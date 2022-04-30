Оккупанты в Луганской области готовятся нанести массированный удар 9 мая, - Гайдай

Российские оккупанты на Луганщине готовятся нанести мощный удар 9 мая.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"И да, усиление мы чувствуем. У них такая уж ползучая тактика. То есть они все заваливают полностью артиллерийскими снарядами, теми реактивными комплексами своими, авиаударами и вертолеты так же привлекают. Просто уничтожают, выжигают землю, а потом пытаются где-то или ротой, или батальоном продвигаться вперед для того, чтобы где-нибудь захватить еще части каких-то населенных пунктов", - рассказал он.

По его словам, пока ничего не происходит.

"Но уверен, что готовятся к 9-му мая для того, чтобы уже на 9-е массированно накрыть нас артподготовкой", - добавил Гайдай.

