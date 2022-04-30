РУС
Статус безработного теперь можно получить через "Дію"

дія,послуги

Правительство упростило регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, потерявших работу во время военного положения, поэтому теперь стать на учет по безработице можно по упрощенной процедуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Теперь стать на учет по безработице можно, только подав заявление в электронной форме через приложение или портал Дія, без учета документов об образовании, трудовой книжки, военно-учетного документа.

"Получить официальный статус безработного могут граждане, которые после введения военного положения работали на условиях трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора, но потеряли работу. Правительство гарантирует выплату пособия всем, кто встал на учет в определенном законодательством порядке", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус безработного теперь можно отменить чере "Дію"

Как сообщалось, Кабинет Министров на заседании 29 апреля одобрил постановление, которым упростил регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, потерявших работу во время действия военного положения.

безработица (451) Госслужба занятости (115) Дія (432)
А ГРОШІ КОЛИ ПОЛУЧИМО??? вже місяць пройшов а воз все там
30.04.2022 19:01 Ответить
Попробуй позвонить , знакомый дозвонился и почти матом поговорил и чудесным образом через два часа деньги пришли . Мутят суки скорее всего ,
30.04.2022 21:35 Ответить
Ну звісно....а всім іншим що з голоду помирати?
30.04.2022 21:23 Ответить
 
 