Рашисты вывезли из Мариуполя часть аппаратов ИВЛ, - городской совет

Оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые крайне нужны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.

Об этом в Telegram сообщает городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Мариупольцы, еще находящиеся в заблокированном городе, рассказали, что рашисты воруют медицинское оборудование из Мариуполя.

"Только в мариупольских больницах было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того чтобы развивать свою медицину россия обворовывает других", - говорится в сообщении.

"В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление" , – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

+10
кацапская крысячая натура
29.04.2022 18:30 Ответить
29.04.2022 18:30 Ответить
+10
Якась **** кацапам таки все росказувала, що де і коли взяти. Не дай Бог, наші ідіоти підуть на якісь домовленості з парашею!
29.04.2022 18:38 Ответить
29.04.2022 18:38 Ответить
+4
Использованные контрацептивы
29.04.2022 18:34 Ответить
29.04.2022 18:34 Ответить
кацапская крысячая натура
29.04.2022 18:30 Ответить
29.04.2022 18:30 Ответить
Использованные контрацептивы
29.04.2022 18:34 Ответить
29.04.2022 18:34 Ответить
Ну поумнели это же не унитазы п здить.
29.04.2022 18:35 Ответить
29.04.2022 18:35 Ответить
Ничего они не поумнели.
На уровне отдельного "вани", пи*дят унитазы и бытовую технику, на уровне государства пи*дят аппараты ИВЛ и заводское оборудование.
Масштабы разные, а цели одни.
29.04.2022 18:49 Ответить
29.04.2022 18:49 Ответить
Раша вернет в 100 раз больше
29.04.2022 18:37 Ответить
29.04.2022 18:37 Ответить
Ага . Юкос - это как пример .
29.04.2022 19:25 Ответить
29.04.2022 19:25 Ответить
Якась **** кацапам таки все росказувала, що де і коли взяти. Не дай Бог, наші ідіоти підуть на якісь домовленості з парашею!
29.04.2022 18:38 Ответить
29.04.2022 18:38 Ответить
Да они идиоты . Но они меркантильные идиоты . Уже было "велике крадівництво" , на очереди -
" велике домовлянство " .
29.04.2022 19:30 Ответить
29.04.2022 19:30 Ответить
Вони ще не зрозуміли що чим більше вони знищать майна і чим більше вкрадуть то тим довше їм доведеться виплачувати репарації та контрибуції, а це дуже бідне і безнадійно тупе існування десятиліттями. Німці закінчили виплачувати репарації за Першу Світову в 2010 році... Звідси крадучи у нас сьогодні вони крадуть "завтра" у власних виродків...
29.04.2022 18:49 Ответить
29.04.2022 18:49 Ответить
А вони більше нічого не вміють як красти,нищити все підряд,і вбивати
29.04.2022 18:50 Ответить
29.04.2022 18:50 Ответить
Чекаю на Парад Перемоги" 8 травня, коли українські тягачі провезуть Хрещатиком підбиту "Армату, "Владимир" та іншу техніку, в тому числі і російську трофейну з "ТРИЗУБОМ" на бортах.

Але ОП надрискає, щоб таке вчинити
29.04.2022 18:51 Ответить
29.04.2022 18:51 Ответить
Твари кацапские только убить, обворовать, обосрать. Больше ничего єти ублюдки не могут.
29.04.2022 19:20 Ответить
29.04.2022 19:20 Ответить
не допоможе це кацапам, тільки газенваген...
29.04.2022 19:29 Ответить
29.04.2022 19:29 Ответить
Уроды не только по унитазам выступают, я смотрю
29.04.2022 19:33 Ответить
29.04.2022 19:33 Ответить
 
 