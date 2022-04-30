РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10587 посетителей онлайн
Новости Война
31 770 71

Герой Украины Степан Тарабалка не является Призраком Киева, - Командование Воздушных Сил

привид

Информация о якобы гибели Призрака Киева не соответствует действительности.

Об этом в Facebook сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Герой Украины Степан Тарабалка не "Призрак Киева" и он не сбил 40 самолетов. 13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.

Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!" - говорится в сообщении.

"Военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого ни хотелось. Ни одно официальное заявление по этому поводу не выходило в СМИ! Ну и напоследок, для особо креативных – американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной!" – добавили в Воздушных Силах.

Читайте также: The Times опубликовала статью о легендарном Призраке Киева. Издание называет им майора Степана Тарабалку, погибшего 13 марта в воздушном бою. ФОТО

Автор: 

авиация (2904) Воздушные силы (2623)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+105
От тільки важливіше, що Степан Тарабалка загинув, захищаючи свою країну. Привід він, чи не привід, але він герой. І саме це треба пам'ятати.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:08 Ответить
+83
Але Степан Тарабалка є та залишиться справжнім Героєм України...
показать весь комментарий
30.04.2022 20:05 Ответить
+49
Тим не менш..
Він ГЕРОЙ.
А привид і досі нищить орків
показать весь комментарий
30.04.2022 20:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ !!!
Значит, ещё долго жить будет и не один десяток русни на концерт Кабздона прижмурит.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:04 Ответить
В смысле- все они будут долго жить и Куйла с Парашей переживут.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:06 Ответить
От тільки важливіше, що Степан Тарабалка загинув, захищаючи свою країну. Привід він, чи не привід, але він герой. І саме це треба пам'ятати.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:08 Ответить
Привід - це причина. А привид - містична істота
показать весь комментарий
30.04.2022 20:15 Ответить
"повод" тобто, не причина
показать весь комментарий
30.04.2022 20:18 Ответить
Вибачте, будь ласка. Привид. Саме привид, не привід.

Дуже соромно... Треба попрацювати над граматикою.

І дякую за те, що вказали на мою помилку.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:21 Ответить
Спасибо за разъяснение. А то тут уже поток сознания и фейков захватил всю планету, кукарекает кто и что хочет
показать весь комментарий
30.04.2022 20:04 Ответить
Хорошо, что разъяснили. Но☝плохо, что наши не осваивают ф16❗
показать весь комментарий
30.04.2022 20:10 Ответить
Настамнет?
показать весь комментарий
30.04.2022 21:31 Ответить
Але Степан Тарабалка є та залишиться справжнім Героєм України...
показать весь комментарий
30.04.2022 20:05 Ответить
+
показать весь комментарий
30.04.2022 20:06 Ответить
авжеж, Привид Києва не людина, бо це - титул, який передається
переходить тому, хто найкраще захищає Наше Місто згори

про них уже й пісні поскладали - https://hi-in.facebook.com/vartovi.espreso/videos/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C/371145054600701/ https://hi-in.facebook.com/vartovi.espreso/videos/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C/371145054600701/

показать весь комментарий
30.04.2022 20:31 Ответить
Тим не менш..
Він ГЕРОЙ.
А привид і досі нищить орків
показать весь комментарий
30.04.2022 20:06 Ответить
Привiд...там взрослый мужчина лет 50ти.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:08 Ответить
а що в такому віці літають на винищувачі?
показать весь комментарий
30.04.2022 20:37 Ответить
Прикинь ! І не просто літають , а іще і кацапів збивають ((
показать весь комментарий
01.05.2022 00:01 Ответить
тсссс....
показать весь комментарий
30.04.2022 21:15 Ответить
...убирите возраст, что б падлюки не полювали на нього...я теж чув хто він , але мовчу і молюся за нього...вся країна за переживає......
показать весь комментарий
30.04.2022 21:35 Ответить
"Військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося. Жодна офіційна заява з цього приводу не виходила у ЗМІ! Ну і на останок, для особливо креативних - американські бомбардувальники теж НЕ літають над Україною!" - додали в Повітряних Силах. Джерело:
показать весь комментарий
30.04.2022 20:07 Ответить
Хто його знає.
Якби таке відбувалося, то найкраще б було нікому про це не говорити.
Так що, можете мріяти.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:10 Ответить
у нас нет - но если нужно, применим...)
показать весь комментарий
30.04.2022 20:11 Ответить
Шановна, та це ж іхтамнєт в його найочевиднішій іпостасі, ну що ви
показать весь комментарий
30.04.2022 20:13 Ответить
Можна мріяти, що вони вчаться літати на SAAB. Тим більше Швеція йде в НАТО.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:40 Ответить
І що поганого було в тому, що орковські говнопілоти сцялися під себе на "бойових" вилітах, а наші люди вірили в щось наднеймовірне, що захищає їх з неба?
Ви якісь дивні, їй-богу. Аби сенсацію продавить. Журнашлюхліст?
показать весь комментарий
30.04.2022 20:15 Ответить
А я и не говорил, что это плохо.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:17 Ответить
Мушу розчаувати. Це реальний льотчик. Воює. Шифруватися вимушений.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:19 Ответить
фольклор-не фольклор,а 190 су-25,30,32,35 в минусе...
а кто там посбивал на люминий-єто собирательній образ
показать весь комментарий
30.04.2022 20:19 Ответить
добрий чоловік був, Герой, Вічна пам'ять йому.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:14 Ответить
Маю на дію, що українські військові вивчають одразу F-35.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:14 Ответить
Спростуй так, щоб ще більше повірили... (с) (...золоте правило журналістики одного літературного персонажа...).

Тому цю інформацію треба розуміти так:

1) "Привид_Києва" живий і збив літаків більше, ніж 40;
2) Пілоти вже пройшли курс навчання на F-16 і очікують на бойові машини;
3) Бомбардувальники США чекають на варту їхньої уваги ціль.

-----------------------------------------------------------------------------------

Як кажуть, їх же за язика ніхто не тягнув?
показать весь комментарий
30.04.2022 20:16 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 20:21 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 20:25 Ответить
ваші слова та й Богу в вуха
показать весь комментарий
30.04.2022 20:38 Ответить
❤️
показать весь комментарий
01.05.2022 04:21 Ответить
Привид Києва - це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів...
**********
Привид - це легенда. Це було зрозуміло від самого початку війни.
Хай буде легенда. Але легенди теж надзвичайно потрібні.
Вони піднімають бойовий дух і є дороговказом до перемоги.
Кожен український пілот ВПС є також і Привидом Києва. Нехай бояться вороги!
показать весь комментарий
30.04.2022 20:18 Ответить
40ва бригада тактичної авіації це і є колективний привид Києва, і вони реально назбивали багато, а до Ф-16 черга скоро дійде.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:24 Ответить
...в каждой специальности единицы толковых и умных...на 1000 сантехников один только хороший, из 1000 докторов только 1 супер, на 1000 электронщиков только 1 умница и так везде...
показать весь комментарий
30.04.2022 21:42 Ответить
На 1000 президентів тільки 1 *****.
Це точно...
показать весь комментарий
30.04.2022 22:57 Ответить
Я написал это выше, но пост потёрли
показать весь комментарий
30.04.2022 20:28 Ответить
Ніт, їхніх парфумів нам точно не треба
(та й оригіналів теж не дуже)
показать весь комментарий
30.04.2022 20:28 Ответить
Дебила кусок
показать весь комментарий
30.04.2022 20:32 Ответить
Це очевидно було що це гарний міф про Привд Києва. а от про Ф-16 думав що таки тренуються. Про бомбардувальники навіть не чув.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:20 Ответить
Про Ф-16 правду зараз ніхто не скаже
показать весь комментарий
30.04.2022 21:16 Ответить
Генштаб! Ну ви хоч інколи мозок включайте!
У киян була і є красива легенда! А ви починаєте ...

Привід Києва живий!
Він завжди буде охороняти небо над Києвом!!!
показать весь комментарий
30.04.2022 20:21 Ответить
Що таке привід -
При́від - підстава (справжня або вигадана), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 причина яких-небудь дій або вчинків.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4 При́від (привод) - технічний термін, пристрій (пристрої) для надання руху машинам, механізмам
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1 Приві́д - юридичний термін, примусова доставка до слідчого, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80 прокурора або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 суду обвинуваченого, свідка, потерпілого, що ухиляються без поважних причин від добровільної явки за викликом у призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA строк .

А це привид
показать весь комментарий
30.04.2022 20:30 Ответить

показать весь комментарий
30.04.2022 22:09 Ответить
Да ладно, все и так знали, что это легенда. Но тем парням, которые минусовали кацапские пердолеты и создали эту легенду - вечная благодарность от народа!
показать весь комментарий
30.04.2022 20:34 Ответить
Треба вірити не в казки, а в реальність. У нас є 40-ва бригада такчтичної авіації із Василькова. І це значно крутіше за міфічну казку про одинокого"привида"
показать весь комментарий
30.04.2022 20:40 Ответить
Я ж казав -- не вірю !!!
показать весь комментарий
30.04.2022 20:23 Ответить
а я знав... быльш ніж відчував... !!!і тому також не вірив....
показать весь комментарий
30.04.2022 21:17 Ответить
І на ху* була таке заявляти? Цей красивий міфічний воїн хай би і далі залишався Привидом невмирущим, а орки би сралися у своїх форумах про його реальність чи вигадку. Під час війни дуже важливо, що є такі герої і їх треба створювати, бо у нас куди не плюнь як не Арестович-Подоляк, то Зеленський-Єрмак. І тут на тобі, розх*ярили міф на шмаття. Бл*, ну чого вони такі тупі...
показать весь комментарий
30.04.2022 20:35 Ответить
Ну да, это они зря. И о Призраке, и о бомбардировщиках ... Надо многозначительно молчать, и пусть рашисты теряются в догадках - а вдруг?...
показать весь комментарий
30.04.2022 20:42 Ответить
Не было привида? Значит будет!
показать весь комментарий
30.04.2022 20:35 Ответить
він є!
показать весь комментарий
30.04.2022 21:44 Ответить
Була тут велика стаття про Героїв Неба. Дійсно Призрак зібраний Герой України. З кожного взяли частинку прекрасного, мужнього і вправного. Тримайте небо України, воно тільки тут таке голубе і чисте.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:40 Ответить
Привиду все одно вірить у нього командування чи ні, він і надалі нищитиме ворога над Києвом. Слава повітряним силам і легенді-привиду!
показать весь комментарий
30.04.2022 20:45 Ответить
Звісно ж , привид Києва був - легендою , але ж красивою , надихаючою легендою . Жаль що тепер її розвінчали . .
Це було зрозуміло з самого початку . На всій планеті немає таких супер-асів , які б на літаку не найновішого покоління , десятками збивали б , набагато новішу авіацію . Для одного повітряного аса , збити в двобої один - два ******* літаки , це вже подвиг , а 40 шт , це вже за гранню фантастики .
показать весь комментарий
30.04.2022 20:47 Ответить
Тут командування неправе!!! Іде третя світова і одна з її складових -інформаційна.Україна героїчно виборює свою свободу та право на життя,тому нам потрібні свої героїчні ,монументальніПеремоги та Герої з яких у майбутньому створять легенди а для діток казки і це нормально!!!
показать весь комментарий
30.04.2022 21:16 Ответить
Якщо не чути про чергові подвиги Привида Києва - то це означає, що він опановує нову техніку.

А Герою України Степану Тарабалці - вічная пам'ять...
показать весь комментарий
30.04.2022 21:18 Ответить
Ну вот и появилось у 40-ой бригады тактычнойи авиации прекрасное название "Прывыды Киева". И хай кацапы срутся со страху от встречи с "Прывыдамы"
показать весь комментарий
30.04.2022 21:28 Ответить
Для меня каждый наш летчик герой и легенда, я каждый день молюсь, чтобы видеть их когда они возвращаются обратн
показать весь комментарий
30.04.2022 21:32 Ответить
Все вірно. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
показать весь комментарий
30.04.2022 21:42 Ответить
И помните Бетменом может быть каждый ).
показать весь комментарий
30.04.2022 22:28 Ответить
Коли він злітав з нашого аеродрома під час бомбардування- ми затамовували подих. Встиг. Коли він літав над містом- ми були спокійні, чуючи звук реактивних двигунів. А коли його не стало, то єдиний реактивний звук був від кацапських ракет, що постійно бомбардували моє місто. Тому зараз моя сім'я не має спокою, чуючи звук навіть віддалено сходий на реактивний.
показать весь комментарий
30.04.2022 22:57 Ответить
«Единождьі солгавши, кто тебе поверит?» - казав колись Козьма Прутков. Даремно підняли знову цей міф після смерті Тарабалки. Тим більше, писати, що Привид - не він, узагалі негарно щодо загиблого Героя. Журналісти, де ваше почуття такту?
показать весь комментарий
01.05.2022 10:27 Ответить
Найбільший ас Другої світової Еріх Хартманн, мав на рахунку 352 підтверджених, збитих літака. Взагалі перемога захищалася тільки при фіксації встановленої на літаку фотокамери. Немає фіксації, немає перемоги. Реально перемог у Еріха, було набагато більше. Те, що приведення вигадка, було абсолютно ясно, ніякої деталізації, "перемоги" підтверджувалися видяхами з іграшки-симулятора, https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Combat_Simulator_World Digital Combat Simulator World (DCS). як до цього ставиться? Як на мене краще об'єктивно, ось вгорі вказано, що збито 234 літаки, і до речі, коли визнали, що привид - легенда, то його 40+ не прибрали з рахунків.
показать весь комментарий
27.08.2022 21:15 Ответить
 
 