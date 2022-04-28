РУС
Рашисты выпустили ракеты по Фастову, - Геращенко

фастів

Крылатые ракеты российских оккупантов ударили по Фастову в Киевской области.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что три крылатые ракеты оккупантов ударили по Фастову", - говорится в сообщении.

В комментарии "Громадському" пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила: "Было попадание по инфраструктурным объектам. Сейчас там работают спасатели".

+22
Фастів- великий залізничний вузол, тому і б'ють по ньому.От і вся причина
28.04.2022 21:06
+22
Пора далі кораблі топити,бо діла не буде.
28.04.2022 21:07
+20
от вилупки оркостановські! щоб ви повиздихали разом зі своїми дітьми та батьками.
28.04.2022 21:05
Б'ють по містах куди втекло дуже багато біженців, пора по орді криму валити.
28.04.2022 21:04
Із лампи Алладіна?
28.04.2022 21:09
кидатись асвальтом....
28.04.2022 21:11
Такими дурнями як ти.
28.04.2022 21:29
О, зебилоид тут как тут
28.04.2022 23:31
Пуйло..тебе ботинки не жмут???...
28.04.2022 21:04
от вилупки оркостановські! щоб ви повиздихали разом зі своїми дітьми та батьками.
28.04.2022 21:05
Фастів- великий залізничний вузол, тому і б'ють по ньому.От і вся причина
28.04.2022 21:06
як стверджують ращисти у соцмережах це їм подоляуа підказав
28.04.2022 21:26
Адже це настільки секретна інформація, що іншим способом її знайти було просто неможливо
28.04.2022 21:36
На таком узле должно быть ПВО и не одно
28.04.2022 21:38
Пора далі кораблі топити,бо діла не буде.
28.04.2022 21:07
Схоже, що не з кораблів, а з бєлорашкі прилетіло.
28.04.2022 21:09
Аби ляпнути? Звідти вже дуже давно нічого не прилітає. Вусатий бульбофюрер типу вийшов із війни
28.04.2022 21:22
Якраз із Гомеля прилетіло.Так шо не треба ля-ля
28.04.2022 21:48
Не аби ляпнути, а я в селі в 5 км на захід від Києва живу. Бачив, як ракета з півночі до Києва підлітала. На невеликій висоті йшла, крилата тобто.
28.04.2022 22:32
Звідти прилітає усе, що націлено на українські північ та захід, з тої простої причини, що менша відстать над територією України, отже менша вірогідність збиття.
Ляпалку прикрий ідіот.
29.04.2022 08:57
а чего молчат что обстреляли ракетами Генсека ООН когда о находился в Киеве
28.04.2022 21:07
То ж доведеться виражати стурбованість та занепокоєння, а нам ніколи: у нас війна...
28.04.2022 21:12
Специально обстреляли. Неужели вы думайте, что это было неэффективно и тот еще больше не стал выступать за мир, отдав крым, днр и лнр (что конечно приведет к новой войне, но ему на это плевать)? Это эффективно и это сработало.

Кацапы великолепно разбираются в психологии европейцев, которую сами же и создали своими агентами, не жалея миллиардов на подкуп и пропаганду.

Ну а сбивать искандеры, в том числе и при запуске с миг-31 (кинжал), - нечем. Просто нечем. И ничего дать не смогут, так как в такой ситуации и договоре о ликвидации ракет средней дальности, доктрина состоит в том, чтобы на пуски ракет отвечать авианалетом и уничтожением и аэродрома, и пусковых установок. У нас этого нету, но есть механизированный прорыв танками и бмп под прикрытием пво и авиации по земле с последующей атакой аэродромов и пусковых установок.
28.04.2022 21:13
Можливо, це якось пов'язано із тим, що українцям тупо насрать на нікчемного обісратого діда? Я б наприклад, віддав перевагу, аби ракетами розвалило гутєреша, аніж завод Артем.
28.04.2022 21:13
когда грохочет над головой яснее видется фальшивая роль рашки-миротворца и ее ненужность в ООН
28.04.2022 21:13
Ну воно так приблизно і буде продовжуватися, ви справді вірите в те що у кацапів ракети скінчаться? Треба симетрично відповідати і бити по логістичним центрам, руйнувати інфраструктуру, бити по орківським самкам і личинкам, сіяти паніку.
В захисті війни не виграють, нажаль.
28.04.2022 21:07
Колись скінчаться. А коли хрін його знає. Якби вони були нескінченні, то запускали би сотні в день
28.04.2022 21:12
Чим бити? Асфальтом в який закатані гроші нашої ракетної програми?!
28.04.2022 21:13
Я не знаю. Офіційна влада щодня кричить про те, що мало не кожних 5 хвилин Україні дають зброю, в тому числі і далекобійну арту. Я би волів не чути ******* про те, як нам щоденно дають тонни важкої зброї, яку насправді не дають, або дають не то; а краще бачити результати того що нам дають зброю, у вигляді розвалених міст парашки і перехерачених орків в крові і лайні.
28.04.2022 21:23
Асфальт в рулон змотувати чи просто шматками кидати катапультою.
28.04.2022 21:38
Не канфектами рашен
29.04.2022 00:30
в захисті ти один до 3--5 наступаючих тільки треба не пятитись бо вилазиж з окопів і ти як на долоні
28.04.2022 21:14
До того ж вони самі себе будуть обстрілювати, щоб почати мобілізацію. Вони вигадають що завгодно, то ж нема чого очікувати.
28.04.2022 21:16
Кацапы потратят 100% имеющихся у них ракет, они вообще всю свою армию кинули сюда, оставив никого в других местах. Без экономии, они у них кончаться за одно мгновение, но будет ощущение, что интенсивность их атак не падает. Просто продавить психологически пытаются. И залпы будут именно массовыми, а не по 1 штуке в день. Но их мало осталось по-настоящему, если рассредоточить все топливо и боезапас в пару тысяч мест, а управлять войсками удаленно без всяких совещаний, то они ничего не сделают ракетами.
28.04.2022 21:17
Кацапи реальні потвори, що б'ють по мирних містах. Горіти вам всім в пеклі.
Володя, де наші ракети, якими ми мали збивати ворожі? Задоволений "великим крадівництвом" і не відчуваєш своєї вини? Тебе звичайно в бінкері не дістануть, а що робити простим людям? Навіщо всі гроші зарив у асфальт?
28.04.2022 21:13
В воронежі, брянску , ростові і в решти в москалів зжались булки ! Сьогодні вночі має прилетіти і до них ! А можливо і до мааааскви !
28.04.2022 21:14
Не, сегодня еще нет. Пока только набирают на тренинги по комплексу ATACMS. Но, к примеру, жителям какого нибудь городка типа Королёва, я бы рекомедовал ехать в барнаулы или какие другие *****. Потому что списки уже составлены.

Королёв, ул.Тихонравова 27, НИИ Космических систем им. А. А. Максимова - занимается исследованиями и экспериментальными работами по созданию новой техники и прогрессивных технологий. 55.93719 37.83922
Королёв, ул. Пионерская 2, НПО измерительной техники - проводит разработку и исследование информационно-измерительных комплексов и систем, информационно-телеметрического обеспечения, средств диагностики, контроля и управления, датчиков, преобразующей аппаратуры; 55.91353 3779194
Королёв, ул. Пионерская 4, ОАО "Композит" - важнейшая организация в области материаловедения ракетно-космической техники, выполняет работы по созданию и комплексному исследованию свойств материалов; 55.91296 37.80601
Королёв, ул. Богомолова 12, Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - - одно из ведущих КБ в области разработки и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и их компонентов. 55.90980 37.80943
Королёв, ул.Ильича 7, ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - разрабатывает и производит широкий спектр боевых ракетных комплексов и авиационных систем; 55.91261 37,85276

и так по каждой ихней шарашке. Кто не спрятался - мы не виноваты. Не мы это начали.
28.04.2022 21:34
Калцапы опять начинают растягивать наши войска вдоль границы по всей Украине, что бы ослабить южное направление, по сути как и в первой волне, все кинулись на защиту Киева, а юг остался ослабленням. Одесса держись
28.04.2022 21:16
То что прилетело 5 ракеты, войска не будут перетягивать
28.04.2022 21:18
Якраз біля 20 години над Одеським районом наша ППО збила 3 ракети. Тримаймось !Все одно переможемо ката !
28.04.2022 21:22
...або по бєларуським "нейтральним"аеродромах лупити.Не знаю чим можна стратегічні літаки,якщо звідти били.
28.04.2022 21:27
Риперами па энгельсу.
29.04.2022 00:33
А давайте вже вдаримо по кєрчєнському мосту
28.04.2022 21:37
По жд узлам бить крылатыми ракетами - полный идиотизм. Ракет на десяток миллионов баксов угробили, а пути до утра восстановят. Кацапы не только на поле боя безголовые…
28.04.2022 21:39
Та вони ж грошей не жаліють. Для них аби тільки України не стало, все інше не має значення.
29.04.2022 09:16
ЧЕГО !!!???
29.04.2022 05:12
 
 