8 616 41

Россия хочет сделать территорию на Донбассе безлюдной, - Зеленский

донбас,оос

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят превратить территорию Донбасса в руины.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на этой территории. Постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфарструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Поэтому оборона нашей земли, защита наших людей – это буквально борьба за жизнь для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянская, Марьинки и всех других городов и громад Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины.

В этой войне разрешается абсолютно все. Только если Украина устоит, они будут жить. Если же российским захватчикам удастся их планы хотя бы частично, то у них хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь наш Донбасс. Как они это сделали с Мариуполем. В городе, который был одним из самых развитых в регионе - просто российский концлагерь посреди руин. И порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока контролируют, не существенно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы", - добавил он.

Смотрите: Ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21680)
Топ комментарии
+14
асвабаджают Донбас от нациков, а заодно и от жизни....
счастливы ли те, кто вижжал - путин введи вайска!!!
29.04.2022 22:00 Ответить
+11
Світ відновить знищене, якби тільки ви,пане зе,руку не приложили. Не дадуть тобі хлопче,знову зацементувати гроші України.
29.04.2022 22:00 Ответить
+11
Тоді скажи, що ти плануєш з ****** обсудити на перемовинах?
29.04.2022 22:01 Ответить
Світ відновить знищене, якби тільки ви,пане зе,руку не приложили. Не дадуть тобі хлопче,знову зацементувати гроші України.
29.04.2022 22:00 Ответить
знаете касательно Донбасса как такового особенно Донецкая область город Мариуполь всегда выпадал из Донецкой области как и Бердянск из Запорожской..думаю сначала надо будет принять з0аконы о порядке создания изменения границ названий и определения населенных пунктов статусом ОБЛАСТНОГО.. и создать Приазовскую область... включив туда Мариуполь Бердянск Мелитополь и мелкие поселения вдоль Азовского побережья Донецкую область я бы вообще ликвидировал бы Донецк сделал бы городом Республиканского подчинения Киева.. на месте разрушенных городков-поселков сел... ничего бы не восстанавливал- а построил бы один на 300-400 тысяч город создав там все удобства инфраструктуру предприятия рабочие места аэропорт и так далее дороги железнодорожные линии.. Луганск также признал бы городом республиканского подчинения Киеву.. мелкие города опять бы не восстанавливал бы а построил один опять же на 300-400 тысяч нормальный город.. касательно Мариуполя да это порт его надо восстановить но возможно перестроить более гуманно и экологически выверено возможно Азовсталь Завод Ильича или что там еще построить отдельный промышленный центр..а собственно город на удалении связав город и промзоны дорогой в том числе железной дорогой.. метро наземной как и собственно порт курорт море пляжи вынес бы отдельно в сторону Бердянска-- между Бердянском и Мариуполем пора построить железную дорогу.. и сразу восстанавливать не 1520 мм а европейскую 1435 мм... нам с Рашей нечего делить нет пусть остается и 1520 мм но надо иметь альтернативу...европейскую сел в Мариуполе и поездом хоть до Парижа...
29.04.2022 23:03 Ответить
Маріуполь був чітко зав`язаний на весь Донецький регіон, не треба нічого вигадувати. Інша справа, що після звільнення, Донецьк, Луганськ й Крим мають підпорядковуватися військовій адміністрації років з 15-20. А можливо, й не лише Донецьк, Луганськ і Крим.
29.04.2022 23:40 Ответить
А почему не наоборот? Разрушить приграничные рабсийские города и восстановить украинские.
29.04.2022 23:52 Ответить
Города на 200 тысяч с пригородами тоже годный вариант. Не надо китайских человейников или "советских" микрораионов, что действует как рассадник криминала. Мелких шахтёрских городиков между Донецком и Луганском, которых строили вокруг каждой действующей шахты, может и есть смысл группировать в города побольше. Там имеет смысл и посмотреть на состав жителей, чтобы не создать компактные "ватные" конгломераты, что в перспективе не хорошо. Вынос промзоны из центров городов по сути правильное решение, да. Как раз полчаса назад смотрел фильм двухлетней давности про Мариуполь. Похоже Азовсталь и торговый порт надо переместить в восточную сторону города. Железную дорогу - в север города или положить в тонель, чтобы людям было легче попасть к морю.
29.04.2022 23:59 Ответить
асвабаджают Донбас от нациков, а заодно и от жизни....
счастливы ли те, кто вижжал - путин введи вайска!!!
29.04.2022 22:00 Ответить
По иронии судьбы тех кто просил у Путина ввести, сами ведённые и убывает. При этом решая проблему освобождения Донбаса от ватного контингента.
30.04.2022 00:30 Ответить
Тоді скажи, що ти плануєш з ****** обсудити на перемовинах?
29.04.2022 22:01 Ответить
Нічого дивного.
29.04.2022 22:05 Ответить
Вздовж кордону з *********** має бути безлюдна зона кілометрів 20 вглиб суцільних мінних полів. Все що туди "забіжить" з ********** має негайно знищуватись всіма можливими засобами. А далі військові полігони. Видобуток літію, сонячна енергетика та вівці. Величезні отари... І так до того часу поки ********* остаточно не розвалиться.
29.04.2022 22:05 Ответить
Так. Тільки ця безлюдна зона має проходити територією московії, а не України. І тільки так.
29.04.2022 22:17 Ответить
Толку от безлюдной зоны в 20 км, да хоть в 100 км, когда есть ракеты и авиация? Да даже артиллерия может более 40км пробить, а беспилотник и 100 км. Выход - только полная демилитаризация ФР, коллективный щит на 30 лет для ФР и полный запрет армии на это время. Полная декоммунизация, исправление учебников по истории и т.п. Пока сменится поколение. А для этого необходима полная капитуляция ФР. Кстати, предлагаю сменить аббревиатуру - не РФ, а ФР - фашистская россия.
29.04.2022 22:50 Ответить
Вааще историческое название моськова улуса на путунхуе и монголов: ё бань.
29.04.2022 23:26 Ответить
29.04.2022 22:07 Ответить
А можно ссылку на первоисточник? Потому что это было интервью Детектор-медиа. https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studyy-kvartal-95-borys-shefyr-kvoty-y-zaprety-jeto-plokho/ . И там о Порошенко не было ни слова. И полная цитата: "- Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив."
29.04.2022 23:04 Ответить
https://news.liga.net/politics/news/sovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny https://news.liga.net/politics/news/sovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny

30.04.2022 02:20 Ответить
промовчу за відеогенералісімуса - він он...
29.04.2022 22:09 Ответить
29.04.2022 22:11 Ответить
Поховав доньку під грушею на городі:
російськомовний житель Донбасу розповів, що принесло йому путінське «визволення»

https://youtu.be/xmHPo5v9D5U

29.04.2022 22:14 Ответить
😢
29.04.2022 22:46 Ответить
Блин, зегенерал, а що з Херсоном? Чого за півтора місяці жодного села не звільнили? Три дні назад відзвітували, що Кисилівку звільнили, а сьогодні усім смішно, бо пишуть, що там чечени з бурятами намародерене не поділили? І да, техніка колонами кацапська вже сюди не йде....що, за сутки класно область здали, а тепер, що???
29.04.2022 22:14 Ответить
а шо Херсон? Херсон, как Херсон......, они сидят с Даниловым и думают - приживется там рубль, или нет........
29.04.2022 22:21 Ответить
Тебе об этом Зеля или Данилов доложили? Вот просто интересно, как ВСУ отличились - Залужный молодец, как нет продвижения на каком-то участке, так виноват исключительно Зеля и сотоварищи. А может они просто лучше владеют информацией и знают что сейчас стоит делать, а что обречено на неудачу и не стоит спешить, а сначала оснастить армию зарубежным вооружением так, чтобы у рашистов не было шансов отбить наступление?
29.04.2022 23:22 Ответить
30.04.2022 10:49 Ответить
В Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов 12 населенных пунктов

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ 2022, 01:15
Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Заградовка, Кочубеевка, Орлово
....
ВСУ освободили три села в Херсонской области, на Донецком направлении российские оккупанты продолжают наступление...

6 АПРЕЛЯ 2022,
села Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка

,
29.04.2022 22:22 Ответить
Там більшість цих сел і на карті немає, там переулки, а не села, і да, вони всі на кордоні з Дніпропетровською обл., ))
29.04.2022 22:53 Ответить
сайт підсіла і дуже у технічному плані....
і витягнути себе не може..., а колись була.
29.04.2022 22:15 Ответить
только Донбасу? вова, а ты не ошибся?
29.04.2022 22:16 Ответить
Хто їх може закрити,якщо все зелене кодло прихожани московської церкви на чолі з Бакановим

Garry

@Garry51302808

·
https://twitter.com/Garry51302808/status/1520110407720980481 42 мин

У Бучі російські військові розстріляли священника ПЦУ Мирона Зваричука. Його опізнали на Пасху Із 3 березня священника вважали зниклим безвісти...
Тим часом вяжуть попа УПЦ МП за коригування вогню.

Забороняти МП ніхто не збирається.

Рєбята,вони нас нищать паралельно з рф.
29.04.2022 22:22 Ответить
А что за авторитет этот Гарри? Лепят цитаты всех, кого не попадя. Да, вяжут попа МП - что плохого? запретить МП сейчас нельзя. Ибо это может привести к непредсказуемым результатом. Я лично как здравомыслящий индивидуум в 21-м веке считаю религию пережитком прошлого, однако во время войны народ должен объединяться для борьбы с общим врагом, поэтому раскол намеренно вносить не надо. Одно дело зажопинцев запретить - их избиратели прозревают, это не религия, другое дело замахнуться на святое без предварительной работы с населением. Любитель пасек уже занимался героизацией УПА без параллельной работы с населением Донбасса, которым 70 лет внушали, что УПА пособники фашистов
29.04.2022 23:32 Ответить
А другое дело запретить патриархат попа Гундяя ,который благословляет росиян на войну с Украиной и освящает святой водой путинские ракеты.
Думайте головой .
29.04.2022 23:54 Ответить
Уверен, что у него гораздо больше авторитета, чем у баклана с регистрацией от 16 сего месяца.
30.04.2022 02:27 Ответить
Он выселит Украинцев в Сибирь и заселит Донбасс очередных животных, которым похрен где жить. Так как в Крыму сделали.
29.04.2022 22:30 Ответить
На Донбассе выселяли украинцев ещё в 30-х годах и заселяли животных стадами много лет. Из-за чего и стало возможно создание Лугандона. Так что и выселять особо никого не надо. 90% ваты и почти у каждого родственники в ФРи на заработки туда ездили при всех президентах и никто не хотел заниматься Донбассом. Никто не видел того, что назревает. Все делали бабки и никому не было дела до бомбы замедленного действия, заложенной Сралиным.
29.04.2022 23:39 Ответить
Зато там дороги хорошие построили...
29.04.2022 22:31 Ответить
Зачем им безлюдный Донбасс? Он им как раз с людьми нужен, с умными работящими украинцами, которые должны будут работать на недоимперию.
29.04.2022 22:31 Ответить
.
29.04.2022 22:40 Ответить
А там люди мешкали? Що мешкало, втече у рашу. Земля нікуди не подінеться.
30.04.2022 07:42 Ответить
Сподіваюсь, Зе, як представник давнього етносу, пам'ятає з їх Старого завіту: око за око?
30.04.2022 08:00 Ответить
Надеюсь, когда отстроят новый Донбасс (без ваты), то воздух там будет чистый (по европеским стандартам безопасности) и можно будет приехать в родной город детсва и глубоко вздохнуть полной грудью (не почуяв сероводород или шлаковую пыль, а только запах зеленой степи и дождя)!
30.04.2022 10:46 Ответить
 
 