УКР
Наслідки обстрілу Києва рашистами 28 квітня. ВIДЕО

28 квітня дві російські ракети влучили в житловий будинок у Шевченківському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж розповсюдили кадри наслідків обстрілів. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва пролунали сильні вибухи. ВIДЕО

ну пора, пора определиться с главым пролетом крымского моста
28.04.2022 22:37 Відповісти
+20
Кремлівський ублюдок , за всі звірства в нашій краіні , заслуговує на смерть і негайну !!

Нехай про це замислиться весь цивілізованний світ , так як цей фашист і відвертий терорист на Украіні не зупиниться 😡
28.04.2022 22:36 Відповісти
+13
реально декому підкоротити б язика, бовкає зайвого...
28.04.2022 22:34 Відповісти
оприділись... і можеш перднути в його сторону.
28.04.2022 22:41 Відповісти
застрелись, путлєрська *****
28.04.2022 23:03 Відповісти
Пук пук
28.04.2022 23:06 Відповісти
краще кинути кусок елітного асфальту із "Великого крадівництва" з допомогою пускової установки - асфальтоукладчика. Вова знав що робить, так зебіли? У вас є чим відповідати?
28.04.2022 23:04 Відповісти
Пора по поРаше гасить!где ядерная ракетка.
28.04.2022 22:38 Відповісти
У тебя под диваном наверное завалялась, загляни
28.04.2022 22:47 Відповісти
Дом выдержал две ракеты? Нихера себе
28.04.2022 22:38 Відповісти
чому дві? вони ж не в одну точку били.
28.04.2022 22:47 Відповісти
Це не падіння збитоі ракети. Конкретний вибух бойовоі частини- розбити залізобетон до голоі арматур так що аж закрутило може тільки безбосередній вибух впритул. Знаю особисто, закінчував кпввіку
28.04.2022 22:39 Відповісти
Я - киевлянин. Знаю этот район. Нет там ничего.
А теперь, тварь парашная, запомни, наша ракета прилетит к ссученным.
28.04.2022 23:03 Відповісти
чому порвало на стиках арматуру? халтура?
28.04.2022 22:42 Відповісти
Був би повноцінний вибух, мала бути значна пожежа. На фото слідів термічного вибуху немає. Пошкодження схоже утворилися від падіння ракети.
28.04.2022 22:55 Відповісти
Від падіння арматуру би так не покрутило і залізобетон так не розбило би.
показати весь коментар
Согласен. Звук взрыва был именно взорвавшейся ракеты прилетевшей по цели, а не как ракету сбивает ПВО, когда слышен характерный хлопок в воздухе.
28.04.2022 22:56 Відповісти
т.е. ПВО прошляпило?
28.04.2022 23:07 Відповісти
по двигуну й по руйнуванням видно, що ракета тільки попала в будинок, вибуху не було. цілились 100%, на ракетний завод.
28.04.2022 22:39 Відповісти
Я не спеціаліст, але теж здається, що не було вибуху, бо якщо б був навряд чи дім встояв би
28.04.2022 22:43 Відповісти
є така штука, як логіка, вона завжди допомагає... в ракеті 180-300 кг. тротилу(або аналогу) при вибусі такої "гранати" будинку не залишилось би, була б тільки куча руїн.
28.04.2022 23:03 Відповісти
В ракеті різна кількість вибухівкі у тротиловому еквіваленті - це залежить від ракети - чи то Калібр, чи Іскандер, чи X-55, чи Кинжал.

Навряд чи кацапи обстрялювали Київ крилатими ракетами - ППО з ними впоралось би. Більш того, раз скорійше за все це був Кинжал, а у ньому вибухівкі значно менше.
28.04.2022 23:30 Відповісти
аналогічні руйнування були на Лобановського від уламків збитої ракети... до речі, про ППО, ракет було 5... писали лише про 2 вибухи. Про "кинжал", якщо в ньому вибухівки як звичайному снаряді, який тоді сенс того "кинжала"? ракета явно не вибухнула... удар ракети на швидкості більше 2-3000 км. робить такі руйнування без вибухівки.
28.04.2022 23:44 Відповісти
Кинжал-это тот же Искандер, просто воздушного базирования.
28.04.2022 23:54 Відповісти
Сенс кинджала - в дальності. Може вражати цілі на відстані до 1800 км, ,
іскандери - 600 км максимум
29.04.2022 07:36 Відповісти
Поганий ти експерт. Ясно видно вибух.
28.04.2022 22:45 Відповісти
Прочитайте пост адвоката Савчука трохи вище.
28.04.2022 22:46 Відповісти
Придивіться на фото, вибух був, сліди полумя є і від ********* хвилі характерно зігнуто арматуру
28.04.2022 22:55 Відповісти
Народ, вибух бч був. Пожежа тоді коли є чому горіти, вибух стався не всередені будинку, а в момент контакту. Сила вибуху (фугасність) обернено пропорційна квадрату відстані від епіцентру до перешкоди. По друге- думайте чому двигун на відстані від місця вибуху, бо відкинуло, інших залишків небачимо. Якщо перед будинком або за будинком немає обєктів, то це акт залякування, або традиційна московитська рукожопость. Кому цікаво скачаєте в неті руководство по подривному дєлу та сборник задач по подривному дєлу. Для особливо цікавих - ставимо ящик тнтн 25кг на поверхню і підриваємо, невелика воронка. Закопуємо той ящик на 1м і ще присипаємо та трамбуємо, яма 4м глибини
29.04.2022 00:06 Відповісти
Зараз депутат застройщік з опзж Столар, пожаліється Путіну і завтра вже не будуть по Києву стріляти
28.04.2022 22:44 Відповісти
28.04.2022 23:41 Відповісти
Тут явно цель была напугать представителя ООН а не военные обьекты. Поетому и бахнули по первому что под руку подвернулось и что поближе к центру.
28.04.2022 22:53 Відповісти
оон - это редкая гниль которая всегда подпевала путину...Чего его пугать, он и так за них...
28.04.2022 23:08 Відповісти
***** в курсі шо в Києві Гутеріш тому й пустило ракету.. Господи, яке ж воно нікчемне і убоге
28.04.2022 22:54 Відповісти
*****, оно иррациональное, оно убивает украинцев и разрушает Украину просто потому, что ему нравится, а не ради генсека ООН, выпустило полторы тысячи баллистических ракет, миллионы рабочих часов своих орков, и все ради кайфа что-нибудь разрушить в Украине и поубивать, сколько удастся, украинцев.
3,14-дар продолжит это делать, пока не закончатся игрушки, но говорят большую часть уже выпустил, дальше с производством проблемы
28.04.2022 23:41 Відповісти
A rat must di
28.04.2022 23:24 Відповісти
Z rat must die
28.04.2022 23:26 Відповісти
Після зняття двигунів і обладнання розрізають на частини Ту-22МЗ. Україна, 1993 р.
28.04.2022 23:32 Відповісти
УЧТИТЕ ГДЕ МЕНЬШЕ СТРЕЛЯЮТ - ТАМ БОЛЬШЕ УБЛЮДКОВ !)
29.04.2022 03:44 Відповісти
А па маацквє ваапщє нє стрєляют...
29.04.2022 09:57 Відповісти
 
 