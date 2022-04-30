Рашисты готовятся к выходу на админграницу Херсонщины, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты готовятся к осуществлению наступления и выхода на админграницу Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"На Южнобужском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов.
Продолжаются подготовительные меры противника по осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области.
В Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск", - говорится в сообщении.
Таке враження, ніби ця Ірина Тимошенко сама бачила цей наказ і особисто чула ц.у. від Патрушева та інших.
Люди, де ваше критичне мислення? І ще й знаходяться ті, хто лайкає цьому вкиду.