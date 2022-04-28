В центре Киева прозвучали сильные взрывы. ВИДЕО

В центральных районах Киева прогремели два сильных взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что воздушная тревога в столице продолжается.

В сети очевидцы публикуют видео, на которых виден дым.

В то же время, мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы прозвучали в Шевченковском районе.

"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что взрывы прогремели в районе Лукьяновки.

