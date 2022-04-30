Герой Украины Степан Тарабалка не является Призраком Киева, - Командование Воздушных Сил

Информация о якобы гибели Призрака Киева не соответствует действительности.

Об этом в Facebook сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Герой Украины Степан Тарабалка не "Призрак Киева" и он не сбил 40 самолетов. 13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.

Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!" - говорится в сообщении.

"Военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого ни хотелось. Ни одно официальное заявление по этому поводу не выходило в СМИ! Ну и напоследок, для особо креативных – американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной!" – добавили в Воздушных Силах.

