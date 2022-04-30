The Times опубликовала статью о легендарном Призраке Киева. Издание называет им майора Степана Тарабалку, погибшего 13 марта в воздушном бою. ФОТО

В пятницу, 29 апреля, одна из самых влиятельных британских газет опубликовала статью о легендарном Призраке Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой The Times.

Издание называет прославившегося украинского летчика, который сбил за первые сутки войны, развязанной Россией против нашей страны, шесть вражеских самолетов: Су-27, МиГ-29, два самолета Су-35 и два — Су-25. Затем украинский ас на своем МиГ-29 довел количество уничтоженных самолетов агрессора до 40-ти.

The Times удалось выяснить имя и некоторые детали биографии героя, которого, к большому сожалению, уже нет в живых. Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, 13 марта 2022 года во время воздушного боя с превосходящими силами российских захватчиков "ушел в небо" майор Степан Тарабалка: "Летчик-истребитель на МиГ-29 боролся с извергами, которых кремль отправил бомбить мирные города. За защиту воздушного пространства, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке присвоено звание "Герой Украины" (посмертно)".

Герою было всего 29 лет. У Степана остались жена Елена и 8-летний сын Ярик.

По данным The Times, Степан Тарабалка родился в простой семье в селе Королевка в Западной Украине. Его мать Наталья вспоминает, что сын с детства мечтал стать военным летчиком. Он любил наблюдать за МиГами, когда они пролетали над их домом, и буквально грезил небом. А еще юноше нравилось следить за тренировками десантников.









Степан добился своего. Тарабалка окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Стал летчиком, которого называют Призраком Киева.