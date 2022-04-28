У центрі Києва пролунали сильні вибухи. ВIДЕО
У центральних районах Києва пролунали два сильних вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відомо, що повітряна тривога в столиці досі триває.
В мережі очевидці публікують відео, на яких видно дим.
Водночас мер Віталій Кличко повідомив, що вибухи прозвучали в Шевченківському районі.
"Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що вибухи пролунали в районі Лук'янівки.
Consequences of one of the hits of an enemy missile in #Kyiv. pic.twitter.com/KAZ3n3ONij— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022
Топ коментарі
+81 Анатолий К #427424
показати весь коментар28.04.2022 20:41 Відповісти Посилання
+64 Green sheet
показати весь коментар28.04.2022 20:44 Відповісти Посилання
+63 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар28.04.2022 20:37 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Firewall Connect
показати весь коментар28.04.2022 20:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Женя-Женя
показати весь коментар29.04.2022 01:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Михаил Дужик #512165
показати весь коментар28.04.2022 20:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Бандерівець
показати весь коментар28.04.2022 21:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex Zverev #512929
показати весь коментар28.04.2022 21:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Светлана Круп
показати весь коментар28.04.2022 21:04 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Илюша Илюша
показати весь коментар28.04.2022 21:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Анатолій Готич
показати весь коментар28.04.2022 22:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Amber
показати весь коментар28.04.2022 21:10 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Robert Bodnar
показати весь коментар28.04.2022 22:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ruslan Ruslan #157170
показати весь коментар28.04.2022 21:16 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Лаур
показати весь коментар28.04.2022 21:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ted #404328
показати весь коментар28.04.2022 21:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Alex M #422654
показати весь коментар28.04.2022 21:30 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Faina Gorbovets
показати весь коментар28.04.2022 21:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виктор Паплинский
показати весь коментар28.04.2022 21:56 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар28.04.2022 21:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valentina Ivaschenko
показати весь коментар28.04.2022 21:42 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
✘
✘
Petrov Viktor
показати весь коментар28.04.2022 21:48 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Autorare Autorare
показати весь коментар28.04.2022 21:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Игорь Руднев
показати весь коментар28.04.2022 21:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Игорь Руднев
показати весь коментар28.04.2022 22:01 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oleksii Lopasov
показати весь коментар28.04.2022 22:11 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Autorare Autorare
показати весь коментар28.04.2022 22:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Хавронников Степан
показати весь коментар29.04.2022 05:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Stepan Nakonechnyi
показати весь коментар28.04.2022 22:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль