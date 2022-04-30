РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10067 посетителей онлайн
Новости Война
26 059 19

Рашисты готовятся к выходу на админграницу Херсонщины, - Генштаб ВСУ

херсон

Российские оккупанты готовятся к осуществлению наступления и выхода на админграницу Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"На Южнобужском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов.

Продолжаются подготовительные меры противника по осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области.

В Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Луганской области готовятся нанести массированный удар 9 мая, - Гайдай

Генштаб ВС (6847) Херсонская область (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
показать весь комментарий
30.04.2022 19:48 Ответить
+41
показать весь комментарий
30.04.2022 19:52 Ответить
+29
Хай краще готуются до чорних пакетiв це бiльш реальнiше гниди касапскi.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай краще готуются до чорних пакетiв це бiльш реальнiше гниди касапскi.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:46 Ответить
На вихід з Херсона в іншому напрямку. Згодна
показать весь комментарий
30.04.2022 20:43 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 19:48 Ответить
Це на кордоні з Дніпропетровською областю чи Миколаївською?
показать весь комментарий
30.04.2022 19:52 Ответить
З Миколаівською
показать весь комментарий
30.04.2022 20:00 Ответить
Хз не пiдскажу тобi Сергiй я не москаль.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:01 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 19:52 Ответить
правда як шило з мішка вихід знайде
показать весь комментарий
30.04.2022 20:35 Ответить
Досить поширювати відверті фейки.
Таке враження, ніби ця Ірина Тимошенко сама бачила цей наказ і особисто чула ц.у. від Патрушева та інших.
Люди, де ваше критичне мислення? І ще й знаходяться ті, хто лайкає цьому вкиду.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:39 Ответить
ну розкажи нам як воно размінувалось
показать весь комментарий
30.04.2022 21:11 Ответить
Ось вам і "не наразі"
показать весь комментарий
30.04.2022 20:47 Ответить
По два раза одне і теж - для солідності?
показать весь комментарий
30.04.2022 19:54 Ответить
Буряты с чеченами уже себя в перестрелке пополнили,никто дальше подыхать не хочет.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:04 Ответить
А до чого админкордон? Це що, вони типу далі не полізуть? Яке діло кацапам до внутрішнього устрою нашої держави? Мене завжди коробить від згадування "адмінкордонів", начебто існує якийсь договрняк.
показать весь комментарий
30.04.2022 21:36 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 21:45 Ответить
дальше Днепр?
показать весь комментарий
30.04.2022 23:09 Ответить
Єдине, що не викликає сумнів,- це Воля Господа
показать весь комментарий
01.05.2022 00:21 Ответить
 
 