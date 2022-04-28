Рашисти випустили ракети по Фастову, - Геращенко
Крилаті ракети російських окупантів вдарили по Фастову на Київщині.
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно три крилаті ракети окупантів вдарили по Фастову", - йдеться в повідомленні.
В коментарі "Громадському" речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила: "Було потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Наразі там працюють рятувальники".
Топ коментарі
+22 Осипенко Володимирівна Оксана
показати весь коментар28.04.2022 21:06 Відповісти Посилання
+22 Ihor Hrytseliak
показати весь коментар28.04.2022 21:07 Відповісти Посилання
+20 саша паламарчук
показати весь коментар28.04.2022 21:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ляпалку прикрий ідіот.
Кацапы великолепно разбираются в психологии европейцев, которую сами же и создали своими агентами, не жалея миллиардов на подкуп и пропаганду.
Ну а сбивать искандеры, в том числе и при запуске с миг-31 (кинжал), - нечем. Просто нечем. И ничего дать не смогут, так как в такой ситуации и договоре о ликвидации ракет средней дальности, доктрина состоит в том, чтобы на пуски ракет отвечать авианалетом и уничтожением и аэродрома, и пусковых установок. У нас этого нету, но есть механизированный прорыв танками и бмп под прикрытием пво и авиации по земле с последующей атакой аэродромов и пусковых установок.
В захисті війни не виграють, нажаль.
Володя, де наші ракети, якими ми мали збивати ворожі? Задоволений "великим крадівництвом" і не відчуваєш своєї вини? Тебе звичайно в бінкері не дістануть, а що робити простим людям? Навіщо всі гроші зарив у асфальт?
Королёв, ул.Тихонравова 27, НИИ Космических систем им. А. А. Максимова - занимается исследованиями и экспериментальными работами по созданию новой техники и прогрессивных технологий. 55.93719 37.83922
Королёв, ул. Пионерская 2, НПО измерительной техники - проводит разработку и исследование информационно-измерительных комплексов и систем, информационно-телеметрического обеспечения, средств диагностики, контроля и управления, датчиков, преобразующей аппаратуры; 55.91353 3779194
Королёв, ул. Пионерская 4, ОАО "Композит" - важнейшая организация в области материаловедения ракетно-космической техники, выполняет работы по созданию и комплексному исследованию свойств материалов; 55.91296 37.80601
Королёв, ул. Богомолова 12, Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - - одно из ведущих КБ в области разработки и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и их компонентов. 55.90980 37.80943
Королёв, ул.Ильича 7, ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - разрабатывает и производит широкий спектр боевых ракетных комплексов и авиационных систем; 55.91261 37,85276
и так по каждой ихней шарашке. Кто не спрятался - мы не виноваты. Не мы это начали.