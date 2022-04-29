Після війни в Україні проведуть перепис населення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після закінчення війни на території України буде проведено перепис населення.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що російські окупанти знищують сліди своїх звірств.

"Ви ж знаєте про приклад мобільних крематоріїв, які росіяни завезли (у Маріуполь. - Ред.) та спалили трупи людей. В таких випадках буде складне слідство. Скільки людей загинуло, ніхто точно не знає. Тож буде слідство, потім буде перепис населення. Потрібно ж знайти всіх цих людей (які загинули та зникли. - Ред.)", - пояснив Зеленський.

