В центре Киева прозвучали сильные взрывы. ВИДЕО

вибух

В центральных районах Киева прогремели два сильных взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что воздушная тревога в столице продолжается.

В сети очевидцы публикуют видео, на которых виден дым.

В то же время, мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы прозвучали в Шевченковском районе.

"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что взрывы прогремели в районе Лукьяновки.

Consequences of one of the hits of an enemy missile in #Kyiv. pic.twitter.com/KAZ3n3ONij

— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

Топ комментарии
+81
Сциклива орда б'є здалеку, близько підходити боїться. Сама паскудна штучно створена нація, брехлива, кровожадна і маніакальна. Ця нація невиліковна, навіть могила її не виправить. Навіть попри обстріли крилатими і балістичними ракетами ми будемо боротися і ми переможемо. З нами Бог, з нами правда, з нами світ!
28.04.2022 20:41 Ответить
+64
***** пугало что будет обстреливать Киев если Украина нанесет удары по военным обьектам на Рашке. Так вот для тех кто сцыт, ***** и так без причины обстреливает Киев как может. А вот чтобы ето прекратилось нужно *бать по ********* чтобы выродки фашистские не знали где прятаться
28.04.2022 20:44 Ответить
+63
тримайся, Києве !
28.04.2022 20:37 Ответить
Все нормально, по тому объекту, по которому враг (****** кацапские) целились, не попали). ПВО отработало четко. Не бздите раньше времени, все пучком)
28.04.2022 20:59 Ответить
жилой дом не считаем? с людьми??
29.04.2022 01:15 Ответить
Влупило солидно. Аж стекла на деревянном балконе задрожали.
28.04.2022 20:59 Ответить
Треба вже в Криму бази бомбити !
28.04.2022 21:01 Ответить
Давно пора чем-нибудь по Мацкве достать. Выправить симметрию, так сказать...
28.04.2022 21:04 Ответить
Последний раз кацапы так психовали после "отрицательного всплытия" флагмана Масква, что на этот раз мы потопили?
28.04.2022 21:04 Ответить
Походу Гутерреш сильно обидел Путина
28.04.2022 21:05 Ответить
Ґуд'їріш то стара, стерта на лисо шина, потребуюча заміни, рівно ж як і вся ООН.
28.04.2022 22:48 Ответить
Одну ракету точно сбили - я слышал хлопок !
28.04.2022 21:10 Ответить
є вже така інфа, що це підтверджує
28.04.2022 22:56 Ответить
от би добре було чим по кремлю вгатити
28.04.2022 21:16 Ответить
а в Мариуполе и Харькове так каждый час ...
28.04.2022 21:29 Ответить
Якщо відповідь не буде прилітати до москви такі обстріли можуть стать постійними.
28.04.2022 21:29 Ответить
если не ошибаюсь, то это обрезаное видео, того что выложили сразу в российских пабликах. Очень логично обрезать видео, взятое у рашистов, что б не было коректировки (нет)
28.04.2022 21:30 Ответить
А зачем фото??? Пишут же сами фото и видео не размещать, чтобы не было возможности вычислить место прилёта. О чем редакция думает?
28.04.2022 21:32 Ответить
Живу в цьому районі з дитинства. По тому, що надано, не можу зрозуміти де... Не шукайте зради там, де її нема.
28.04.2022 21:56 Ответить
Гутьєреш дриснув
28.04.2022 21:38 Ответить
Доки будемо ще міркувати??Дали зброю, яку могли дати і раніше!!І треба гасити--сенсу буде значно більше., а користі більше в 5 разів!!
28.04.2022 21:42 Ответить
Фашистов можно только уничтожить, как и третий рейх, ********** положит всех рабсеян перед смертью, но никаких вменяемых переговоров с ним не будет. Единственное, что его там остановит сейчас, это ликвидация своими.
28.04.2022 21:48 Ответить
Процшли ппо значить іскандери
28.04.2022 21:54 Ответить
Что характерно, первые видео без цензуры появились в кац@пских пабликах. Т.е. агентуры у них полно.
28.04.2022 21:55 Ответить
Вообще, у НАТО есть пво, способное сбивать крылатые/баллистические ракеты? Что б нам дать и себе хватило. Или они, зная, что кац@пы тысячами штампуют ракеты них*ера не детали для усиления своего ПВО/ПРО. Наверное, они думали, что этими ракетами будут воевать с чукчами и бурятами.
28.04.2022 22:01 Ответить
Не оправдываю рашку, но не думаю, что они прям спецом целились в этот дом. Вообще нихера неясно, куда они целятся. Никакой логики в обстрелах в 80% случаев не наблюдается. Но определённо надо ******* в ответ иначе реально это будет постоянно продолжаться
28.04.2022 22:11 Ответить
От чім вдарити по тій же москві?
28.04.2022 22:28 Ответить
1 После крейсера нам стало прилетать Калибров ровно в 2 раза меньше. 2 На крейсере Москва моряки жарили картошку между торпед на корме и забыли загасить костер
29.04.2022 05:27 Ответить
Сикливі орки бісяться
28.04.2022 22:16 Ответить
