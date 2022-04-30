РУС
Эвакуация из Попасной приостановлена до выяснения безопасности маршрута, – глава ОВА Гайдай

После обстрела 29 апреля оккупантами автобусов с жителями Попасной Луганской области эвакуацию из населенного пункта приостановили. Вывоз людей будет возобновлен после проверки маршрута на безопасность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке руководитель ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил: "Эвакуация из Попасной приостановлена. Из Лисичанска и Северодонецка вывезли 40 человек

В Днепр сегодня выехало 35 жителей Лисичанска, из них четыре ребенка. Из Северодонецка автобус уехал почти пустым – только пятеро местных жителей решили ехать в безопасное место.

Для оставшихся завезены гуманитарные грузы, их уже доставляют по бомбоубежищам.

Пока не будет полной информации о вчерашнем событии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта, эвакуация из Попасной будет приостановлена. На проверку безопасности маршрута (возможно нового) нужно время. Рисковать мы не можем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной. Связи с людьми нет, - глава ВГА

