Рашисти готуються до виходу на адмінкордон Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти готуються до здійснення наступу та виходу на адмінкордон Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів.

Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.

