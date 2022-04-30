РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3405 посетителей онлайн
Новости Война
69 451 102

The Times опубликовала статью о легендарном Призраке Киева. Издание называет им майора Степана Тарабалку, погибшего 13 марта в воздушном бою. ФОТО

В пятницу, 29 апреля, одна из самых влиятельных британских газет опубликовала статью о легендарном Призраке Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой The Times.

Издание называет прославившегося украинского летчика, который сбил за первые сутки войны, развязанной Россией против нашей страны, шесть вражеских самолетов: Су-27, МиГ-29, два самолета Су-35 и два — Су-25. Затем украинский ас на своем МиГ-29 довел количество уничтоженных самолетов агрессора до 40-ти.

The Times удалось выяснить имя и некоторые детали биографии героя, которого, к большому сожалению, уже нет в живых. Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, 13 марта 2022 года во время воздушного боя с превосходящими силами российских захватчиков "ушел в небо" майор Степан Тарабалка: "Летчик-истребитель на МиГ-29 боролся с извергами, которых кремль отправил бомбить мирные города. За защиту воздушного пространства, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке присвоено звание "Герой Украины" (посмертно)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Привид Києва: "Кожен російський військовослужбовець має знати, що інформацію про них уже зливають їхні ж колеги. Ми знищимо кожного"

Герою было всего 29 лет. У Степана остались жена Елена и 8-летний сын Ярик.

По данным The Times, Степан Тарабалка родился в простой семье в селе Королевка в Западной Украине. Его мать Наталья вспоминает, что сын с детства мечтал стать военным летчиком. Он любил наблюдать за МиГами, когда они пролетали над их домом, и буквально грезил небом. А еще юноше нравилось следить за тренировками десантников.

The Times опубликовала статью о легендарном Призраке Киева. Издание называет им майора Степана Тарабалку, погибшего 13 марта в воздушном бою 01
The Times опубликовала статью о легендарном Призраке Киева. Издание называет им майора Степана Тарабалку, погибшего 13 марта в воздушном бою 02

Степан добился своего. Тарабалка окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Стал летчиком, которого называют Призраком Киева.

Автор: 

авиация (2904) Киев (26014) самолет (3673)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+182
Вічна пам`ять герою.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:53 Ответить
+145
Ахметовы Пинчуки Кучмы Коломойские и все для кого Украина это просто сафари.
Этот летчик дожен был летать на современном самолете.
Но его нет, так как вы все украли.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:54 Ответить
+133
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...Пам'ятаймо...
показать весь комментарий
30.04.2022 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
вылазит даже во время этой рашисткой чумы на нашем тв эта тварь жюлька тимошенко --- ****** **** про патриотизьм . про то как она тварь УКРАИНУ НЕНЬКУ любит падла и ни гугу про 155 лимонов что получила за ..страдания.. в качановке . я на половину пенсии купил тушенки и мивины для теробороны и еще куплю . а эта гнида в 14 году триндела когда крым ***** забирал что ни один танк не должен выйти из ангаров . а может жюля подкинеш для патриотизьма хоть 50 000 000 грн из 155 лимонов или жаба давит патриетка нэдороблэна
показать весь комментарий
30.04.2022 20:34 Ответить
Алексей Арестович:

"Одна из центральных идей Украины состоит в том, чтобы как можно больше врать себе и другим. Потому что, если сказать правду, рухнет все."

https://www.youtube.com/watch?v=1ADL_EGGKoM&fbclid=IwAR3fh0Isyx2y4EAJVRnE1tFaYkpYS9ZzdrQq-O7NnzE78ajVnu9sbG8lYng https://www.youtube.com/watch?v=1ADL_EGGKoM
показать весь комментарий
01.05.2022 01:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 