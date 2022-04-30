Окупанти на Луганщині готуються завдати масованого удару 9 травня, - Гайдай
Російські окупанти на Луганщині готуються завдати потужного удару 9-го травня.
Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"І так посилення ми відчуваємо. В них така вже, повзуча тактика. Тобто вони все завалюють повністю артилерійськими снарядами, тими реактивними комплексами своїми, авіаударами і гелікоптери так само залучають. Просто знищують, випалюють землю, а потім намагаються десь або ротою, або батальйоном просуватися вперед для того, щоб десь захопити ще частини якихось населених пунктів", - розповів він.
За його словами, поки що нічого не відбувається.
"Але впевнений, що готуються до 9-го травня для того, щоб вже на 9-те масовано накрити нас артпідготовкою", - додав Гайдай.
Кєрчєнский міст також варіант))
Це вже прогресс
Война. Экономика не работает. Всем в не оккупированной части области занимаются военные. По словам Гайдая электричества, газа, и инфраструктуры нет. Есть качественные выступления в эфире телемарафона.
Чем глава Луганской ОВА лучше мэра украинского Мариуполя?
Комментариями военных сводок?
нема водіїв чи транспорта, кожен день то більше вбитих