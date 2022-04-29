Росіяни обстріляли з "Градів" 2 села на Дніпропетровщині, - Резніченко
Під обстріл потрапили населені пункти Криворізького району, попередньо - без постраждалих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому звіті голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Ніч більш-менш спокійна. Ранком окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі. Люди не постраждали", - повідомляють у ОВА.
В небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили российский беспилотник.
Он упал на территории частного двора.
Об этом сообщает со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА https://t.me/dnipropetrovskaODA/763 Валентина Резниченко .
"Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Упал в селе во дворе. Немного зацепил крышу и окно дома, но все нормально", - говорится в сообщении.