Кабмін перепризначив Вітренка головою "Нафтогазу" ще на рік

Голову правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка перепризначено на цю посаду ще на рік до 29 квітня 2023 року.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 26 квітня № 319-р, передає Цензор.НЕТ.

"Обрати та призначити Вітренка Юрія Юрійовича з 30 квітня 2022 р. головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" строком на один рік", - йдеться у розпорядженні уряду.

Також Кабмін затвердив умови контракту з Вітренком та установив розмір його винагороди.

До призначення на посаду у 2021 році Вітренко тимчасово виконував обов'язки міністра енергетики з грудня 2020 року. Раніше Юрій Вітренко працював виконавчим директором "Нафтогазу".

+17
Воров на переправе не меняют .
30.04.2022 17:03 Відповісти
+10
Ця влада буде підтримувати злодіїв завжди!
30.04.2022 17:04 Відповісти
+9
у зеленой шоблы война войной, а бабло по расписанию...
30.04.2022 17:07 Відповісти
30.04.2022 17:03 Відповісти
30.04.2022 17:04 Відповісти
Оно там было и в 2004 году. Но Главой Нафтогаза Витренко стал только в 2021 году. Так что да, туда его посадил именно Зеленский. В обход процедуры. И именно за то, что тот в ущерб нормальной политике Нафтогаза отдал бабки, необходимые для модернизации ГТС, на латание дыр бюджета.
показати весь коментар
30.04.2022 19:53 Відповісти
Мамка вітренчиха пишається своїм висером , яке грабує нашу Україн
показати весь коментар
30.04.2022 17:31 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

не вірю, що яблучко від яблуньки далеко відкотиться
показати весь коментар
30.04.2022 17:35 Відповісти
30.04.2022 17:07 Відповісти
Беня чекати не буде. Для нього війна, це спосіб з меншим супротивом отримати бажане.
"З'ясовувати не на часі", чули ж?
показати весь коментар
30.04.2022 17:10 Відповісти
Врать плохо.
показати весь коментар
30.04.2022 19:58 Відповісти
01.05.2022 00:35 Відповісти
Гарний керівник. Слухняний. Так талановито злити прибутковий "Нафтогаз", треба вміти.
показати весь коментар
30.04.2022 17:08 Відповісти
Мда, новость конечно. В нашем политикуме увы, столько отборных.... таких как этот Витренко, ничего святого, "Решала" в крупных размерах.
показати весь коментар
30.04.2022 17:10 Відповісти
30.04.2022 17:10 Відповісти
Яблуко від яблуні далеко не падає - синок вітренчихи виявився таким же лайном, як і його матуся
показати весь коментар
30.04.2022 17:13 Відповісти
Замало *******?
показати весь коментар
30.04.2022 17:22 Відповісти
Нафтогаз с миллиардными убытками из-за тотального воровства ЗЕвласти. Поэтому ЗЕлебобики должны быть довольны действиями Витренко. Украину погубит не кацапстан, а коррупция. Тотальная коррупция.
показати весь коментар
30.04.2022 17:25 Відповісти
Зарплату не забули прибавити, а то ще відмовиться
показати весь коментар
30.04.2022 17:32 Відповісти
Чекаю на бан від цензора
показати весь коментар
30.04.2022 17:42 Відповісти
Зачем? Пусть ваша дурь будет видна.
показати весь коментар
30.04.2022 19:56 Відповісти
Опять вора назначили!
В Украине же война, что нет достойного специалиста?
показати весь коментар
30.04.2022 18:17 Відповісти
Ще не виросли , всі хто в ******** системі влади або ворюга або корупціонер або шістка
інших людей система викидає
показати весь коментар
30.04.2022 19:12 Відповісти
воруем дальше
показати весь коментар
30.04.2022 18:29 Відповісти
Юрий витренко минимум за пятьсот тысяч за 15 календарных согласился, и во время войны поддерживает тариф на газ для населения 8 грн. Не одну грн, не ноль, поставят всех на счетчик. Всех, кто выживут,после войны.
показати весь коментар
30.04.2022 18:44 Відповісти
Эй, цензор. Ваши програмеры уходят в аут. Это же так нужно перестраивать буквы.
показати весь коментар
30.04.2022 19:00 Відповісти
Слів не має..
показати весь коментар
01.05.2022 06:48 Відповісти
 
 