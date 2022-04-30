Мобильная связь и интернет всех операторов исчез на Херсонщине, - СМИ

В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех операторов.

Об этом сообщает Суспільне Херсон, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской громаде. Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне сообщил Суспільному, что это, к сожалению, не авария", - говорится в сообщении.

