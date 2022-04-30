Окупанти на Луганщині готуються завдати масованого удару 9 травня, - Гайдай

Російські окупанти на Луганщині готуються завдати потужного удару 9-го травня.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"І так посилення ми відчуваємо. В них така вже, повзуча тактика. Тобто вони все завалюють повністю артилерійськими снарядами, тими реактивними комплексами своїми, авіаударами і гелікоптери так само залучають. Просто знищують, випалюють землю, а потім намагаються десь або ротою, або батальйоном просуватися вперед для того, щоб десь захопити ще частини якихось населених пунктів", - розповів він.

За його словами, поки що нічого не відбувається.

"Але впевнений, що готуються до 9-го травня для того, щоб вже на 9-те масовано накрити нас артпідготовкою", - додав Гайдай.

