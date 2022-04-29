После войны в Украине проведут перепись населения, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны на территории Украины будет проведена перепись населения.
Об этом глава государства рассказал в интервью польским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Президент подчеркнул, что российские оккупанты уничтожают следы своих зверств.
"Вы же знаете о примере мобильных крематориев, которые россияне завезли (в Мариуполь. - Ред.) и сожгли трупы людей. В таких случаях будет сложное следствие. Сколько человек погибло, никто точно не знает. Так что будет следствие, потом будет перепись населения. Надо же найти всех этих людей (погибших и исчезнувших. - Ред.)", - объяснил Зеленский.
