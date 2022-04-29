УКР
Після війни в Україні проведуть перепис населення, - Зеленський

війна

Президент Володимир Зеленський заявив, що після закінчення війни на території України буде проведено перепис населення.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що російські окупанти знищують сліди своїх звірств.

"Ви ж знаєте про приклад мобільних крематоріїв, які росіяни завезли (у Маріуполь. - Ред.) та спалили трупи людей. В таких випадках буде складне слідство. Скільки людей загинуло, ніхто точно не знає. Тож буде слідство, потім буде перепис населення. Потрібно ж знайти всіх цих людей (які загинули та зникли. - Ред.)", -  пояснив Зеленський.

Зеленський Володимир перепис населення
+28
До речі, ми ще проведемо розслідування, внаслідок кого та чого у нас такі велики втрати людей.
29.04.2022 21:02 Відповісти
+24
І задіємо при цьому дію. І одразу і вибори проведемо. Да, ЗенеЛох?
29.04.2022 20:58 Відповісти
+20
кому дешевые понты, а кто-то дела делает......
29.04.2022 21:10 Відповісти
І задіємо при цьому дію. І одразу і вибори проведемо. Да, ЗенеЛох?
29.04.2022 20:58 Відповісти
надеюсь американцы уберут ЗЕ шоблу от власти пока они еще большей беды не натворили?
30.04.2022 03:41 Відповісти
Вже незабаром
30.04.2022 07:47 Відповісти
До речі, ми ще проведемо розслідування, внаслідок кого та чого у нас такі велики втрати людей.
29.04.2022 21:02 Відповісти
какие у нас втрати? где информация все же засекречено
30.04.2022 03:43 Відповісти
29.04.2022 21:03 Відповісти
Він про Маріуполь, Хермон і Мелітополь пам'ятає ще? Чи вже освоює гроші на відновлення?
29.04.2022 21:07 Відповісти
кому дешевые понты, а кто-то дела делает......
29.04.2022 21:10 Відповісти
кто-то тут мне сегодня шпильки вставлял, типа - "порохобот"..., так вот, друзья, хочу вас расстроить - это не так! я прагматик, и рассуждаю из следующих соображений: "если хочешь сделать человеку хорошо, сначала сделай ему плохо, а потом верни как было."...., так вот, верните мне как было! ))
29.04.2022 21:33 Відповісти
як ви, порохососи, дістали!
30.04.2022 03:56 Відповісти
сколько твой лiдор из кровно наворованных с беней армии передал?
(мне пустой ******* не нужен - только факты)
30.04.2022 10:55 Відповісти
Все пути ведут к онлайн голосованию в ДИе. В Конституции вместо НАТО пропишите ДИЯ и все дела. Или Дию переименуйте в НАТО (слил подсказку).
29.04.2022 21:15 Відповісти
багато людей помирало від ковіду через стрес від розігнаної паніки, неправильне лікування, системне й злочинне скорочення ліжкомісць, злочинну "уколізацію" - різкий стрибок смертності від останньої чітко зафіксував Держстат. Натомість, країни, які обійшлися під час ковіду без обмежень, лише самими рекомендаціями, як та ж сама Швеція, мали найменшу кількість постраждалих від ковіду. Також найменше було померлих в країнах з мінімальним охопленням "штрикізації". Теж міжнародна статистика.
29.04.2022 21:52 Відповісти
Скільки б не нарахували, все одно потрібно збільшувати народжуваність. На нашій блашодатній родючий землі має жити не менше ніж 150 млн.людей і це має бути корінне населення, а не завезене з Африки чи з Азії на догоду глобалістам усіх мастей і народів.
29.04.2022 21:39 Відповісти
Президент смерти. Презсмерти. Звучит.
29.04.2022 22:22 Відповісти
Уже можно и не проводить!
29.04.2022 22:25 Відповісти
Уже можно и не проводить! Глубокого смысла в этом нет! Наверное они этого момента и ждали, так как раньше не проводили!
29.04.2022 22:27 Відповісти
Якщо рашисти так скаженіють в коментах від кожної заяви нашого Президента Зеленського , значить все він робить правильно . Ламає хребет рашистсько-фашистській гадині на очах усього світу . Слава Україні !!!🇺🇦😎👍
29.04.2022 22:45 Відповісти
твой зеленский предатель - хочет подписать мир с убийцами и насильниками Бучи Ирпеня Мариуполя
30.04.2022 03:46 Відповісти
Зеленский лучше бы рассказал, как с Аваковым людей в тюрьмы сажал ради саморекламы
30.04.2022 03:02 Відповісти
знову грандіозні проекти....дибіл
30.04.2022 08:50 Відповісти
 
 