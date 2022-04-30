Вопросом реставрации после войны будет заниматься совет по восстановлению Украины
Специально созданный совет по восстановлению Украины будет корректировать реставрацию объектов инфраструктуры, в частности памятников культуры.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Начинается работа Верховной Рады, Офиса Президента и специального Совета по вопросам восстановления Украины. Каждое ведомство по своему направлению будет объявлять, что нужно восстанавливать. Для нас это, безусловно, реставрация культурных памятников, поддержка деятелей искусств и помощь тем, кто потерял работу и не может сейчас работать", - говорится в сообщении.
Ткаченко отметил, что демонтаж памятников российским деятелям искусств, который сейчас распространяется по разным регионам, должен происходить под контролем органов власти. Он возможен после решения Минкульта, чтобы не превращать явление в вандализм.
- компромат війна не скасовує
ОПа здійснила державний переворот і захопила виконавчу владу?
Добре, що зе ніколи не порушує Закон.
Пагано, що зепокидькі постіно брешуть!
Киевврот 3 дня брали...\и где вы сейчас...?\
Закатайте губи.
Им бы только деньги Запада себе по карманам распихивать .
Битум опять с Белгорода возить будут?
Вэлыкэ будывныцтво!