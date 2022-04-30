УКР
Питанням реставрації після війни займатиметься рада з питань відновлення України

ткаченко

Спеціально створена рада з питань відновлення України корегуватиме реставрацію об'єктів інфраструктури, зокрема пам'яток культури.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розпочинається робота Верховної Ради, Офісу президента і спеціальної Ради з питань відновлення України. Кожне відомство за своїм напрямком оголошуватиме, що саме потрібно відновлювати. Для нас це безумовно реставрація культурних пам'яток, підтримка митців і допомога тим, хто втратив роботу і не може зараз працювати", - сказано в повідомленні.

Ткаченко зауважив, що демонтаж пам'ятників російським митцям, який нині шириться різними регіонами, повинен відбуватися під контролем органів влади. Він є можливим після рішення Мінкульту, щоб не перетворювати явище на вандалізм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 120 зарубіжних організацій і закладів культури наразі припинили співпрацю з РФ, - Ткаченко

Міністерство культури (771) реставрація (67) Ткаченко Олександр (509)
+16
єрмак з гетьманцовом на місці? А "шефір"? Тоді можна бути спокійними: мільярди допомоги в надійних руках!
показати весь коментар
30.04.2022 17:51 Відповісти
+13
Тепер у кожному українському місті буде 95 квартал...
показати весь коментар
30.04.2022 17:55 Відповісти
+12
Кабмін вже скасован?
ОПа здійснила державний переворот і захопила виконавчу владу?
Добре, що зе ніколи не порушує Закон.
Пагано, що зепокидькі постіно брешуть!
показати весь коментар
30.04.2022 17:55 Відповісти
єрмак з гетьманцовом на місці? А "шефір"? Тоді можна бути спокійними: мільярди допомоги в надійних руках!
показати весь коментар
30.04.2022 17:51 Відповісти
і тато того "Хтоневтік" буде над процесом - Беня

- компромат війна не скасовує
показати весь коментар
30.04.2022 17:57 Відповісти
Кабмін вже скасован?
ОПа здійснила державний переворот і захопила виконавчу владу?
Добре, що зе ніколи не порушує Закон.
Пагано, що зепокидькі постіно брешуть!
показати весь коментар
30.04.2022 17:55 Відповісти
Тепер у кожному українському місті буде 95 квартал...
показати весь коментар
30.04.2022 17:55 Відповісти
Перемогою України. Є сумніви?
показати весь коментар
30.04.2022 18:11 Відповісти
В ОП ще не вирішили, що називати Перемогою.
показати весь коментар
30.04.2022 18:15 Відповісти
вы свиноцабаки уже Киевврот 3 дня брали...\и где вы сейчас...?\
показати весь коментар
30.04.2022 18:54 Відповісти
ты свиноруцкий надеешься что вы победите...?
показати весь коментар
30.04.2022 18:52 Відповісти
"Велике зелене відновлиництво"?
Закатайте губи.
показати весь коментар
30.04.2022 18:10 Відповісти
в камере петухи духовки друг другу реставрировать будете если доживёте
показати весь коментар
30.04.2022 18:10 Відповісти
огласите весь список реставраторов, пожалуйста
показати весь коментар
30.04.2022 18:14 Відповісти
Как раз сейчас дюжина заместителей завхоза придумывает название офшорных фирм с большим опытом строительства жилья.
показати весь коментар
30.04.2022 18:25 Відповісти
Мрія зекоманди потрапити в раду розпилу бабла і відновлювати Україну з закордону, ахметка, сурки, пінчуки з личинками вже там і готові освоювати, продовжувати свою основну справу.
показати весь коментар
30.04.2022 18:16 Відповісти
во кормушка новая - туда уже очередь стоит наверно с километр
показати весь коментар
30.04.2022 18:21 Відповісти
и шо?и ни одного агрохимии не будет?
показати весь коментар
30.04.2022 18:22 Відповісти
Буде представник від кожного олігарха.
показати весь коментар
30.04.2022 18:33 Відповісти
С такими петухами войны не выиграть.
Им бы только деньги Запада себе по карманам распихивать .
Битум опять с Белгорода возить будут?
Вэлыкэ будывныцтво!
показати весь коментар
30.04.2022 18:38 Відповісти
от ссуки, сволочі. як їх і сковирнути тепер. як витравити цих гнид(((
показати весь коментар
30.04.2022 19:12 Відповісти
 
 