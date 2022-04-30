Герой України Степан Тарабалка не є Привидом Києва, - Командування Повітряних Сил

Інформація про нібито загибель Привида Києва не відповідає дійсності.

Про це у Facebook повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Герой України Степан Тарабалка НЕ "Привид Києва" і він НЕ збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів.

Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають!" - йдеться в повідомленні.

"Військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося. Жодна офіційна заява з цього приводу не виходила у ЗМІ! Ну і на останок, для особливо креативних – американські бомбардувальники теж НЕ літають над Україною!" - додали в Повітряних Силах.

