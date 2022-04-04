РФ скоїла 74 злочини проти представників ЗМІ, - Мінкульт

За даними Генеральної прокуратури України Росія скоїла 74 злочини стосовно представників ЗМІ, серед яких 19 - щодо громадян інших держав

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Міністерства культури та інформаційної політики.

За даними Генеральної прокуратури України РФ скоєно 74 злочини відносно представників ЗМІ, серед яких 19 щодо громадян інших держав: Велика Британія - 5, Чехія - 2, США -2, Данія - 2, ОАЕ - 2, РФ - 2, Ірландія - 1, Швейцарія - 1, Франція - 1, Литва - 1.

Серед журналістів загинули 18 осіб (з яких 15 чоловіків та 3 жінки), викрадено 8 осіб (4 чоловіка та 4 жінки), зазнали поранень 13 осіб, зникли безвісти 3 особи, зазнали залякувань 15 журналістів. Крім того зафіксовано щонайменше 7 фактів обстрілів, які призвели до пошкодження або знищення телевеж, ТРК. Зафіксовано 22 блокування та кібератак на ЗМІ.

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У Київській області постраждав 31 журналіст, у Запорізькій - 15, в м. Київ - 7, в Херсонській - 5, в Донецькій - 5, в АР Крим - 2, в Сумській - 2, в Одеській - 2, в Чернігівській - 1, в Миколаївській - 1, в Луганській - 1, в Кіровоградській - 1, в Центральній Україні - 1.

"Україна співпрацює з низкою міжнародних правозахисних організацій та щоденно інформує їх про злочини російських окупаційних військ щодо журналістів, які у надлюдських умовах висвітлюють події на передовій", - зазначається в заяві.

"Сьогодні кожен журналіст є героєм. Вдячні кожному, хто висвітлює події в Україні. Кожна смерть та кожен злочин проти представників засобів масової інформації обов’язково буде розслідуваний, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності", - наголошують у МКІП.