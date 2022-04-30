The Times опубликовала статью о легендарном Призраке Киева. Издание называет им майора Степана Тарабалку, погибшего 13 марта в воздушном бою. ФОТО
В пятницу, 29 апреля, одна из самых влиятельных британских газет опубликовала статью о легендарном Призраке Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой The Times.
Издание называет прославившегося украинского летчика, который сбил за первые сутки войны, развязанной Россией против нашей страны, шесть вражеских самолетов: Су-27, МиГ-29, два самолета Су-35 и два — Су-25. Затем украинский ас на своем МиГ-29 довел количество уничтоженных самолетов агрессора до 40-ти.
The Times удалось выяснить имя и некоторые детали биографии героя, которого, к большому сожалению, уже нет в живых. Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, 13 марта 2022 года во время воздушного боя с превосходящими силами российских захватчиков "ушел в небо" майор Степан Тарабалка: "Летчик-истребитель на МиГ-29 боролся с извергами, которых кремль отправил бомбить мирные города. За защиту воздушного пространства, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке присвоено звание "Герой Украины" (посмертно)".
Герою было всего 29 лет. У Степана остались жена Елена и 8-летний сын Ярик.
По данным The Times, Степан Тарабалка родился в простой семье в селе Королевка в Западной Украине. Его мать Наталья вспоминает, что сын с детства мечтал стать военным летчиком. Он любил наблюдать за МиГами, когда они пролетали над их домом, и буквально грезил небом. А еще юноше нравилось следить за тренировками десантников.
Степан добился своего. Тарабалка окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Стал летчиком, которого называют Призраком Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Одна из центральных идей Украины состоит в том, чтобы как можно больше врать себе и другим. Потому что, если сказать правду, рухнет все."
https://www.youtube.com/watch?v=1ADL_EGGKoM&fbclid=IwAR3fh0Isyx2y4EAJVRnE1tFaYkpYS9ZzdrQq-O7NnzE78ajVnu9sbG8lYng https://www.youtube.com/watch?v=1ADL_EGGKoM