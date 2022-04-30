Герой Украины Степан Тарабалка не является Призраком Киева, - Командование Воздушных Сил
Информация о якобы гибели Призрака Киева не соответствует действительности.
Об этом в Facebook сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Герой Украины Степан Тарабалка не "Призрак Киева" и он не сбил 40 самолетов. 13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.
Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!" - говорится в сообщении.
"Военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого ни хотелось. Ни одно официальное заявление по этому поводу не выходило в СМИ! Ну и напоследок, для особо креативных – американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной!" – добавили в Воздушных Силах.
Значит, ещё долго жить будет и не один десяток русни на концерт Кабздона прижмурит.
Дуже соромно... Треба попрацювати над граматикою.
І дякую за те, що вказали на мою помилку.
переходить тому, хто найкраще захищає Наше Місто згори
про них уже й пісні поскладали - https://hi-in.facebook.com/vartovi.espreso/videos/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C/371145054600701/ https://hi-in.facebook.com/vartovi.espreso/videos/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C/371145054600701/
Він ГЕРОЙ.
А привид і досі нищить орків
Якби таке відбувалося, то найкраще б було нікому про це не говорити.
Так що, можете мріяти.
Ви якісь дивні, їй-богу. Аби сенсацію продавить. Журна
шлюхліст?
а кто там посбивал на люминий-єто собирательній образ
Тому цю інформацію треба розуміти так:
1) "Привид_Києва" живий і збив літаків більше, ніж 40;
2) Пілоти вже пройшли курс навчання на F-16 і очікують на бойові машини;
3) Бомбардувальники США чекають на варту їхньої уваги ціль.
-----------------------------------------------------------------------------------
Як кажуть, їх же за язика ніхто не тягнув?
**********
Привид - це легенда. Це було зрозуміло від самого початку війни.
Хай буде легенда. Але легенди теж надзвичайно потрібні.
Вони піднімають бойовий дух і є дороговказом до перемоги.
Кожен український пілот ВПС є також і Привидом Києва. Нехай бояться вороги!
Це точно...
(та й оригіналів теж не дуже)
У киян була і є красива легенда! А ви починаєте ...
Привід Києва живий!
Він завжди буде охороняти небо над Києвом!!!
При́від - підстава (справжня або вигадана), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 причина яких-небудь дій або вчинків.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4 При́від (привод) - технічний термін, пристрій (пристрої) для надання руху машинам, механізмам
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1 Приві́д - юридичний термін, примусова доставка до слідчого, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80 прокурора або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 суду обвинуваченого, свідка, потерпілого, що ухиляються без поважних причин від добровільної явки за викликом у призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA строк .
А це привид
Це було зрозуміло з самого початку . На всій планеті немає таких супер-асів , які б на літаку не найновішого покоління , десятками збивали б , набагато новішу авіацію . Для одного повітряного аса , збити в двобої один - два ******* літаки , це вже подвиг , а 40 шт , це вже за гранню фантастики .
А Герою України Степану Тарабалці - вічная пам'ять...