У центрі Києва пролунали сильні вибухи. ВIДЕО

У центральних районах Києва пролунали два сильних вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомо, що повітряна тривога в столиці досі триває.

В мережі очевидці публікують відео, на яких видно дим.

Водночас мер Віталій Кличко повідомив, що вибухи прозвучали в Шевченківському районі.

"Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що вибухи пролунали в районі Лук'янівки.

