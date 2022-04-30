Мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів зникли на Херсонщині, - ЗМІ
В Херсонській області зникли мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів.
Про це повідомляє Суспільне Херсон, інформує Цензор.НЕТ.
"Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах. Один з провідних спеціалістів мобільного оператора Vodafone у Херсоні повідомив Суспільному, що це, на жаль, не аварія", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+51 Ярослав Викторович
30.04.2022 20:34
+40 Sophia-Maria Duglass
30.04.2022 20:32
+37 Volodymyr Volodymyr #490180
30.04.2022 20:42
щоб не передавали цілі і місце знаходження противника
Щось затіяли з воєнної точки зору,
або хочуть забезпечити безпечне переміщення чогось важливого
"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.
Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков.
"Корегував вогонь під час евакуацій. Злив інфу по військових частинах Херсона. Садоху прийняли за держзраду, він зливав інфу по евакуації Управління".
Головне, щоб СБУ не вийшло само на себе!
P.S.: нахера влазити в питання, в яких нічого не розумієш...
Печально все это.
Хто винен, потім будем розбитатись.. Зараз нагальне працювати над тим, щоб було це "потім"!
Невже не згодні??!
І завтра здадуть Миколаїв чи Запоріжжя, так само як здали Херсон?
То "потім" для України може і не настати. Ні?
@toden22
·
https://twitter.com/toden22/status/1520393110722953219 4 ч
На мою думку ситуація с "Азовом" стала для запроданців несподіваною. Все було добре. Чонгар размінували але тут встав "Азов". На смерть став. Ні шагу назад. Всю схему поломав к едрене-фене героїзм захистників Маріуполя.
нажаль орки на півночі херсонської обл. і притискати їх до дніпра ніхто не поспішає..
Не хочеться казати слово «ляльковод», але чомусь лише воно спадає на думку.
Энергозатратное и обладает направленным действием. Накрыть Херсон глушилками нереально.