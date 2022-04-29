Росіяни обстріляли з "Градів" 2 села на Дніпропетровщині, - Резніченко

Під обстріл потрапили населені пункти Криворізького району, попередньо - без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому звіті голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ніч більш-менш спокійна. Ранком окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі. Люди не постраждали", - повідомляють у ОВА.

