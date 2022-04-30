Евакуація з Попасної припинена до з'ясування безпеки маршруту, - глава ОВА Гайдай

Після обстрілу 29 квітня окупантами автобусів з жителями Попасної Луганській області евакуацію з населеного пункту призупинили. Вивезення людей відновлять після перевірки маршруту на безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці керівник ОВА Сергій Гайдай.

Він зазнеачив: "Евакуація з Попасної призупинена. З Лисичанська та Сєвєродонецька вивезли 40 людей

До Дніпра сьогодні виїхало 35 лисичан, з них чотири дитини. З Сєвєродонецька автобус рушив майже порожнім - лише п‘ятеро місцевих вирішили їхати в безпеку.

Для тих, хто залишився завезено гумвантажі, їх вже доставляють по бомбосховищам.

Допоки повністю не буде інформації щодо вчорашньої події з обстрілом ворожою ДРГ нашого евакуаційного транспорту, з Попасної евакуація буде призупинена. На перевірку безпечності маршруту (можливо нового) потрібен час. Ризикувати ми не можемо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній. Зв'язку з людьми немає, - голова ВЦА