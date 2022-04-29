За сутки энергетики вернули свет 12 тысячам семей, - ДТЭК

За прошедшие сутки энергетики вернули свет более 12 тысяч семей в 33 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, передает Цензор.НЕТ.

В Киевской области 28 апреля электромонтеры ДТЭК вернули свет для 3532 домов. Полностью или частично восстановлено электроснабжение в 20 городах и селах Вышгородского и Бучанского районов.

"Без света остаются почти 28,2 тысяч домохозяйств в 43 населенных пунктах Киевской области. 29 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения в 20 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам потребителей, которые возвращаются в свои дома на освобожденных территориях", – сообщили в компании.

В Донецкой области сохраняется сложная ситуация. За прошедшие сутки энергетики смогли восстановить электроснабжение в 12 населенных пунктах для 8 167 семей в Покровском, Бахмутском, Краматорском районах.

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за обстрелов здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отмечают в ДТЭК.

В Днепропетровской области возобновили электроснабжение в одном из сел Криворожского района, граничащего с Херсонской областью, и осталось без электричества из-за разрушенных линий в результате боевых действий. Снова со светом 354 семьи.