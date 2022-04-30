Мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів зникли на Херсонщині, - ЗМІ

В Херсонській області зникли мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів.

Про це повідомляє Суспільне Херсон, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах. Один з провідних спеціалістів мобільного оператора Vodafone у Херсоні повідомив Суспільному, що це, на жаль, не аварія", - йдеться в повідомленні.

