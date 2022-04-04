РФ скоїла 74 злочини проти представників ЗМІ, - Мінкульт
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За даними Генеральної прокуратури України Росія скоїла 74 злочини стосовно представників ЗМІ, серед яких 19 - щодо громадян інших держав
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Міністерства культури та інформаційної політики.
За даними Генеральної прокуратури України РФ скоєно 74 злочини відносно представників ЗМІ, серед яких 19 щодо громадян інших держав: Велика Британія - 5, Чехія - 2, США -2, Данія - 2, ОАЕ - 2, РФ - 2, Ірландія - 1, Швейцарія - 1, Франція - 1, Литва - 1.
Серед журналістів загинули 18 осіб (з яких 15 чоловіків та 3 жінки), викрадено 8 осіб (4 чоловіка та 4 жінки), зазнали поранень 13 осіб, зникли безвісти 3 особи, зазнали залякувань 15 журналістів. Крім того зафіксовано щонайменше 7 фактів обстрілів, які призвели до пошкодження або знищення телевеж, ТРК. Зафіксовано 22 блокування та кібератак на ЗМІ.
У Київській області постраждав 31 журналіст, у Запорізькій - 15, в м. Київ - 7, в Херсонській - 5, в Донецькій - 5, в АР Крим - 2, в Сумській - 2, в Одеській - 2, в Чернігівській - 1, в Миколаївській - 1, в Луганській - 1, в Кіровоградській - 1, в Центральній Україні - 1.
"Україна співпрацює з низкою міжнародних правозахисних організацій та щоденно інформує їх про злочини російських окупаційних військ щодо журналістів, які у надлюдських умовах висвітлюють події на передовій", - зазначається в заяві.
"Сьогодні кожен журналіст є героєм. Вдячні кожному, хто висвітлює події в Україні. Кожна смерть та кожен злочин проти представників засобів масової інформації обов’язково буде розслідуваний, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності", - наголошують у МКІП.
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Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.
Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml