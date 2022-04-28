УКР
У центрі Києва пролунали сильні вибухи. ВIДЕО

У центральних районах Києва пролунали два сильних вибухи.

Відомо, що повітряна тривога в столиці досі триває.

В мережі очевидці публікують відео, на яких видно дим.

Водночас мер Віталій Кличко повідомив, що вибухи прозвучали в Шевченківському районі.

"Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що вибухи пролунали в районі Лук'янівки.

Consequences of one of the hits of an enemy missile in #Kyiv. pic.twitter.com/KAZ3n3ONij

— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

Топ коментарі
+81
Сциклива орда б'є здалеку, близько підходити боїться. Сама паскудна штучно створена нація, брехлива, кровожадна і маніакальна. Ця нація невиліковна, навіть могила її не виправить. Навіть попри обстріли крилатими і балістичними ракетами ми будемо боротися і ми переможемо. З нами Бог, з нами правда, з нами світ!
показати весь коментар
28.04.2022 20:41 Відповісти
+64
***** пугало что будет обстреливать Киев если Украина нанесет удары по военным обьектам на Рашке. Так вот для тех кто сцыт, ***** и так без причины обстреливает Киев как может. А вот чтобы ето прекратилось нужно *бать по ********* чтобы выродки фашистские не знали где прятаться
показати весь коментар
28.04.2022 20:44 Відповісти
+63
тримайся, Києве !
показати весь коментар
28.04.2022 20:37 Відповісти
Все нормально, по тому объекту, по которому враг (****** кацапские) целились, не попали). ПВО отработало четко. Не бздите раньше времени, все пучком)
показати весь коментар
28.04.2022 20:59 Відповісти
жилой дом не считаем? с людьми??
показати весь коментар
29.04.2022 01:15 Відповісти
Влупило солидно. Аж стекла на деревянном балконе задрожали.
показати весь коментар
28.04.2022 20:59 Відповісти
Треба вже в Криму бази бомбити !
показати весь коментар
28.04.2022 21:01 Відповісти
Давно пора чем-нибудь по Мацкве достать. Выправить симметрию, так сказать...
показати весь коментар
28.04.2022 21:04 Відповісти
Последний раз кацапы так психовали после "отрицательного всплытия" флагмана Масква, что на этот раз мы потопили?
показати весь коментар
28.04.2022 21:04 Відповісти
Походу Гутерреш сильно обидел Путина
показати весь коментар
28.04.2022 21:05 Відповісти
Ґуд'їріш то стара, стерта на лисо шина, потребуюча заміни, рівно ж як і вся ООН.
показати весь коментар
28.04.2022 22:48 Відповісти
Одну ракету точно сбили - я слышал хлопок !
показати весь коментар
28.04.2022 21:10 Відповісти
є вже така інфа, що це підтверджує
показати весь коментар
28.04.2022 22:56 Відповісти
от би добре було чим по кремлю вгатити
показати весь коментар
28.04.2022 21:16 Відповісти
а в Мариуполе и Харькове так каждый час ...
показати весь коментар
28.04.2022 21:29 Відповісти
Якщо відповідь не буде прилітати до москви такі обстріли можуть стать постійними.
показати весь коментар
28.04.2022 21:29 Відповісти
если не ошибаюсь, то это обрезаное видео, того что выложили сразу в российских пабликах. Очень логично обрезать видео, взятое у рашистов, что б не было коректировки (нет)
показати весь коментар
28.04.2022 21:30 Відповісти
А зачем фото??? Пишут же сами фото и видео не размещать, чтобы не было возможности вычислить место прилёта. О чем редакция думает?
показати весь коментар
28.04.2022 21:32 Відповісти
Живу в цьому районі з дитинства. По тому, що надано, не можу зрозуміти де... Не шукайте зради там, де її нема.
показати весь коментар
28.04.2022 21:56 Відповісти
Гутьєреш дриснув
показати весь коментар
28.04.2022 21:38 Відповісти
Доки будемо ще міркувати??Дали зброю, яку могли дати і раніше!!І треба гасити--сенсу буде значно більше., а користі більше в 5 разів!!
показати весь коментар
28.04.2022 21:42 Відповісти
Фашистов можно только уничтожить, как и третий рейх, ********** положит всех рабсеян перед смертью, но никаких вменяемых переговоров с ним не будет. Единственное, что его там остановит сейчас, это ликвидация своими.
показати весь коментар
28.04.2022 21:48 Відповісти
Процшли ппо значить іскандери
показати весь коментар
28.04.2022 21:54 Відповісти
Что характерно, первые видео без цензуры появились в кац@пских пабликах. Т.е. агентуры у них полно.
показати весь коментар
28.04.2022 21:55 Відповісти
Вообще, у НАТО есть пво, способное сбивать крылатые/баллистические ракеты? Что б нам дать и себе хватило. Или они, зная, что кац@пы тысячами штампуют ракеты них*ера не детали для усиления своего ПВО/ПРО. Наверное, они думали, что этими ракетами будут воевать с чукчами и бурятами.
показати весь коментар
28.04.2022 22:01 Відповісти
Не оправдываю рашку, но не думаю, что они прям спецом целились в этот дом. Вообще нихера неясно, куда они целятся. Никакой логики в обстрелах в 80% случаев не наблюдается. Но определённо надо ******* в ответ иначе реально это будет постоянно продолжаться
показати весь коментар
28.04.2022 22:11 Відповісти
От чім вдарити по тій же москві?
показати весь коментар
28.04.2022 22:28 Відповісти
1 После крейсера нам стало прилетать Калибров ровно в 2 раза меньше. 2 На крейсере Москва моряки жарили картошку между торпед на корме и забыли загасить костер
показати весь коментар
29.04.2022 05:27 Відповісти
Сикливі орки бісяться
показати весь коментар
28.04.2022 22:16 Відповісти
