The Times опублікувала статтю про легендарного Привида Києва. Видання називає ним майора Степана Тарабалку, який загинув 13 березня у повітряному бою. ФОТО

У п’ятницю, 29 квітня, одна з найвпливовіших британських газет опублікувала статтю про легендарного Привида Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Видання називає українського льотчика, який прославився, збивши за першу добу війни, розв’язаної Росією проти нашої країни, шість ворожих літаків: Су-27, МіГ-29, два літаки Су-35 та два — Су-25. Потім український ас на своєму МіГ-29 довів кількість знищених літаків агресора до 40.

The Times вдалося з’ясувати ім’я і деякі деталі біографії героя, якого, на превеликий жаль, вже немає в живих. Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, 13 березня 2022 року під час повітряного бою з переважаючими силами російських загарбників "пішов у небо" майор Степан Тарабалка: "Льотчик-винищувач на МіГ-29 боровся з нелюдами, яких кремль відправив бомбардувати мирні міста. За захист повітряного простору, доблесть та відвагу майору Степану Тарабалці присвоєно звання "Герой України" (посмертно)".

Герою було лише 29 років. У Степана залишилися дружина Олена та 8-річний син Ярик.

За даними The Times, Степан Тарабалка народився у простій родині у селі Королівка на Західній Україні. Його мати Наталія згадує, що син змалку мріяв стати військовим льотчиком. Він любив спостерігати за МіГами, коли вони пролітали над їхнім будинком, і буквально марив небом. А ще хлопцеві подобалося стежити за тренуваннями десантників.

Степан домігся свого. Тарабалка закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Став льотчиком, якого називають Привидом Києва.

Зазначимо, що раніше журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока писала у статті про те, що "чутки про загибель Привида Києва значно перебільшені".

Вічна пам`ять герою.
Ахметовы Пинчуки Кучмы Коломойские и все для кого Украина это просто сафари.
Этот летчик дожен был летать на современном самолете.
Но его нет, так как вы все украли.
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...Пам'ятаймо...
30.04.2022 16:53 Відповісти
вылазит даже во время этой рашисткой чумы на нашем тв эта тварь жюлька тимошенко --- ****** **** про патриотизьм . про то как она тварь УКРАИНУ НЕНЬКУ любит падла и ни гугу про 155 лимонов что получила за ..страдания.. в качановке . я на половину пенсии купил тушенки и мивины для теробороны и еще куплю . а эта гнида в 14 году триндела когда крым ***** забирал что ни один танк не должен выйти из ангаров . а может жюля подкинеш для патриотизьма хоть 50 000 000 грн из 155 лимонов или жаба давит патриетка нэдороблэна
Алексей Арестович:

"Одна из центральных идей Украины состоит в том, чтобы как можно больше врать себе и другим. Потому что, если сказать правду, рухнет все."

https://www.youtube.com/watch?v=1ADL_EGGKoM&fbclid=IwAR3fh0Isyx2y4EAJVRnE1tFaYkpYS9ZzdrQq-O7NnzE78ajVnu9sbG8lYng https://www.youtube.com/watch?v=1ADL_EGGKoM
