УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10006 відвідувачів онлайн
Новини Війна
26 059 19

Рашисти готуються до виходу на адмінкордон Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

херсон

Російські окупанти готуються до здійснення наступу та виходу на адмінкордон Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів.

Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти поширюють дезінформацію про нібито "захоплення" Києва, Харкова та Запоріжжя, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (7150) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
показати весь коментар
30.04.2022 19:48 Відповісти
+41
показати весь коментар
30.04.2022 19:52 Відповісти
+29
Хай краще готуются до чорних пакетiв це бiльш реальнiше гниди касапскi.
показати весь коментар
30.04.2022 19:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай краще готуются до чорних пакетiв це бiльш реальнiше гниди касапскi.
показати весь коментар
30.04.2022 19:46 Відповісти
На вихід з Херсона в іншому напрямку. Згодна
показати весь коментар
30.04.2022 20:43 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 19:48 Відповісти
Це на кордоні з Дніпропетровською областю чи Миколаївською?
показати весь коментар
30.04.2022 19:52 Відповісти
З Миколаівською
показати весь коментар
30.04.2022 20:00 Відповісти
Хз не пiдскажу тобi Сергiй я не москаль.
показати весь коментар
30.04.2022 20:01 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 19:52 Відповісти
правда як шило з мішка вихід знайде
показати весь коментар
30.04.2022 20:35 Відповісти
Досить поширювати відверті фейки.
Таке враження, ніби ця Ірина Тимошенко сама бачила цей наказ і особисто чула ц.у. від Патрушева та інших.
Люди, де ваше критичне мислення? І ще й знаходяться ті, хто лайкає цьому вкиду.
показати весь коментар
30.04.2022 20:39 Відповісти
ну розкажи нам як воно размінувалось
показати весь коментар
30.04.2022 21:11 Відповісти
Ось вам і "не наразі"
показати весь коментар
30.04.2022 20:47 Відповісти
По два раза одне і теж - для солідності?
показати весь коментар
30.04.2022 19:54 Відповісти
Буряты с чеченами уже себя в перестрелке пополнили,никто дальше подыхать не хочет.
показати весь коментар
30.04.2022 20:04 Відповісти
А до чого админкордон? Це що, вони типу далі не полізуть? Яке діло кацапам до внутрішнього устрою нашої держави? Мене завжди коробить від згадування "адмінкордонів", начебто існує якийсь договрняк.
показати весь коментар
30.04.2022 21:36 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 21:45 Відповісти
дальше Днепр?
показати весь коментар
30.04.2022 23:09 Відповісти
Єдине, що не викликає сумнів,- це Воля Господа
показати весь коментар
01.05.2022 00:21 Відповісти
 
 