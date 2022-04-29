РУС
В Фастове вследствие ракетного удара два человека попали в больницу. Были попадания по инфраструктурным объектам, - председатель Киевской ОВА Павлюк

Двоих жителей Фастова в Киевской области госпитализировали с ранениями средней степени тяжести после российского ракетного удара по городу вечером 28 апреля.

"По Фастову был нанесен ракетный удар. К счастью, все живы. Однако несколько граждан обратились за помощью к врачам.
Горжусь фастовчанами, которые помогали друг другу локализовать последствия обстрела. По их глазам было видно, что сегодняшний день сделал нас еще сильнее. Особенно запомнились слова госпожи Евгении, которая после взрыва сказала: "Этим они нас не запугают. Пусть теперь они боятся нас!" – рассказал городской голова Михаил Нетяжук, передает Цензор.НЕТ.

"28 апреля около 20:00 россияне нанесли ракетный удар по городу Фастову. Вследствие этого было попадание по инфраструктурным объектам города. В настоящее время пожар локализован. Есть пострадавшие. Два человека госпитализированы с ранениями средней тяжести", - сообщил позже председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Читайте также: Рашисты выпустили ракеты по Фастову, - Геращенко

армия РФ (20346) обстрел (29084) Фастов (27) Павлюк Александр (191)
https://www.newsru.co.il/israel/29apr2022/ru_il_501.html Євгеї в іСраілі навіть в шоці від жидів з кацапії...
29.04.2022 13:13 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Ничего необычного... Просто обычная мусорка в Харькове.

29.04.2022 13:23 Ответить
 
 