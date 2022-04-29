Рашисты вывезли из Мариуполя часть аппаратов ИВЛ, - городской совет

Оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые крайне нужны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.

Об этом в Telegram сообщает городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Мариупольцы, еще находящиеся в заблокированном городе, рассказали, что рашисты воруют медицинское оборудование из Мариуполя.

"Только в мариупольских больницах было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того чтобы развивать свою медицину россия обворовывает других", - говорится в сообщении.

"В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление" , – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

