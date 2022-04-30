УКР
Окупанти на Луганщині готуються завдати масованого удару 9 травня, - Гайдай

Російські окупанти на Луганщині готуються завдати потужного удару 9-го травня.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"І так посилення ми відчуваємо. В них така вже, повзуча тактика. Тобто вони все завалюють повністю артилерійськими снарядами, тими реактивними комплексами своїми, авіаударами і гелікоптери так само залучають. Просто знищують, випалюють землю, а потім намагаються десь або ротою, або батальйоном просуватися вперед для того, щоб десь захопити ще частини якихось населених пунктів", - розповів він.

За його словами, поки що нічого не відбувається.

"Але впевнений, що готуються до 9-го травня для того, щоб вже на 9-те масовано накрити нас артпідготовкою", - додав Гайдай.

Автор: 

Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4927)
+24
передайте їм, що 9 травня для фашистів не дуже файна дата
30.04.2022 19:21 Відповісти
+15
30.04.2022 19:26 Відповісти
+14
Нужно у**бать рашистов 8 мая чтобы ***** которое собралось рассказывать на параде победобесия о победах, обосралось
30.04.2022 19:28 Відповісти
передайте їм, що 9 травня для фашистів не дуже файна дата
30.04.2022 19:21 Відповісти
фашисты то по-лучше к украинцам(не комиссарам) относились чем сегодняшние русские выродки
30.04.2022 20:36 Відповісти
Надо бы 9 мая новыми амеровскими ракетами (если такие будут) обстрелять красную площадь во время парада, этак парой десятком штук, в живом эфире это будет выглядеть потрясающе! )
30.04.2022 20:59 Відповісти
Надо на 9 мая им подарок сделать новым вооружением что бы ху.ло блевотиной убавилось.
30.04.2022 19:23 Відповісти
С праздником, дорогие доварисчи...

30.04.2022 19:51 Відповісти
Читаю, що уже випробування американскої зброї пройшло успішно і іменно на Донбасі. Так що тримайтесь і боріться .Україна понад усе
30.04.2022 19:24 Відповісти
30.04.2022 19:26 Відповісти
о, фейсбучний екс ще щось написав іноземною мовою. А перекладу українською не було?
30.04.2022 21:55 Відповісти
7869 чвкашників - це було станом на 01.04. по факту на сьогоднішній день чвкашних жмурів уже більше.
30.04.2022 22:17 Відповісти
...а, гарні мусора - у гарних гробах.
30.04.2022 23:47 Відповісти
Нужно у**бать рашистов 8 мая чтобы ***** которое собралось рассказывать на параде победобесия о победах, обосралось
30.04.2022 19:28 Відповісти
Так от на 9 травня треба їм під час парадау... Як було нам в 2014
Кєрчєнский міст також варіант))
30.04.2022 19:30 Відповісти
Так *****! Или лишь бы перднуть? Без тебя не знают, что делать
30.04.2022 20:31 Відповісти
пусть своего герасимова там берегут, а то артиллеристы уже начали за ним охоту, шоб к девятамая вслед за Му-му отправить.
30.04.2022 19:34 Відповісти
Фашистское государство россия В Москве возбуждено уголовное дело против двух оппозиционных муниципальных депутатов, которые выступили против войны в Украине.https://www.youtube.com/watch?v=btOCT2xcdmA
30.04.2022 19:41 Відповісти
Нужно отправить героя киевщины Александра Павлюка вместо Гайдая, это будет усиление с нашей стороны.
30.04.2022 19:42 Відповісти
Тобто до знаної дати вони вже взяти не надіються?

Це вже прогресс
30.04.2022 19:44 Відповісти
На 9 травня кримськи міст піда за расєйськім кораблем. Готуйтесь до свята, свинособаки!
30.04.2022 19:45 Відповісти
Я читал комментарии, где Гайдая критикуют. Но по мне он потрясный чувак. Лучший ОВА, если убрать одесского. Вообще для меня война показала что кроме откровенных идиотов и попросту мразей есть еще нормальные люди среди чиновников, которые просто делают свою работу.
30.04.2022 19:48 Відповісти
Но по мне он потрясный чувак. Лучший ОВА, если убрать одесского. Вообще для меня война показала что кроме откровенных идиотов и попросту мразей есть еще нормальные люди среди чиновников, которые просто делают свою работу.

Война. Экономика не работает. Всем в не оккупированной части области занимаются военные. По словам Гайдая электричества, газа, и инфраструктуры нет. Есть качественные выступления в эфире телемарафона.
Чем глава Луганской ОВА лучше мэра украинского Мариуполя?
Комментариями военных сводок?
30.04.2022 20:23 Відповісти
а мы их HIMARSами, которые, уже, вот-вот, прямо-таки, буквально сейчас
30.04.2022 19:52 Відповісти
чого нашої зброї і резервів не підтягують,
нема водіїв чи транспорта, кожен день то більше вбитих
30.04.2022 20:05 Відповісти
У нас тупо немає ***********.
30.04.2022 20:14 Відповісти
Было бы ОЧЕНЬ продуктивно если бы во время парада на 9 мая, в рашке, Анонимусы взломали как можно больше телеканалов, рекламных табло, и прочих мониторов вещания. И включить промытым победобесием русским, кадры долхлых русских солдат, кадры сопротивления украинцев, что у путина ничего не получилось. Вообще обломать их злорадствие во время парада.
30.04.2022 20:17 Відповісти
До 9 мая резервы орков могут и не дожить с такими потерями.
30.04.2022 20:39 Відповісти
До 9 травня ще дожити треба
30.04.2022 20:48 Відповісти
 
 