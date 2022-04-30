Кабмін перепризначив Вітренка головою "Нафтогазу" ще на рік

Голову правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка перепризначено на цю посаду ще на рік до 29 квітня 2023 року.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 26 квітня № 319-р.

"Обрати та призначити Вітренка Юрія Юрійовича з 30 квітня 2022 р. головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" строком на один рік", - йдеться у розпорядженні уряду.

Також Кабмін затвердив умови контракту з Вітренком та установив розмір його винагороди.

До призначення на посаду у 2021 році Вітренко тимчасово виконував обов'язки міністра енергетики з грудня 2020 року. Раніше Юрій Вітренко працював виконавчим директором "Нафтогазу".