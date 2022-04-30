Кабмин переназначил Витренко главой "Нафтогаза" еще на год

Председатель Правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко переназначен на эту должность еще на год - до 29 апреля 2023 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 26 апреля №319-р, передает Цензор.НЕТ.

"Выбрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 30 апреля 2022 г. председателем Правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сроком на один год", - говорится в распоряжении правительства.

Также Кабмин утвердил условия контракта с Витренко и установил размер его вознаграждения.

До назначения в 2021 году Витренко временно исполнял обязанности министра энергетики (с декабря 2020 года). Ранее Юрий Витренко работал исполнительным директором "Нафтогаза".