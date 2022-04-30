Статус безработного теперь можно получить через "Дію"

Правительство упростило регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, потерявших работу во время военного положения, поэтому теперь стать на учет по безработице можно по упрощенной процедуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Теперь стать на учет по безработице можно, только подав заявление в электронной форме через приложение или портал Дія, без учета документов об образовании, трудовой книжки, военно-учетного документа.

"Получить официальный статус безработного могут граждане, которые после введения военного положения работали на условиях трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора, но потеряли работу. Правительство гарантирует выплату пособия всем, кто встал на учет в определенном законодательством порядке", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, Кабинет Министров на заседании 29 апреля одобрил постановление, которым упростил регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, потерявших работу во время действия военного положения.