Рашисты выпустили ракеты по Фастову, - Геращенко

Крылатые ракеты российских оккупантов ударили по Фастову в Киевской области.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что три крылатые ракеты оккупантов ударили по Фастову", - говорится в сообщении.

В комментарии "Громадському" пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила: "Было попадание по инфраструктурным объектам. Сейчас там работают спасатели".

