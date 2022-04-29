УКР
Росія хоче зробити територію Донбасу безлюдною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти хочуть перетворити територію Донбасу на руїни.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донбасі окупанти роблять все, щоб знищити будь-яке життя на цій території. Постійні жорстокі бомбардування, постійні російські ударі по інфарструктурі та житловим районам свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною. Тому оборона нашої землі, захист наших людей - це буквально боротьба за життя для Лисичанська, Сєверодонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська Мар'їнки та всіх інших міст і громад Донбасі, які російські війська хочуть перетворити на руїни.

В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться їхні плани хоча б частково, то в них ще вистачить артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем. В місті, яке було одним найбільш розвинутих в регіоні просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, не суттєво відрізняються від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський Володимир (25217)
+14
асвабаджают Донбас от нациков, а заодно и от жизни....
счастливы ли те, кто вижжал - путин введи вайска!!!
29.04.2022 22:00
+11
Світ відновить знищене, якби тільки ви,пане зе,руку не приложили. Не дадуть тобі хлопче,знову зацементувати гроші України.
29.04.2022 22:00
+11
Тоді скажи, що ти плануєш з ****** обсудити на перемовинах?
29.04.2022 22:01
Світ відновить знищене, якби тільки ви,пане зе,руку не приложили. Не дадуть тобі хлопче,знову зацементувати гроші України.
29.04.2022 22:00
знаете касательно Донбасса как такового особенно Донецкая область город Мариуполь всегда выпадал из Донецкой области как и Бердянск из Запорожской..думаю сначала надо будет принять з0аконы о порядке создания изменения границ названий и определения населенных пунктов статусом ОБЛАСТНОГО.. и создать Приазовскую область... включив туда Мариуполь Бердянск Мелитополь и мелкие поселения вдоль Азовского побережья Донецкую область я бы вообще ликвидировал бы Донецк сделал бы городом Республиканского подчинения Киева.. на месте разрушенных городков-поселков сел... ничего бы не восстанавливал- а построил бы один на 300-400 тысяч город создав там все удобства инфраструктуру предприятия рабочие места аэропорт и так далее дороги железнодорожные линии.. Луганск также признал бы городом республиканского подчинения Киеву.. мелкие города опять бы не восстанавливал бы а построил один опять же на 300-400 тысяч нормальный город.. касательно Мариуполя да это порт его надо восстановить но возможно перестроить более гуманно и экологически выверено возможно Азовсталь Завод Ильича или что там еще построить отдельный промышленный центр..а собственно город на удалении связав город и промзоны дорогой в том числе железной дорогой.. метро наземной как и собственно порт курорт море пляжи вынес бы отдельно в сторону Бердянска-- между Бердянском и Мариуполем пора построить железную дорогу.. и сразу восстанавливать не 1520 мм а европейскую 1435 мм... нам с Рашей нечего делить нет пусть остается и 1520 мм но надо иметь альтернативу...европейскую сел в Мариуполе и поездом хоть до Парижа...
29.04.2022 23:03
Маріуполь був чітко зав`язаний на весь Донецький регіон, не треба нічого вигадувати. Інша справа, що після звільнення, Донецьк, Луганськ й Крим мають підпорядковуватися військовій адміністрації років з 15-20. А можливо, й не лише Донецьк, Луганськ і Крим.
29.04.2022 23:40
А почему не наоборот? Разрушить приграничные рабсийские города и восстановить украинские.
29.04.2022 23:52
Города на 200 тысяч с пригородами тоже годный вариант. Не надо китайских человейников или "советских" микрораионов, что действует как рассадник криминала. Мелких шахтёрских городиков между Донецком и Луганском, которых строили вокруг каждой действующей шахты, может и есть смысл группировать в города побольше. Там имеет смысл и посмотреть на состав жителей, чтобы не создать компактные "ватные" конгломераты, что в перспективе не хорошо. Вынос промзоны из центров городов по сути правильное решение, да. Как раз полчаса назад смотрел фильм двухлетней давности про Мариуполь. Похоже Азовсталь и торговый порт надо переместить в восточную сторону города. Железную дорогу - в север города или положить в тонель, чтобы людям было легче попасть к морю.
29.04.2022 23:59
По иронии судьбы тех кто просил у Путина ввести, сами ведённые и убывает. При этом решая проблему освобождения Донбаса от ватного контингента.
30.04.2022 00:30
Тоді скажи, що ти плануєш з ****** обсудити на перемовинах?
29.04.2022 22:01 Відповісти
Нічого дивного.
29.04.2022 22:05
Вздовж кордону з *********** має бути безлюдна зона кілометрів 20 вглиб суцільних мінних полів. Все що туди "забіжить" з ********** має негайно знищуватись всіма можливими засобами. А далі військові полігони. Видобуток літію, сонячна енергетика та вівці. Величезні отари... І так до того часу поки ********* остаточно не розвалиться.
29.04.2022 22:05
Так. Тільки ця безлюдна зона має проходити територією московії, а не України. І тільки так.
29.04.2022 22:17
Толку от безлюдной зоны в 20 км, да хоть в 100 км, когда есть ракеты и авиация? Да даже артиллерия может более 40км пробить, а беспилотник и 100 км. Выход - только полная демилитаризация ФР, коллективный щит на 30 лет для ФР и полный запрет армии на это время. Полная декоммунизация, исправление учебников по истории и т.п. Пока сменится поколение. А для этого необходима полная капитуляция ФР. Кстати, предлагаю сменить аббревиатуру - не РФ, а ФР - фашистская россия.
29.04.2022 22:50
Вааще историческое название моськова улуса на путунхуе и монголов: ё бань.
29.04.2022 23:26
29.04.2022 22:07
А можно ссылку на первоисточник? Потому что это было интервью Детектор-медиа. https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studyy-kvartal-95-borys-shefyr-kvoty-y-zaprety-jeto-plokho/ . И там о Порошенко не было ни слова. И полная цитата: "- Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив."
29.04.2022 23:04
https://news.liga.net/politics/news/sovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny https://news.liga.net/politics/news/sovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny

30.04.2022 02:20
промовчу за відеогенералісімуса - він он...
29.04.2022 22:09
29.04.2022 22:11
Поховав доньку під грушею на городі:
російськомовний житель Донбасу розповів, що принесло йому путінське «визволення»

https://youtu.be/xmHPo5v9D5U

29.04.2022 22:14
😢
29.04.2022 22:46
Блин, зегенерал, а що з Херсоном? Чого за півтора місяці жодного села не звільнили? Три дні назад відзвітували, що Кисилівку звільнили, а сьогодні усім смішно, бо пишуть, що там чечени з бурятами намародерене не поділили? І да, техніка колонами кацапська вже сюди не йде....що, за сутки класно область здали, а тепер, що???
29.04.2022 22:14
а шо Херсон? Херсон, как Херсон......, они сидят с Даниловым и думают - приживется там рубль, или нет........
29.04.2022 22:21
Тебе об этом Зеля или Данилов доложили? Вот просто интересно, как ВСУ отличились - Залужный молодец, как нет продвижения на каком-то участке, так виноват исключительно Зеля и сотоварищи. А может они просто лучше владеют информацией и знают что сейчас стоит делать, а что обречено на неудачу и не стоит спешить, а сначала оснастить армию зарубежным вооружением так, чтобы у рашистов не было шансов отбить наступление?
29.04.2022 23:22
30.04.2022 10:49
В Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов 12 населенных пунктов

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ 2022, 01:15
Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Заградовка, Кочубеевка, Орлово
....
ВСУ освободили три села в Херсонской области, на Донецком направлении российские оккупанты продолжают наступление...

6 АПРЕЛЯ 2022,
села Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка

,
29.04.2022 22:22
Там більшість цих сел і на карті немає, там переулки, а не села, і да, вони всі на кордоні з Дніпропетровською обл., ))
29.04.2022 22:53
сайт підсіла і дуже у технічному плані....
і витягнути себе не може..., а колись була.
29.04.2022 22:15
только Донбасу? вова, а ты не ошибся?
29.04.2022 22:16
Хто їх може закрити,якщо все зелене кодло прихожани московської церкви на чолі з Бакановим

Garry

@Garry51302808

·
https://twitter.com/Garry51302808/status/1520110407720980481 42 мин

У Бучі російські військові розстріляли священника ПЦУ Мирона Зваричука. Його опізнали на Пасху Із 3 березня священника вважали зниклим безвісти...
Тим часом вяжуть попа УПЦ МП за коригування вогню.

Забороняти МП ніхто не збирається.

Рєбята,вони нас нищать паралельно з рф.
29.04.2022 22:22
А что за авторитет этот Гарри? Лепят цитаты всех, кого не попадя. Да, вяжут попа МП - что плохого? запретить МП сейчас нельзя. Ибо это может привести к непредсказуемым результатом. Я лично как здравомыслящий индивидуум в 21-м веке считаю религию пережитком прошлого, однако во время войны народ должен объединяться для борьбы с общим врагом, поэтому раскол намеренно вносить не надо. Одно дело зажопинцев запретить - их избиратели прозревают, это не религия, другое дело замахнуться на святое без предварительной работы с населением. Любитель пасек уже занимался героизацией УПА без параллельной работы с населением Донбасса, которым 70 лет внушали, что УПА пособники фашистов
29.04.2022 23:32
А другое дело запретить патриархат попа Гундяя ,который благословляет росиян на войну с Украиной и освящает святой водой путинские ракеты.
Думайте головой .
29.04.2022 23:54
Уверен, что у него гораздо больше авторитета, чем у баклана с регистрацией от 16 сего месяца.
30.04.2022 02:27
Он выселит Украинцев в Сибирь и заселит Донбасс очередных животных, которым похрен где жить. Так как в Крыму сделали.
29.04.2022 22:30
На Донбассе выселяли украинцев ещё в 30-х годах и заселяли животных стадами много лет. Из-за чего и стало возможно создание Лугандона. Так что и выселять особо никого не надо. 90% ваты и почти у каждого родственники в ФРи на заработки туда ездили при всех президентах и никто не хотел заниматься Донбассом. Никто не видел того, что назревает. Все делали бабки и никому не было дела до бомбы замедленного действия, заложенной Сралиным.
29.04.2022 23:39
Зато там дороги хорошие построили...
29.04.2022 22:31
Зачем им безлюдный Донбасс? Он им как раз с людьми нужен, с умными работящими украинцами, которые должны будут работать на недоимперию.
29.04.2022 22:31
.
29.04.2022 22:40
А там люди мешкали? Що мешкало, втече у рашу. Земля нікуди не подінеться.
30.04.2022 07:42
Сподіваюсь, Зе, як представник давнього етносу, пам'ятає з їх Старого завіту: око за око?
30.04.2022 08:00
Надеюсь, когда отстроят новый Донбасс (без ваты), то воздух там будет чистый (по европеским стандартам безопасности) и можно будет приехать в родной город детсва и глубоко вздохнуть полной грудью (не почуяв сероводород или шлаковую пыль, а только запах зеленой степи и дождя)!
30.04.2022 10:46
 
 