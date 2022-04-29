Россия хочет сделать территорию на Донбассе безлюдной, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят превратить территорию Донбасса в руины.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на этой территории. Постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфарструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Поэтому оборона нашей земли, защита наших людей – это буквально борьба за жизнь для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянская, Марьинки и всех других городов и громад Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины.
В этой войне разрешается абсолютно все. Только если Украина устоит, они будут жить. Если же российским захватчикам удастся их планы хотя бы частично, то у них хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь наш Донбасс. Как они это сделали с Мариуполем. В городе, который был одним из самых развитых в регионе - просто российский концлагерь посреди руин. И порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока контролируют, не существенно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы", - добавил он.
счастливы ли те, кто вижжал - путин введи вайска!!!
російськомовний житель Донбасу розповів, що принесло йому путінське «визволення»
https://youtu.be/xmHPo5v9D5U
ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ 2022, 01:15
Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Заградовка, Кочубеевка, Орлово
....
ВСУ освободили три села в Херсонской области, на Донецком направлении российские оккупанты продолжают наступление...
6 АПРЕЛЯ 2022,
села Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка
,
і витягнути себе не може..., а колись була.
Garry
@Garry51302808
·
https://twitter.com/Garry51302808/status/1520110407720980481 42 мин
У Бучі російські військові розстріляли священника ПЦУ Мирона Зваричука. Його опізнали на Пасху Із 3 березня священника вважали зниклим безвісти...
Тим часом вяжуть попа УПЦ МП за коригування вогню.
Забороняти МП ніхто не збирається.
Рєбята,вони нас нищать паралельно з рф.
Думайте головой .