Рашисти випустили ракети по Фастову, - Геращенко

Крилаті ракети російських окупантів вдарили по Фастову на Київщині.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно три крилаті ракети окупантів вдарили по Фастову", - йдеться в повідомленні.

В коментарі "Громадському" речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила: "Було потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Наразі там працюють рятувальники".

