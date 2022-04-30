Вопросом реставрации после войны будет заниматься совет по восстановлению Украины

Специально созданный совет по восстановлению Украины будет корректировать реставрацию объектов инфраструктуры, в частности памятников культуры.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Начинается работа Верховной Рады, Офиса Президента и специального Совета по вопросам восстановления Украины. Каждое ведомство по своему направлению будет объявлять, что нужно восстанавливать. Для нас это, безусловно, реставрация культурных памятников, поддержка деятелей искусств и помощь тем, кто потерял работу и не может сейчас работать", - говорится в сообщении.

Ткаченко отметил, что демонтаж памятников российским деятелям искусств, который сейчас распространяется по разным регионам, должен происходить под контролем органов власти. Он возможен после решения Минкульта, чтобы не превращать явление в вандализм.

Читайте также: РФ совершила 74 преступления против представителей СМИ, - Минкульт