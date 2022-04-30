Питанням реставрації після війни займатиметься рада з питань відновлення України
Спеціально створена рада з питань відновлення України корегуватиме реставрацію об'єктів інфраструктури, зокрема пам'яток культури.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Розпочинається робота Верховної Ради, Офісу президента і спеціальної Ради з питань відновлення України. Кожне відомство за своїм напрямком оголошуватиме, що саме потрібно відновлювати. Для нас це безумовно реставрація культурних пам'яток, підтримка митців і допомога тим, хто втратив роботу і не може зараз працювати", - сказано в повідомленні.
Ткаченко зауважив, що демонтаж пам'ятників російським митцям, який нині шириться різними регіонами, повинен відбуватися під контролем органів влади. Він є можливим після рішення Мінкульту, щоб не перетворювати явище на вандалізм.
- компромат війна не скасовує
ОПа здійснила державний переворот і захопила виконавчу владу?
Добре, що зе ніколи не порушує Закон.
Пагано, що зепокидькі постіно брешуть!
Киевврот 3 дня брали...\и где вы сейчас...?\
Закатайте губи.
Им бы только деньги Запада себе по карманам распихивать .
Битум опять с Белгорода возить будут?
Вэлыкэ будывныцтво!