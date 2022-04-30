Мобильная связь и интернет всех операторов исчез на Херсонщине, - СМИ
В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех операторов.
Об этом сообщает Суспільне Херсон, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской громаде. Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне сообщил Суспільному, что это, к сожалению, не авария", - говорится в сообщении.
щоб не передавали цілі і місце знаходження противника
Щось затіяли з воєнної точки зору,
або хочуть забезпечити безпечне переміщення чогось важливого
"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.
Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков.
"Корегував вогонь під час евакуацій. Злив інфу по військових частинах Херсона. Садоху прийняли за держзраду, він зливав інфу по евакуації Управління".
Головне, щоб СБУ не вийшло само на себе!
P.S.: нахера влазити в питання, в яких нічого не розумієш...
Печально все это.
Хто винен, потім будем розбитатись.. Зараз нагальне працювати над тим, щоб було це "потім"!
Невже не згодні??!
І завтра здадуть Миколаїв чи Запоріжжя, так само як здали Херсон?
То "потім" для України може і не настати. Ні?
@toden22
·
https://twitter.com/toden22/status/1520393110722953219 4 ч
На мою думку ситуація с "Азовом" стала для запроданців несподіваною. Все було добре. Чонгар размінували але тут встав "Азов". На смерть став. Ні шагу назад. Всю схему поломав к едрене-фене героїзм захистників Маріуполя.
нажаль орки на півночі херсонської обл. і притискати їх до дніпра ніхто не поспішає..
Не хочеться казати слово «ляльковод», але чомусь лише воно спадає на думку.
Энергозатратное и обладает направленным действием. Накрыть Херсон глушилками нереально.