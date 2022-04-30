Кабмин переназначил Витренко главой "Нафтогаза" еще на год
Председатель Правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко переназначен на эту должность еще на год - до 29 апреля 2023 года.
Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 26 апреля №319-р, передает Цензор.НЕТ.
"Выбрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 30 апреля 2022 г. председателем Правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сроком на один год", - говорится в распоряжении правительства.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит газа в ЕС может сократиться на треть из-за действий оккупантов, - Витренко
Также Кабмин утвердил условия контракта с Витренко и установил размер его вознаграждения.
До назначения в 2021 году Витренко временно исполнял обязанности министра энергетики (с декабря 2020 года). Ранее Юрий Витренко работал исполнительным директором "Нафтогаза".
не вірю, що яблучко від яблуньки далеко відкотиться
"З'ясовувати не на часі", чули ж?
В Украине же война, что нет достойного специалиста?
інших людей система викидає