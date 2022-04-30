РУС
Новости
Вопросом реставрации после войны будет заниматься совет по восстановлению Украины

ткаченко

Специально созданный совет по восстановлению Украины будет корректировать реставрацию объектов инфраструктуры, в частности памятников культуры.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Начинается работа Верховной Рады, Офиса Президента и специального Совета по вопросам восстановления Украины. Каждое ведомство по своему направлению будет объявлять, что нужно восстанавливать. Для нас это, безусловно, реставрация культурных памятников, поддержка деятелей искусств и помощь тем, кто потерял работу и не может сейчас работать", - говорится в сообщении.

Ткаченко отметил, что демонтаж памятников российским деятелям искусств, который сейчас распространяется по разным регионам, должен происходить под контролем органов власти. Он возможен после решения Минкульта, чтобы не превращать явление в вандализм.

Читайте также: РФ совершила 74 преступления против представителей СМИ, - Минкульт

Министерство культуры и информационной политики (787) реставрация (52) Ткаченко Александр (429)
+16
єрмак з гетьманцовом на місці? А "шефір"? Тоді можна бути спокійними: мільярди допомоги в надійних руках!
30.04.2022 17:51 Ответить
+13
Тепер у кожному українському місті буде 95 квартал...
30.04.2022 17:55 Ответить
+12
Кабмін вже скасован?
ОПа здійснила державний переворот і захопила виконавчу владу?
Добре, що зе ніколи не порушує Закон.
Пагано, що зепокидькі постіно брешуть!
30.04.2022 17:55 Ответить
і тато того "Хтоневтік" буде над процесом - Беня

- компромат війна не скасовує
30.04.2022 17:57 Ответить
Перемогою України. Є сумніви?
30.04.2022 18:11 Ответить
В ОП ще не вирішили, що називати Перемогою.
30.04.2022 18:15 Ответить
вы свиноцабаки уже Киевврот 3 дня брали...\и где вы сейчас...?\
30.04.2022 18:54 Ответить
ты свиноруцкий надеешься что вы победите...?
показать весь комментарий
"Велике зелене відновлиництво"?
Закатайте губи.
30.04.2022 18:10 Ответить
в камере петухи духовки друг другу реставрировать будете если доживёте
30.04.2022 18:10 Ответить
огласите весь список реставраторов, пожалуйста
30.04.2022 18:14 Ответить
Как раз сейчас дюжина заместителей завхоза придумывает название офшорных фирм с большим опытом строительства жилья.
30.04.2022 18:25 Ответить
Мрія зекоманди потрапити в раду розпилу бабла і відновлювати Україну з закордону, ахметка, сурки, пінчуки з личинками вже там і готові освоювати, продовжувати свою основну справу.
30.04.2022 18:16 Ответить
во кормушка новая - туда уже очередь стоит наверно с километр
30.04.2022 18:21 Ответить
и шо?и ни одного агрохимии не будет?
30.04.2022 18:22 Ответить
Буде представник від кожного олігарха.
30.04.2022 18:33 Ответить
С такими петухами войны не выиграть.
Им бы только деньги Запада себе по карманам распихивать .
Битум опять с Белгорода возить будут?
Вэлыкэ будывныцтво!
30.04.2022 18:38 Ответить
от ссуки, сволочі. як їх і сковирнути тепер. як витравити цих гнид(((
30.04.2022 19:12 Ответить
 
 