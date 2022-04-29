В Фастове вследствие ракетного удара два человека попали в больницу. Были попадания по инфраструктурным объектам, - председатель Киевской ОВА Павлюк
Двоих жителей Фастова в Киевской области госпитализировали с ранениями средней степени тяжести после российского ракетного удара по городу вечером 28 апреля.
"По Фастову был нанесен ракетный удар. К счастью, все живы. Однако несколько граждан обратились за помощью к врачам.
Горжусь фастовчанами, которые помогали друг другу локализовать последствия обстрела. По их глазам было видно, что сегодняшний день сделал нас еще сильнее. Особенно запомнились слова госпожи Евгении, которая после взрыва сказала: "Этим они нас не запугают. Пусть теперь они боятся нас!" – рассказал городской голова Михаил Нетяжук, передает Цензор.НЕТ.
"28 апреля около 20:00 россияне нанесли ракетный удар по городу Фастову. Вследствие этого было попадание по инфраструктурным объектам города. В настоящее время пожар локализован. Есть пострадавшие. Два человека госпитализированы с ранениями средней тяжести", - сообщил позже председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
