Кабмін перепризначив Вітренка головою "Нафтогазу" ще на рік
Голову правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка перепризначено на цю посаду ще на рік до 29 квітня 2023 року.
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 26 квітня № 319-р, передає Цензор.НЕТ.
"Обрати та призначити Вітренка Юрія Юрійовича з 30 квітня 2022 р. головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" строком на один рік", - йдеться у розпорядженні уряду.
Також Кабмін затвердив умови контракту з Вітренком та установив розмір його винагороди.
До призначення на посаду у 2021 році Вітренко тимчасово виконував обов'язки міністра енергетики з грудня 2020 року. Раніше Юрій Вітренко працював виконавчим директором "Нафтогазу".
Топ коментарі
+17 Віктор Степаненко
показати весь коментар30.04.2022 17:03 Відповісти Посилання
+10 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар30.04.2022 17:04 Відповісти Посилання
+9 kelt kant
показати весь коментар30.04.2022 17:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не вірю, що яблучко від яблуньки далеко відкотиться
"З'ясовувати не на часі", чули ж?
В Украине же война, что нет достойного специалиста?
інших людей система викидає