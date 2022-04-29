УКР
Росіяни обстріляли з "Градів" 2 села на Дніпропетровщині, - Резніченко

Під обстріл потрапили населені пункти Криворізького району, попередньо - без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому звіті голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ніч більш-менш спокійна. Ранком окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі. Люди не постраждали", - повідомляють у ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині "приліт" у Синельниківському районі: "Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону". ФОТО

обстріл (30409) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4154)
Це від заздрощів що в наших селах є асфальт.
29.04.2022 09:04 Відповісти
/// 29.04.2022.
В небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили российский беспилотник.
Он упал на территории частного двора.

Об этом сообщает со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА https://t.me/dnipropetrovskaODA/763 Валентина Резниченко .

"Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Упал в селе во дворе. Немного зацепил крышу и окно дома, но все нормально", - говорится в сообщении.
29.04.2022 09:52 Відповісти
 
 