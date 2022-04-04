РФ совершила 74 преступления против представителей СМИ, - Минкульт
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По данным Генеральной прокуратуры Украины Россия совершила 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 - в отношении граждан других государств
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Министерства культуры и информационной политики.
По данным Генеральной прокуратуры Украины РФ совершила 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 в отношении граждан других государств: Великобритания - 5, Чехия - 2, США -2, Дания - 2, ОАЭ - 2, РФ - 2, Ирландия - 1, Швейцария – 1, Франция – 1, Литва – 1.
Среди журналистов погибли 18 человек (из которых 15 мужчин и 3 женщины), похищено 8 человек (4 мужчины и 4 женщины), получили ранения 13 человек, пропали без вести 3 человека, подверглись запугиваниям 15 журналистов. Кроме того, зафиксировано по меньшей мере 7 фактов обстрелов, которые привели к повреждению или уничтожению телебашен, ТРК. Зафиксировано 22 блокировки и кибератак на СМИ.
В Киевской области пострадал 31 журналист, в Запорожской – 15, в г. Киев – 7, в Херсонской – 5, в Донецкой – 5, в АР Крым – 2, в Сумской – 2, в Одесской – 2, в Черниговской – 1, в Николаевской – 1, в Луганской – 1, в Кировоградской – 1, в Центральной Украине – 1.
"Украина сотрудничает с рядом международных правозащитных организаций и ежедневно информирует их о преступлениях российских оккупационных войск в отношении журналистов, которые в сверхчеловеческих условиях освещают события на передовом", - отмечается в заявлении.
"Сегодня каждый журналист является героем. Благодарны каждому, кто освещает события в Украине. Каждая смерть и каждое преступление против представителей средств массовой информации обязательно будут расследованы, а виновные – привлечены к уголовной ответственности", - отмечают в МКИП.
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Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.
Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml