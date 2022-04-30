РУС
"Будем штурмовать Днепропетровщину, подтянулась авиация", - перехват разговора оккупанта

рф,окупанти

Российские оккупационные войска готовятся идти штурмом в Днепропетровскую область.

Об этом свидетельствует запись разговора оккупанта, которую опубликовало ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Руслан, мобилизованный с территории так называемой "ДНР", рассказывает, что ожидается штурм Днепропетровской области.

"Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация", – говорит оккупант.

Также он рассказал жене, что предварительные планы - вернуться домой после трех месяцев войны, не оправдались и теперь ориентировочная дата окончания службы это конец августа - начало сентября.

В то же время городской голова Зеленодольска в Facebook сообщает, что "враг на территории громады отсутствует. Границы защищают ВСУ".

перехват (351) Днепропетровская область (4384)
+51
ага!щас! кульки підвезуть і будешь.. за щеку брати
30.04.2022 20:45 Ответить
+41
Авіація дійсно "підтянулась". За останній тиждень мінус 16/шт;
30.04.2022 20:53 Ответить
+30
Как сказала собака "Баскервиллей" встретившая на берегу дворника Герасима: - Нуну...
30.04.2022 20:50 Ответить
Цікаво, куди саме ця авіація підтягується... Що там поблизу з аеродромів? А, ну звісно ж... Чорнобаївка!
01.05.2022 00:00 Ответить
кацапские авиаторы срутся уже не то что взлетать, а и подходить к самолетам и вертолетам
01.05.2022 00:48 Ответить
Как говорили, раньше, донбас порожняк не гонит. Они просто воюют и убивают украинцев - где это поц сивоха - шо он там, с благословления политического руководства Украины, предлагал делать с донбасом - понять и простить. ****, зелёные мрази - хайпонули по приколу.
01.05.2022 00:59 Ответить
💯 👍
01.05.2022 05:15 Ответить
основная подготовка перед забоем скота выглядит так:
https://twitter.com/i/status/1520363974029676545
01.05.2022 02:42 Ответить
НА ШНУРЕ ПОДТЯНУЛАСЬ !)
01.05.2022 03:15 Ответить
