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безробіття (526) Дія (1064)

Статус безробітного тепер можна скасувати через застросунок "Дія"

дия,дія

Скасувати статус безробітного відтепер можна онлайн на порталі "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості, передає  Цензор.НЕТ.

"На порталі державних послуг "Дія" стала доступною заява на скасування статусу безробітного", - йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися послугою, треба зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису.

Після заповнення онлайн-форми з обов’язковим зазначенням причини скасування статусу безробітного, її слід надіслати на розгляд у центр зайнятості.

Протягом одного робочого дня заява буде розглянутаю Заявник отримає повідомлення про результат розгляду в особистий кабінет та на електронну пошту.

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17.04.2022 03:56 Відповісти
 
 