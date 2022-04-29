Росія хоче зробити територію Донбасу безлюдною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти хочуть перетворити територію Донбасу на руїни.
Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"На Донбасі окупанти роблять все, щоб знищити будь-яке життя на цій території. Постійні жорстокі бомбардування, постійні російські ударі по інфарструктурі та житловим районам свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною. Тому оборона нашої землі, захист наших людей - це буквально боротьба за життя для Лисичанська, Сєверодонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська Мар'їнки та всіх інших міст і громад Донбасі, які російські війська хочуть перетворити на руїни.
В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться їхні плани хоча б частково, то в них ще вистачить артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем. В місті, яке було одним найбільш розвинутих в регіоні просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, не суттєво відрізняються від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи", - додав він.
счастливы ли те, кто вижжал - путин введи вайска!!!
російськомовний житель Донбасу розповів, що принесло йому путінське «визволення»
https://youtu.be/xmHPo5v9D5U
ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ 2022, 01:15
Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Заградовка, Кочубеевка, Орлово
ВСУ освободили три села в Херсонской области, на Донецком направлении российские оккупанты продолжают наступление...
6 АПРЕЛЯ 2022,
села Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка
і витягнути себе не може..., а колись була.
Garry
@Garry51302808
https://twitter.com/Garry51302808/status/1520110407720980481 42 мин
У Бучі російські військові розстріляли священника ПЦУ Мирона Зваричука. Його опізнали на Пасху Із 3 березня священника вважали зниклим безвісти...
Тим часом вяжуть попа УПЦ МП за коригування вогню.
Забороняти МП ніхто не збирається.
Рєбята,вони нас нищать паралельно з рф.
Думайте головой .