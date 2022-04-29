УКР
Рашисти вивезли з Маріуполя частину апаратів ШВЛ, - міська рада

Окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

Про це у Telegram повідомляє міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Маріупольці, які ще перебувають у заблокованому місті, розповіли, що рашисти крадуть медичне обладнання з Маріуполя.

"Тільки у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень. Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію. Замість того, щоб розвивати свою медицину росія обкрадає інших", - йдеться в повідомленні.

"Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила більше 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

