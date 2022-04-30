Статус безробітного тепер можна отримати через "Дію"

Уряд спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, що втратили роботу під час воєнного стану, тому тепер стати на облік по безробіттю можна за спрощеною процедурою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відтепер стати на облік по безробіттю можна лише подавши заяву в електронній формі через додаток або портал Дія, без урахування документів про освіту, трудової книжки, військово-облікового документа.

"Отримати офіційний статус безробітного можуть громадяни, які після введення воєнного стану працювали на умовах трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору, але втратили роботу. Уряд гарантує виплату допомоги всім, хто став на облік у визначеному законодавством порядку", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні 29 квітня схвалив постанову, якою спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, які втратили роботу під час дії воєнного стану.