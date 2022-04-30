УКР
Герой України Степан Тарабалка не є Привидом Києва, - Командування Повітряних Сил

привид

Інформація про нібито загибель Привида Києва не відповідає дійсності.

Про це у Facebook повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Герой України Степан Тарабалка НЕ "Привид Києва" і він НЕ збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів.

Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають!" - йдеться в повідомленні.

"Військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося. Жодна офіційна заява з цього приводу не виходила у ЗМІ!  Ну і на останок, для особливо креативних – американські бомбардувальники теж НЕ літають над Україною!" - додали в Повітряних Силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The Times опублікувала статтю про легендарного Привида Києва. Видання називає ним майора Степана Тарабалку, який загинув 13 березня у повітряному бою. ФОТО

+105
От тільки важливіше, що Степан Тарабалка загинув, захищаючи свою країну. Привід він, чи не привід, але він герой. І саме це треба пам'ятати.
30.04.2022 20:08 Відповісти
+83
Але Степан Тарабалка є та залишиться справжнім Героєм України...
30.04.2022 20:05 Відповісти
+49
Тим не менш..
Він ГЕРОЙ.
А привид і досі нищить орків
30.04.2022 20:06 Відповісти
СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ !!!
Значит, ещё долго жить будет и не один десяток русни на концерт Кабздона прижмурит.
30.04.2022 20:04 Відповісти
В смысле- все они будут долго жить и Куйла с Парашей переживут.
30.04.2022 20:06 Відповісти
30.04.2022 20:08 Відповісти
Привід - це причина. А привид - містична істота
30.04.2022 20:15 Відповісти
"повод" тобто, не причина
30.04.2022 20:18 Відповісти
Вибачте, будь ласка. Привид. Саме привид, не привід.

Дуже соромно... Треба попрацювати над граматикою.

І дякую за те, що вказали на мою помилку.
30.04.2022 20:21 Відповісти
Спасибо за разъяснение. А то тут уже поток сознания и фейков захватил всю планету, кукарекает кто и что хочет
30.04.2022 20:04 Відповісти
Хорошо, что разъяснили. Но☝плохо, что наши не осваивают ф16❗
30.04.2022 20:10 Відповісти
Настамнет?
30.04.2022 21:31 Відповісти
30.04.2022 20:05 Відповісти
+
30.04.2022 20:06 Відповісти
авжеж, Привид Києва не людина, бо це - титул, який передається
переходить тому, хто найкраще захищає Наше Місто згори

про них уже й пісні поскладали - https://hi-in.facebook.com/vartovi.espreso/videos/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C/371145054600701/ https://hi-in.facebook.com/vartovi.espreso/videos/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C/371145054600701/

30.04.2022 20:31 Відповісти
А привид і досі нищить орків
30.04.2022 20:06 Відповісти
Привiд...там взрослый мужчина лет 50ти.
30.04.2022 20:08 Відповісти
а що в такому віці літають на винищувачі?
30.04.2022 20:37 Відповісти
Прикинь ! І не просто літають , а іще і кацапів збивають ((
01.05.2022 00:01 Відповісти
тсссс....
30.04.2022 21:15 Відповісти
...убирите возраст, что б падлюки не полювали на нього...я теж чув хто він , але мовчу і молюся за нього...вся країна за переживає......
30.04.2022 21:35 Відповісти
30.04.2022 20:07 Відповісти
Хто його знає.
Якби таке відбувалося, то найкраще б було нікому про це не говорити.
Так що, можете мріяти.
30.04.2022 20:10 Відповісти
у нас нет - но если нужно, применим...)
30.04.2022 20:11 Відповісти
Шановна, та це ж іхтамнєт в його найочевиднішій іпостасі, ну що ви
30.04.2022 20:13 Відповісти
Можна мріяти, що вони вчаться літати на SAAB. Тим більше Швеція йде в НАТО.
30.04.2022 20:40 Відповісти
І що поганого було в тому, що орковські говнопілоти сцялися під себе на "бойових" вилітах, а наші люди вірили в щось наднеймовірне, що захищає їх з неба?
Ви якісь дивні, їй-богу. Аби сенсацію продавить. Журнашлюхліст?
30.04.2022 20:15 Відповісти
А я и не говорил, что это плохо.
30.04.2022 20:17 Відповісти
Мушу розчаувати. Це реальний льотчик. Воює. Шифруватися вимушений.
30.04.2022 20:19 Відповісти
фольклор-не фольклор,а 190 су-25,30,32,35 в минусе...
а кто там посбивал на люминий-єто собирательній образ
30.04.2022 20:19 Відповісти
добрий чоловік був, Герой, Вічна пам'ять йому.
30.04.2022 20:14 Відповісти
Маю на дію, що українські військові вивчають одразу F-35.
30.04.2022 20:14 Відповісти
Спростуй так, щоб ще більше повірили... (с) (...золоте правило журналістики одного літературного персонажа...).

Тому цю інформацію треба розуміти так:

1) "Привид_Києва" живий і збив літаків більше, ніж 40;
2) Пілоти вже пройшли курс навчання на F-16 і очікують на бойові машини;
3) Бомбардувальники США чекають на варту їхньої уваги ціль.

-----------------------------------------------------------------------------------

Як кажуть, їх же за язика ніхто не тягнув?
30.04.2022 20:16 Відповісти
30.04.2022 20:21 Відповісти
30.04.2022 20:25 Відповісти
ваші слова та й Богу в вуха
30.04.2022 20:38 Відповісти
❤️
01.05.2022 04:21 Відповісти
Привид Києва - це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів...
**********
Привид - це легенда. Це було зрозуміло від самого початку війни.
Хай буде легенда. Але легенди теж надзвичайно потрібні.
Вони піднімають бойовий дух і є дороговказом до перемоги.
Кожен український пілот ВПС є також і Привидом Києва. Нехай бояться вороги!
30.04.2022 20:18 Відповісти
40ва бригада тактичної авіації це і є колективний привид Києва, і вони реально назбивали багато, а до Ф-16 черга скоро дійде.
30.04.2022 20:24 Відповісти
...в каждой специальности единицы толковых и умных...на 1000 сантехников один только хороший, из 1000 докторов только 1 супер, на 1000 электронщиков только 1 умница и так везде...
30.04.2022 21:42 Відповісти
На 1000 президентів тільки 1 *****.
Це точно...
30.04.2022 22:57 Відповісти
Я написал это выше, но пост потёрли
30.04.2022 20:28 Відповісти
Ніт, їхніх парфумів нам точно не треба
(та й оригіналів теж не дуже)
30.04.2022 20:28 Відповісти
Дебила кусок
30.04.2022 20:32 Відповісти
Це очевидно було що це гарний міф про Привд Києва. а от про Ф-16 думав що таки тренуються. Про бомбардувальники навіть не чув.
30.04.2022 20:20 Відповісти
Про Ф-16 правду зараз ніхто не скаже
30.04.2022 21:16 Відповісти
Генштаб! Ну ви хоч інколи мозок включайте!
У киян була і є красива легенда! А ви починаєте ...

Привід Києва живий!
Він завжди буде охороняти небо над Києвом!!!
30.04.2022 20:21 Відповісти
Що таке привід -
При́від - підстава (справжня або вигадана), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 причина яких-небудь дій або вчинків.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4 При́від (привод) - технічний термін, пристрій (пристрої) для надання руху машинам, механізмам
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1 Приві́д - юридичний термін, примусова доставка до слідчого, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80 прокурора або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 суду обвинуваченого, свідка, потерпілого, що ухиляються без поважних причин від добровільної явки за викликом у призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA строк .

А це привид
30.04.2022 20:30 Відповісти

30.04.2022 22:09 Відповісти
Да ладно, все и так знали, что это легенда. Но тем парням, которые минусовали кацапские пердолеты и создали эту легенду - вечная благодарность от народа!
30.04.2022 20:34 Відповісти
Треба вірити не в казки, а в реальність. У нас є 40-ва бригада такчтичної авіації із Василькова. І це значно крутіше за міфічну казку про одинокого"привида"
30.04.2022 20:40 Відповісти
Я ж казав -- не вірю !!!
30.04.2022 20:23 Відповісти
а я знав... быльш ніж відчував... !!!і тому також не вірив....
30.04.2022 21:17 Відповісти
І на ху* була таке заявляти? Цей красивий міфічний воїн хай би і далі залишався Привидом невмирущим, а орки би сралися у своїх форумах про його реальність чи вигадку. Під час війни дуже важливо, що є такі герої і їх треба створювати, бо у нас куди не плюнь як не Арестович-Подоляк, то Зеленський-Єрмак. І тут на тобі, розх*ярили міф на шмаття. Бл*, ну чого вони такі тупі...
30.04.2022 20:35 Відповісти
Ну да, это они зря. И о Призраке, и о бомбардировщиках ... Надо многозначительно молчать, и пусть рашисты теряются в догадках - а вдруг?...
30.04.2022 20:42 Відповісти
Не было привида? Значит будет!
30.04.2022 20:35 Відповісти
він є!
30.04.2022 21:44 Відповісті
Була тут велика стаття про Героїв Неба. Дійсно Призрак зібраний Герой України. З кожного взяли частинку прекрасного, мужнього і вправного. Тримайте небо України, воно тільки тут таке голубе і чисте.
30.04.2022 20:40 Відповісті
Привиду все одно вірить у нього командування чи ні, він і надалі нищитиме ворога над Києвом. Слава повітряним силам і легенді-привиду!
30.04.2022 20:45 Відповісті
Звісно ж , привид Києва був - легендою , але ж красивою , надихаючою легендою . Жаль що тепер її розвінчали . .
Це було зрозуміло з самого початку . На всій планеті немає таких супер-асів , які б на літаку не найновішого покоління , десятками збивали б , набагато новішу авіацію . Для одного повітряного аса , збити в двобої один - два ******* літаки , це вже подвиг , а 40 шт , це вже за гранню фантастики .
30.04.2022 20:47 Відповісті
Тут командування неправе!!! Іде третя світова і одна з її складових -інформаційна.Україна героїчно виборює свою свободу та право на життя,тому нам потрібні свої героїчні ,монументальніПеремоги та Герої з яких у майбутньому створять легенди а для діток казки і це нормально!!!
30.04.2022 21:16 Відповісті
Якщо не чути про чергові подвиги Привида Києва - то це означає, що він опановує нову техніку.

А Герою України Степану Тарабалці - вічная пам'ять...
30.04.2022 21:18 Відповісті
Ну вот и появилось у 40-ой бригады тактычнойи авиации прекрасное название "Прывыды Киева". И хай кацапы срутся со страху от встречи с "Прывыдамы"
30.04.2022 21:28 Відповісті
Для меня каждый наш летчик герой и легенда, я каждый день молюсь, чтобы видеть их когда они возвращаются обратн
30.04.2022 21:32 Відповісті
Все вірно. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
30.04.2022 21:42 Відповісті
И помните Бетменом может быть каждый ).
30.04.2022 22:28 Відповісті
Коли він злітав з нашого аеродрома під час бомбардування- ми затамовували подих. Встиг. Коли він літав над містом- ми були спокійні, чуючи звук реактивних двигунів. А коли його не стало, то єдиний реактивний звук був від кацапських ракет, що постійно бомбардували моє місто. Тому зараз моя сім'я не має спокою, чуючи звук навіть віддалено сходий на реактивний.
30.04.2022 22:57 Відповісті
«Единождьі солгавши, кто тебе поверит?» - казав колись Козьма Прутков. Даремно підняли знову цей міф після смерті Тарабалки. Тим більше, писати, що Привид - не він, узагалі негарно щодо загиблого Героя. Журналісти, де ваше почуття такту?
01.05.2022 10:27 Відповісті
Найбільший ас Другої світової Еріх Хартманн, мав на рахунку 352 підтверджених, збитих літака. Взагалі перемога захищалася тільки при фіксації встановленої на літаку фотокамери. Немає фіксації, немає перемоги. Реально перемог у Еріха, було набагато більше. Те, що приведення вигадка, було абсолютно ясно, ніякої деталізації, "перемоги" підтверджувалися видяхами з іграшки-симулятора, https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Combat_Simulator_World Digital Combat Simulator World (DCS). як до цього ставиться? Як на мене краще об'єктивно, ось вгорі вказано, що збито 234 літаки, і до речі, коли визнали, що привид - легенда, то його 40+ не прибрали з рахунків.
27.08.2022 21:15 Відповісті
 
 