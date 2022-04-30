РУС
Оккупанты в Луганской области готовятся нанести массированный удар 9 мая, - Гайдай

рф

Российские оккупанты на Луганщине готовятся нанести мощный удар 9 мая.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"И да, усиление мы чувствуем. У них такая уж ползучая тактика. То есть они все заваливают полностью артиллерийскими снарядами, теми реактивными комплексами своими, авиаударами и вертолеты так же привлекают. Просто уничтожают, выжигают землю, а потом пытаются где-то или ротой, или батальоном продвигаться вперед для того, чтобы где-нибудь захватить еще части каких-то населенных пунктов", - рассказал он.

По его словам, пока ничего не происходит.

"Но уверен, что готовятся к 9-му мая для того, чтобы уже на 9-е массированно накрыть нас артподготовкой", - добавил Гайдай.

Гайдай ЛОГА Луганская область
передайте їм, що 9 травня для фашистів не дуже файна дата
Нужно у**бать рашистов 8 мая чтобы ***** которое собралось рассказывать на параде победобесия о победах, обосралось
передайте їм, що 9 травня для фашистів не дуже файна дата
фашисты то по-лучше к украинцам(не комиссарам) относились чем сегодняшние русские выродки
Надо бы 9 мая новыми амеровскими ракетами (если такие будут) обстрелять красную площадь во время парада, этак парой десятком штук, в живом эфире это будет выглядеть потрясающе! )
Надо на 9 мая им подарок сделать новым вооружением что бы ху.ло блевотиной убавилось.
С праздником, дорогие доварисчи...

Читаю, що уже випробування американскої зброї пройшло успішно і іменно на Донбасі. Так що тримайтесь і боріться .Україна понад усе
о, фейсбучний екс ще щось написав іноземною мовою. А перекладу українською не було?
7869 чвкашників - це було станом на 01.04. по факту на сьогоднішній день чвкашних жмурів уже більше.
...а, гарні мусора - у гарних гробах.
Нужно у**бать рашистов 8 мая чтобы ***** которое собралось рассказывать на параде победобесия о победах, обосралось
Так от на 9 травня треба їм під час парадау... Як було нам в 2014
Кєрчєнский міст також варіант))
Так *****! Или лишь бы перднуть? Без тебя не знают, что делать
пусть своего герасимова там берегут, а то артиллеристы уже начали за ним охоту, шоб к девятамая вслед за Му-му отправить.
Фашистское государство россия В Москве возбуждено уголовное дело против двух оппозиционных муниципальных депутатов, которые выступили против войны в Украине.https://www.youtube.com/watch?v=btOCT2xcdmA
Нужно отправить героя киевщины Александра Павлюка вместо Гайдая, это будет усиление с нашей стороны.
Тобто до знаної дати вони вже взяти не надіються?

Це вже прогресс
На 9 травня кримськи міст піда за расєйськім кораблем. Готуйтесь до свята, свинособаки!
Я читал комментарии, где Гайдая критикуют. Но по мне он потрясный чувак. Лучший ОВА, если убрать одесского. Вообще для меня война показала что кроме откровенных идиотов и попросту мразей есть еще нормальные люди среди чиновников, которые просто делают свою работу.
Но по мне он потрясный чувак. Лучший ОВА, если убрать одесского. Вообще для меня война показала что кроме откровенных идиотов и попросту мразей есть еще нормальные люди среди чиновников, которые просто делают свою работу.

Война. Экономика не работает. Всем в не оккупированной части области занимаются военные. По словам Гайдая электричества, газа, и инфраструктуры нет. Есть качественные выступления в эфире телемарафона.
Чем глава Луганской ОВА лучше мэра украинского Мариуполя?
Комментариями военных сводок?
а мы их HIMARSами, которые, уже, вот-вот, прямо-таки, буквально сейчас
чого нашої зброї і резервів не підтягують,
нема водіїв чи транспорта, кожен день то більше вбитих
У нас тупо немає ***********.
Было бы ОЧЕНЬ продуктивно если бы во время парада на 9 мая, в рашке, Анонимусы взломали как можно больше телеканалов, рекламных табло, и прочих мониторов вещания. И включить промытым победобесием русским, кадры долхлых русских солдат, кадры сопротивления украинцев, что у путина ничего не получилось. Вообще обломать их злорадствие во время парада.
До 9 мая резервы орков могут и не дожить с такими потерями.
До 9 травня ще дожити треба
