВИДЕО

28 апреля две российские ракеты попали в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей распространили кадры последствий обстрелов.

В центре Киева прозвучали сильные взрывы.

Автор: 

Киев (25996) обстрел (29050)
Топ комментарии
+22
ну пора, пора определиться с главым пролетом крымского моста
28.04.2022 22:37 Ответить
+20
Кремлівський ублюдок , за всі звірства в нашій краіні , заслуговує на смерть і негайну !!

Нехай про це замислиться весь цивілізованний світ , так як цей фашист і відвертий терорист на Украіні не зупиниться 😡
28.04.2022 22:36 Ответить
+13
реально декому підкоротити б язика, бовкає зайвого...
28.04.2022 22:34 Ответить
оприділись... і можеш перднути в його сторону.
28.04.2022 22:41 Ответить
застрелись, путлєрська *****
28.04.2022 23:03 Ответить
Пук пук
28.04.2022 23:06 Ответить
краще кинути кусок елітного асфальту із "Великого крадівництва" з допомогою пускової установки - асфальтоукладчика. Вова знав що робить, так зебіли? У вас є чим відповідати?
28.04.2022 23:04 Ответить
Пора по поРаше гасить!где ядерная ракетка.
28.04.2022 22:38 Ответить
У тебя под диваном наверное завалялась, загляни
28.04.2022 22:47 Ответить
Дом выдержал две ракеты? Нихера себе
28.04.2022 22:38 Ответить
чому дві? вони ж не в одну точку били.
28.04.2022 22:47 Ответить
Це не падіння збитоі ракети. Конкретний вибух бойовоі частини- розбити залізобетон до голоі арматур так що аж закрутило може тільки безбосередній вибух впритул. Знаю особисто, закінчував кпввіку
28.04.2022 22:39 Ответить
Я - киевлянин. Знаю этот район. Нет там ничего.
А теперь, тварь парашная, запомни, наша ракета прилетит к ссученным.
28.04.2022 23:03 Ответить
чому порвало на стиках арматуру? халтура?
28.04.2022 22:42 Ответить
Був би повноцінний вибух, мала бути значна пожежа. На фото слідів термічного вибуху немає. Пошкодження схоже утворилися від падіння ракети.
28.04.2022 22:55 Ответить
Від падіння арматуру би так не покрутило і залізобетон так не розбило би.
28.04.2022 23:26 Ответить
Согласен. Звук взрыва был именно взорвавшейся ракеты прилетевшей по цели, а не как ракету сбивает ПВО, когда слышен характерный хлопок в воздухе.
28.04.2022 22:56 Ответить
т.е. ПВО прошляпило?
28.04.2022 23:07 Ответить
по двигуну й по руйнуванням видно, що ракета тільки попала в будинок, вибуху не було. цілились 100%, на ракетний завод.
28.04.2022 22:39 Ответить
Я не спеціаліст, але теж здається, що не було вибуху, бо якщо б був навряд чи дім встояв би
28.04.2022 22:43 Ответить
є така штука, як логіка, вона завжди допомагає... в ракеті 180-300 кг. тротилу(або аналогу) при вибусі такої "гранати" будинку не залишилось би, була б тільки куча руїн.
28.04.2022 23:03 Ответить
В ракеті різна кількість вибухівкі у тротиловому еквіваленті - це залежить від ракети - чи то Калібр, чи Іскандер, чи X-55, чи Кинжал.

Навряд чи кацапи обстрялювали Київ крилатими ракетами - ППО з ними впоралось би. Більш того, раз скорійше за все це був Кинжал, а у ньому вибухівкі значно менше.
28.04.2022 23:30 Ответить
аналогічні руйнування були на Лобановського від уламків збитої ракети... до речі, про ППО, ракет було 5... писали лише про 2 вибухи. Про "кинжал", якщо в ньому вибухівки як звичайному снаряді, який тоді сенс того "кинжала"? ракета явно не вибухнула... удар ракети на швидкості більше 2-3000 км. робить такі руйнування без вибухівки.
28.04.2022 23:44 Ответить
Кинжал-это тот же Искандер, просто воздушного базирования.
28.04.2022 23:54 Ответить
Сенс кинджала - в дальності. Може вражати цілі на відстані до 1800 км, ,
іскандери - 600 км максимум
29.04.2022 07:36 Ответить
Поганий ти експерт. Ясно видно вибух.
28.04.2022 22:45 Ответить
Прочитайте пост адвоката Савчука трохи вище.
28.04.2022 22:46 Ответить
Придивіться на фото, вибух був, сліди полумя є і від ********* хвилі характерно зігнуто арматуру
28.04.2022 22:55 Ответить
Народ, вибух бч був. Пожежа тоді коли є чому горіти, вибух стався не всередені будинку, а в момент контакту. Сила вибуху (фугасність) обернено пропорційна квадрату відстані від епіцентру до перешкоди. По друге- думайте чому двигун на відстані від місця вибуху, бо відкинуло, інших залишків небачимо. Якщо перед будинком або за будинком немає обєктів, то це акт залякування, або традиційна московитська рукожопость. Кому цікаво скачаєте в неті руководство по подривному дєлу та сборник задач по подривному дєлу. Для особливо цікавих - ставимо ящик тнтн 25кг на поверхню і підриваємо, невелика воронка. Закопуємо той ящик на 1м і ще присипаємо та трамбуємо, яма 4м глибини
29.04.2022 00:06 Ответить
Зараз депутат застройщік з опзж Столар, пожаліється Путіну і завтра вже не будуть по Києву стріляти
28.04.2022 22:44 Ответить
28.04.2022 23:41 Ответить
Тут явно цель была напугать представителя ООН а не военные обьекты. Поетому и бахнули по первому что под руку подвернулось и что поближе к центру.
28.04.2022 22:53 Ответить
оон - это редкая гниль которая всегда подпевала путину...Чего его пугать, он и так за них...
28.04.2022 23:08 Ответить
***** в курсі шо в Києві Гутеріш тому й пустило ракету.. Господи, яке ж воно нікчемне і убоге
28.04.2022 22:54 Ответить
*****, оно иррациональное, оно убивает украинцев и разрушает Украину просто потому, что ему нравится, а не ради генсека ООН, выпустило полторы тысячи баллистических ракет, миллионы рабочих часов своих орков, и все ради кайфа что-нибудь разрушить в Украине и поубивать, сколько удастся, украинцев.
3,14-дар продолжит это делать, пока не закончатся игрушки, но говорят большую часть уже выпустил, дальше с производством проблемы
28.04.2022 23:41 Ответить
A rat must di
28.04.2022 23:24 Ответить
Z rat must die
28.04.2022 23:26 Ответить
Після зняття двигунів і обладнання розрізають на частини Ту-22МЗ. Україна, 1993 р.
28.04.2022 23:32 Ответить
УЧТИТЕ ГДЕ МЕНЬШЕ СТРЕЛЯЮТ - ТАМ БОЛЬШЕ УБЛЮДКОВ !)
29.04.2022 03:44 Ответить
А па маацквє ваапщє нє стрєляют...
29.04.2022 09:57 Ответить
 
 