За добу енергетики повернули світло 12 тисячам родин, - ДТЕК

За минулу добу енергетики повернули світло понад 12 тисячам родин у 33 населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, передає Цензор.НЕТ.

В Київській області 28 квітня електромонтери ДТЕК повернули світло для 3 532 домівок. Повністю або частково відновлено електропостачання у 20 містах та селах Вишгородського та Бучанського районів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може бути постачальником атомної електроенергії та вугілля в Європу, - гендиректор ДТЕК Тимченко

"Без світла залишаються майже 28,2 тисячі домогосподарств у 43 населених пунктах Київської області. 29 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання у 20 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Також продовжуються роботи з повернення світла за заявками споживачів, що повертаються у свої будинки на звільнених територіях", - повідомили в компанії.

У Донецькій області зберігається складна ситуація. За минулу добу енергетики змогли відновити електропостачання 12 населених пунктах для 8 167 родин у Покровському, Бахмутському, Краматорському районах.

"Найбільш складні напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через обстріли тут регулярно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначають в ДТЕК.

У Дніпропетровській області відновили електропостачання в одному із сіл Криворізького району, що межує з Херсонською областю, та залишилося без електрики через зруйновані лінії внаслідок бойових дій. Знову зі світлом 354 родини.