УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10138 відвідувачів онлайн
Новини Війна
35 285 45

Мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів зникли на Херсонщині, - ЗМІ

херсон,війна

В Херсонській області зникли мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів.

Про це повідомляє Суспільне Херсон, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах. Один з провідних спеціалістів мобільного оператора Vodafone у Херсоні повідомив Суспільному, що це, на жаль, не аварія", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти готуються до виходу на адмінкордон Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

інтернет (2061) мобільний зв’язок (1067) Херсон (3570) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
С дерьмака можна починати і далі за списком...
показати весь коментар
30.04.2022 20:34 Відповісти
+40
Блин, яка цука разминувала дорогу з Криму ????
показати весь коментар
30.04.2022 20:32 Відповісти
+37
Штірліц судного дня

@toden22

·
https://twitter.com/toden22/status/1520393110722953219 4 ч

На мою думку ситуація с "Азовом" стала для запроданців несподіваною. Все було добре. Чонгар размінували але тут встав "Азов". На смерть став. Ні шагу назад. Всю схему поломав к едрене-фене героїзм захистників Маріуполя.
показати весь коментар
30.04.2022 20:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
готуються до "рехверендуму"
показати весь коментар
30.04.2022 20:24 Відповісти
Глушать GSM
щоб не передавали цілі і місце знаходження противника

Щось затіяли з воєнної точки зору,
або хочуть забезпечити безпечне переміщення чогось важливого
показати весь коментар
30.04.2022 21:00 Відповісти
Готуюються к очередному своему позору
показати весь коментар
30.04.2022 20:31 Відповісти
Блин, яка цука разминувала дорогу з Криму ????
показати весь коментар
30.04.2022 20:32 Відповісти
С дерьмака можна починати і далі за списком...
показати весь коментар
30.04.2022 20:34 Відповісти
шо ты перепостил... там не про ЗСУ - зрадники. думай. думай
показати весь коментар
30.04.2022 20:47 Відповісти
Ну так напиши на нього офіційного листа в СБУ або в поліцію. І всіх за списком також не забудь вписати. Ти ж напевно дуже поінформована людина з контррозвідки ніяк не менше. Тільки не вказуй якогось там дерьмака, а повне прізвище, ім'я та по батькові, щоб все було абсолютно офіційно і по формі.
показати весь коментар
30.04.2022 21:35 Відповісти
З контррозвідкою в нас не краще ніж з опою, нажаль.
показати весь коментар
30.04.2022 22:03 Відповісти
Це достатньо офіційний лист від начальника патрульної поліції? Все є - П.І.Б.:

"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.

Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков.

"Корегував вогонь під час евакуацій. Злив інфу по військових частинах Херсона. Садоху прийняли за держзраду, він зливав інфу по евакуації Управління".

Головне, щоб СБУ не вийшло само на себе!
P.S.: нахера влазити в питання, в яких нічого не розумієш...
показати весь коментар
30.04.2022 23:48 Відповісти
Скоро услышим, что минирование не помогло бы отбить нападение.
Печально все это.
показати весь коментар
30.04.2022 20:40 Відповісти
ну станом на зараз, не по*уй? Що робити, такі питання потрібно задавати!
Хто винен, потім будем розбитатись.. Зараз нагальне працювати над тим, щоб було це "потім"!
Невже не згодні??!
показати весь коментар
30.04.2022 20:45 Відповісти
Опять "нэ на часи"? А потом "война всё спышэ". Нет уж. Очень даже на часи. Потому, что потом никто предателей искать не будет
показати весь коментар
30.04.2022 20:54 Відповісти
Потом может и не быть , если они продолжают руководить
показати весь коментар
30.04.2022 21:23 Відповісти
А якщо ці люди ще при владі чи біля влади?
І завтра здадуть Миколаїв чи Запоріжжя, так само як здали Херсон?
То "потім" для України може і не настати. Ні?
показати весь коментар
30.04.2022 23:51 Відповісти
Политика отступления,договорится посередине,просто перестать стрелять-не сработала. Ведь это не КВН и не Квартал 95-тут все по-настоящему. Только комик об этом только сейчас понял
показати весь коментар
30.04.2022 21:07 Відповісти
Як верещала вірменська свиня сімонянша "парядак, па пєрімєтру! Па пєрімєтру!" Це лагерне майбутнє....
показати весь коментар
30.04.2022 20:33 Відповісти
rebjata - vremja pristrelivtj HIMARS
показати весь коментар
30.04.2022 20:38 Відповісти
В купянске тоже самое, причом уже 3 недели. И никто об этом не пишет.
показати весь коментар
30.04.2022 20:40 Відповісти
багато чого не писали і не пишуть..Після війни можливо..дізнаємось
показати весь коментар
30.04.2022 20:44 Відповісти
Штірліц судного дня

@toden22

·
https://twitter.com/toden22/status/1520393110722953219 4 ч

На мою думку ситуація с "Азовом" стала для запроданців несподіваною. Все було добре. Чонгар размінували але тут встав "Азов". На смерть став. Ні шагу назад. Всю схему поломав к едрене-фене героїзм захистників Маріуполя.
показати весь коментар
30.04.2022 20:42 Відповісти
поламав схему сойтісь посредінє...
нажаль орки на півночі херсонської обл. і притискати їх до дніпра ніхто не поспішає..
показати весь коментар
30.04.2022 20:47 Відповісти
Так ради этого и Марчело убрали ,а взамен схематозника поставили
показати весь коментар
30.04.2022 21:26 Відповісти
Зверніть увагу: коломийський на 66-й день війни досі не зробив заяви про те, на чиєму він боці.

Не хочеться казати слово «ляльковод», але чомусь лише воно спадає на думку.
показати весь коментар
30.04.2022 21:04 Відповісти
Ото ж ОПа і не хоче витягувати Азов з Маріка. Бо азовці знають, як Південь зливався. Якщо виживуть, будуть задавати "незручні" питання...
показати весь коментар
30.04.2022 23:56 Відповісти
завтра значить референдум ХЄРнр
показати весь коментар
30.04.2022 20:42 Відповісти
Готують щось. Відсікають місцевих від зв'язку, щоб не попереджали.
показати весь коментар
30.04.2022 20:47 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 20:47 Відповісти
Кацапы глушилки развернули.
показати весь коментар
30.04.2022 20:49 Відповісти
Нужно обесточивать вышки, или физически отключать оборудование. Глушилки - это такое.
Энергозатратное и обладает направленным действием. Накрыть Херсон глушилками нереально.
показати весь коментар
30.04.2022 21:25 Відповісти
Ну таки у нас точно также пропадает постоянно ,водафон, Киевстар и проводной интернет и всё обычно одновременно
показати весь коментар
30.04.2022 21:30 Відповісти
глушать, в Бучі , Ірпені, Гостомелі теж глушили ...
показати весь коментар
30.04.2022 21:07 Відповісти
Херсон хоче Коломойський, не здивуюся, якщо він сприяє цьому з якоїсь сторони.
показати весь коментар
30.04.2022 21:22 Відповісти
Водафон наши могут отключить дистанционно. (Для невозможности кацапам эксплуатировать нашу сеть). Самое лёгкое для них адаптация оборудования Киевстар. На его основе родился "Феникс"
показати весь коментар
30.04.2022 21:23 Відповісти
Днем отключали Киевстар... Потом его включили, а все остальное, вместе с проводным интернетом обрубили....
показати весь коментар
30.04.2022 22:43 Відповісти
Obstreliat nado stob zabyli referendumi.Vojenije casti ili tam gde separi administracija.
показати весь коментар
30.04.2022 21:49 Відповісти
єрмак вже прозвітував про новий донецьк?
показати весь коментар
30.04.2022 21:50 Відповісти
Об этом мы. узнаем папизже, когда Йермака уже не будет в Украине, как и смывшегося Портнова
показати весь коментар
30.04.2022 23:02 Відповісти
"папизже" це Азірівка.
показати весь коментар
01.05.2022 01:07 Відповісти
Как же так - выбрать политическим руководителем предателя интересов Украины зеленского с командой фсбешных агентов - а, вот так - прикольно, ржачно, мудро. Так захотело большинство. Как любили повторять все зелёные - этого хочуть 73% украинцев. Да, наверное, хотели.
показати весь коментар
01.05.2022 01:11 Відповісти
А что бы ты сдеал лучше Зеленского? Пи..доболить все умеем, а как что серьезное случится - то сразу в кусты..
показати весь коментар
01.05.2022 02:38 Відповісти
дороги не строил, армию не сворачивал и не закрывал ракетные программы. Это твоему презу-сливателю не хватало на инфрастуктурные проэкты. Да были договорняки в Омане о сливе Юга и войне за 3 дня с захватом Киева и мирного договорняка после этого.
показати весь коментар
01.05.2022 09:19 Відповісти
Просто пришел "русский мир": без связи, без интернета, без свободы слова, а все "удобства" на улице.
показати весь коментар
01.05.2022 02:23 Відповісти
Там уже жара а вы все фотку в куртках юзаете
показати весь коментар
01.05.2022 02:37 Відповісти
 
 