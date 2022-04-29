Россия хочет сделать территорию на Донбассе безлюдной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят превратить территорию Донбасса в руины.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на этой территории. Постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфарструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Поэтому оборона нашей земли, защита наших людей – это буквально борьба за жизнь для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянская, Марьинки и всех других городов и громад Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины.

В этой войне разрешается абсолютно все. Только если Украина устоит, они будут жить. Если же российским захватчикам удастся их планы хотя бы частично, то у них хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь наш Донбасс. Как они это сделали с Мариуполем. В городе, который был одним из самых развитых в регионе - просто российский концлагерь посреди руин. И порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока контролируют, не существенно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы", - добавил он.

Смотрите: Ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, - Зеленский. ВИДЕО