35 285 45

Мобильная связь и интернет всех операторов исчез на Херсонщине, - СМИ

херсон,війна

В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех операторов.

Об этом сообщает Суспільне Херсон, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской громаде. Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне сообщил Суспільному, что это, к сожалению, не авария", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт Одессы обстреляли с территории оккупированного Крыма из БРК "Бастион", - ОВА

+51
С дерьмака можна починати і далі за списком...
30.04.2022 20:34 Ответить
+40
Блин, яка цука разминувала дорогу з Криму ????
30.04.2022 20:32 Ответить
+37
Штірліц судного дня

@toden22

·
https://twitter.com/toden22/status/1520393110722953219 4 ч

На мою думку ситуація с "Азовом" стала для запроданців несподіваною. Все було добре. Чонгар размінували але тут встав "Азов". На смерть став. Ні шагу назад. Всю схему поломав к едрене-фене героїзм захистників Маріуполя.
30.04.2022 20:42 Ответить
готуються до "рехверендуму"
30.04.2022 20:24 Ответить
Глушать GSM
щоб не передавали цілі і місце знаходження противника

Щось затіяли з воєнної точки зору,
або хочуть забезпечити безпечне переміщення чогось важливого
30.04.2022 21:00 Ответить
Готуюються к очередному своему позору
30.04.2022 20:31 Ответить
шо ты перепостил... там не про ЗСУ - зрадники. думай. думай
30.04.2022 20:47 Ответить
Ну так напиши на нього офіційного листа в СБУ або в поліцію. І всіх за списком також не забудь вписати. Ти ж напевно дуже поінформована людина з контррозвідки ніяк не менше. Тільки не вказуй якогось там дерьмака, а повне прізвище, ім'я та по батькові, щоб все було абсолютно офіційно і по формі.
30.04.2022 21:35 Ответить
З контррозвідкою в нас не краще ніж з опою, нажаль.
30.04.2022 22:03 Ответить
Це достатньо офіційний лист від начальника патрульної поліції? Все є - П.І.Б.:

"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.

Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков.

"Корегував вогонь під час евакуацій. Злив інфу по військових частинах Херсона. Садоху прийняли за держзраду, він зливав інфу по евакуації Управління".

Головне, щоб СБУ не вийшло само на себе!
P.S.: нахера влазити в питання, в яких нічого не розумієш...
30.04.2022 23:48 Ответить
Скоро услышим, что минирование не помогло бы отбить нападение.
Печально все это.
30.04.2022 20:40 Ответить
ну станом на зараз, не по*уй? Що робити, такі питання потрібно задавати!
Хто винен, потім будем розбитатись.. Зараз нагальне працювати над тим, щоб було це "потім"!
Невже не згодні??!
30.04.2022 20:45 Ответить
Опять "нэ на часи"? А потом "война всё спышэ". Нет уж. Очень даже на часи. Потому, что потом никто предателей искать не будет
30.04.2022 20:54 Ответить
Потом может и не быть , если они продолжают руководить
30.04.2022 21:23 Ответить
А якщо ці люди ще при владі чи біля влади?
І завтра здадуть Миколаїв чи Запоріжжя, так само як здали Херсон?
То "потім" для України може і не настати. Ні?
30.04.2022 23:51 Ответить
Политика отступления,договорится посередине,просто перестать стрелять-не сработала. Ведь это не КВН и не Квартал 95-тут все по-настоящему. Только комик об этом только сейчас понял
30.04.2022 21:07 Ответить
Як верещала вірменська свиня сімонянша "парядак, па пєрімєтру! Па пєрімєтру!" Це лагерне майбутнє....
30.04.2022 20:33 Ответить
rebjata - vremja pristrelivtj HIMARS
30.04.2022 20:38 Ответить
В купянске тоже самое, причом уже 3 недели. И никто об этом не пишет.
30.04.2022 20:40 Ответить
багато чого не писали і не пишуть..Після війни можливо..дізнаємось
30.04.2022 20:44 Ответить
поламав схему сойтісь посредінє...
нажаль орки на півночі херсонської обл. і притискати їх до дніпра ніхто не поспішає..
30.04.2022 20:47 Ответить
Так ради этого и Марчело убрали ,а взамен схематозника поставили
30.04.2022 21:26 Ответить
Зверніть увагу: коломийський на 66-й день війни досі не зробив заяви про те, на чиєму він боці.

Не хочеться казати слово «ляльковод», але чомусь лише воно спадає на думку.
30.04.2022 21:04 Ответить
Ото ж ОПа і не хоче витягувати Азов з Маріка. Бо азовці знають, як Південь зливався. Якщо виживуть, будуть задавати "незручні" питання...
30.04.2022 23:56 Ответить
завтра значить референдум ХЄРнр
30.04.2022 20:42 Ответить
Готують щось. Відсікають місцевих від зв'язку, щоб не попереджали.
30.04.2022 20:47 Ответить
30.04.2022 20:47 Ответить
Кацапы глушилки развернули.
30.04.2022 20:49 Ответить
Нужно обесточивать вышки, или физически отключать оборудование. Глушилки - это такое.
Энергозатратное и обладает направленным действием. Накрыть Херсон глушилками нереально.
30.04.2022 21:25 Ответить
Ну таки у нас точно также пропадает постоянно ,водафон, Киевстар и проводной интернет и всё обычно одновременно
30.04.2022 21:30 Ответить
глушать, в Бучі , Ірпені, Гостомелі теж глушили ...
30.04.2022 21:07 Ответить
Херсон хоче Коломойський, не здивуюся, якщо він сприяє цьому з якоїсь сторони.
30.04.2022 21:22 Ответить
Водафон наши могут отключить дистанционно. (Для невозможности кацапам эксплуатировать нашу сеть). Самое лёгкое для них адаптация оборудования Киевстар. На его основе родился "Феникс"
30.04.2022 21:23 Ответить
Днем отключали Киевстар... Потом его включили, а все остальное, вместе с проводным интернетом обрубили....
30.04.2022 22:43 Ответить
Obstreliat nado stob zabyli referendumi.Vojenije casti ili tam gde separi administracija.
30.04.2022 21:49 Ответить
єрмак вже прозвітував про новий донецьк?
30.04.2022 21:50 Ответить
Об этом мы. узнаем папизже, когда Йермака уже не будет в Украине, как и смывшегося Портнова
30.04.2022 23:02 Ответить
"папизже" це Азірівка.
01.05.2022 01:07 Ответить
Как же так - выбрать политическим руководителем предателя интересов Украины зеленского с командой фсбешных агентов - а, вот так - прикольно, ржачно, мудро. Так захотело большинство. Как любили повторять все зелёные - этого хочуть 73% украинцев. Да, наверное, хотели.
01.05.2022 01:11 Ответить
А что бы ты сдеал лучше Зеленского? Пи..доболить все умеем, а как что серьезное случится - то сразу в кусты..
01.05.2022 02:38 Ответить
дороги не строил, армию не сворачивал и не закрывал ракетные программы. Это твоему презу-сливателю не хватало на инфрастуктурные проэкты. Да были договорняки в Омане о сливе Юга и войне за 3 дня с захватом Киева и мирного договорняка после этого.
01.05.2022 09:19 Ответить
Просто пришел "русский мир": без связи, без интернета, без свободы слова, а все "удобства" на улице.
01.05.2022 02:23 Ответить
Там уже жара а вы все фотку в куртках юзаете
01.05.2022 02:37 Ответить
 
 