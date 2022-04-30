РУС
Кабмин переназначил Витренко главой "Нафтогаза" еще на год

вітренко

Председатель Правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко переназначен на эту должность еще на год - до 29 апреля 2023 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 26 апреля №319-р, передает Цензор.НЕТ.

"Выбрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 30 апреля 2022 г. председателем Правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сроком на один год", - говорится в распоряжении правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит газа в ЕС может сократиться на треть из-за действий оккупантов, - Витренко

Также Кабмин утвердил условия контракта с Витренко и установил размер его вознаграждения.

До назначения в 2021 году Витренко временно исполнял обязанности министра энергетики (с декабря 2020 года). Ранее Юрий Витренко работал исполнительным директором "Нафтогаза".

+17
Воров на переправе не меняют .
показать весь комментарий
30.04.2022 17:03
+10
Ця влада буде підтримувати злодіїв завжди!
показать весь комментарий
30.04.2022 17:04
+9
у зеленой шоблы война войной, а бабло по расписанию...
показать весь комментарий
30.04.2022 17:07
Воров на переправе не меняют .
показать весь комментарий
30.04.2022 17:03
Ця влада буде підтримувати злодіїв завжди!
показать весь комментарий
30.04.2022 17:04
Оно там было и в 2004 году. Но Главой Нафтогаза Витренко стал только в 2021 году. Так что да, туда его посадил именно Зеленский. В обход процедуры. И именно за то, что тот в ущерб нормальной политике Нафтогаза отдал бабки, необходимые для модернизации ГТС, на латание дыр бюджета.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:53
Мамка вітренчиха пишається своїм висером , яке грабує нашу Україн
показать весь комментарий
30.04.2022 17:31
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

не вірю, що яблучко від яблуньки далеко відкотиться

не вірю, що яблучко від яблуньки далеко відкотиться
показать весь комментарий
30.04.2022 17:35
у зеленой шоблы война войной, а бабло по расписанию...
показать весь комментарий
30.04.2022 17:07
Беня чекати не буде. Для нього війна, це спосіб з меншим супротивом отримати бажане.
"З'ясовувати не на часі", чули ж?
"З'ясовувати не на часі", чули ж?
показать весь комментарий
30.04.2022 17:10
Врать плохо.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:58
показать весь комментарий
01.05.2022 00:35
Гарний керівник. Слухняний. Так талановито злити прибутковий "Нафтогаз", треба вміти.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:08
Мда, новость конечно. В нашем политикуме увы, столько отборных.... таких как этот Витренко, ничего святого, "Решала" в крупных размерах.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:10
показать весь комментарий
30.04.2022 17:10
Яблуко від яблуні далеко не падає - синок вітренчихи виявився таким же лайном, як і його матуся
показать весь комментарий
30.04.2022 17:13
Замало *******?
показать весь комментарий
30.04.2022 17:22
Нафтогаз с миллиардными убытками из-за тотального воровства ЗЕвласти. Поэтому ЗЕлебобики должны быть довольны действиями Витренко. Украину погубит не кацапстан, а коррупция. Тотальная коррупция.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:25
Зарплату не забули прибавити, а то ще відмовиться
показать весь комментарий
30.04.2022 17:32
Чекаю на бан від цензора
показать весь комментарий
30.04.2022 17:42
Зачем? Пусть ваша дурь будет видна.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:56
Опять вора назначили!
В Украине же война, что нет достойного специалиста?
показать весь комментарий
30.04.2022 18:17
Ще не виросли , всі хто в ******** системі влади або ворюга або корупціонер або шістка
інших людей система викидає
інших людей система викидає
показать весь комментарий
30.04.2022 19:12
воруем дальше
показать весь комментарий
30.04.2022 18:29
Юрий витренко минимум за пятьсот тысяч за 15 календарных согласился, и во время войны поддерживает тариф на газ для населения 8 грн. Не одну грн, не ноль, поставят всех на счетчик. Всех, кто выживут,после войны.
показать весь комментарий
30.04.2022 18:44
Эй, цензор. Ваши програмеры уходят в аут. Это же так нужно перестраивать буквы.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:00
Слів не має..
показать весь комментарий
01.05.2022 06:48
 
 