Рашисты выпустили ракеты по Фастову, - Геращенко
Крылатые ракеты российских оккупантов ударили по Фастову в Киевской области.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что три крылатые ракеты оккупантов ударили по Фастову", - говорится в сообщении.
В комментарии "Громадському" пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила: "Было попадание по инфраструктурным объектам. Сейчас там работают спасатели".
Осипенко Володимирівна Оксана
28.04.2022 21:06
Ihor Hrytseliak
28.04.2022 21:07
саша паламарчук
28.04.2022 21:05
Ляпалку прикрий ідіот.
Кацапы великолепно разбираются в психологии европейцев, которую сами же и создали своими агентами, не жалея миллиардов на подкуп и пропаганду.
Ну а сбивать искандеры, в том числе и при запуске с миг-31 (кинжал), - нечем. Просто нечем. И ничего дать не смогут, так как в такой ситуации и договоре о ликвидации ракет средней дальности, доктрина состоит в том, чтобы на пуски ракет отвечать авианалетом и уничтожением и аэродрома, и пусковых установок. У нас этого нету, но есть механизированный прорыв танками и бмп под прикрытием пво и авиации по земле с последующей атакой аэродромов и пусковых установок.
В захисті війни не виграють, нажаль.
Володя, де наші ракети, якими ми мали збивати ворожі? Задоволений "великим крадівництвом" і не відчуваєш своєї вини? Тебе звичайно в бінкері не дістануть, а що робити простим людям? Навіщо всі гроші зарив у асфальт?
Королёв, ул.Тихонравова 27, НИИ Космических систем им. А. А. Максимова - занимается исследованиями и экспериментальными работами по созданию новой техники и прогрессивных технологий. 55.93719 37.83922
Королёв, ул. Пионерская 2, НПО измерительной техники - проводит разработку и исследование информационно-измерительных комплексов и систем, информационно-телеметрического обеспечения, средств диагностики, контроля и управления, датчиков, преобразующей аппаратуры; 55.91353 3779194
Королёв, ул. Пионерская 4, ОАО "Композит" - важнейшая организация в области материаловедения ракетно-космической техники, выполняет работы по созданию и комплексному исследованию свойств материалов; 55.91296 37.80601
Королёв, ул. Богомолова 12, Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - - одно из ведущих КБ в области разработки и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и их компонентов. 55.90980 37.80943
Королёв, ул.Ильича 7, ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - разрабатывает и производит широкий спектр боевых ракетных комплексов и авиационных систем; 55.91261 37,85276
и так по каждой ихней шарашке. Кто не спрятался - мы не виноваты. Не мы это начали.