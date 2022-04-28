В центре Киева прозвучали сильные взрывы. ВИДЕО
В центральных районах Киева прогремели два сильных взрыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Известно, что воздушная тревога в столице продолжается.
В сети очевидцы публикуют видео, на которых виден дым.
В то же время, мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы прозвучали в Шевченковском районе.
"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что взрывы прогремели в районе Лукьяновки.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли жилой массив Николаева из "Смерчей", - ОК "Південь". ВИДЕО
Consequences of one of the hits of an enemy missile in #Kyiv. pic.twitter.com/KAZ3n3ONij— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022
