"Будем штурмовать Днепропетровщину, подтянулась авиация", - перехват разговора оккупанта

Российские оккупационные войска готовятся идти штурмом в Днепропетровскую область.

Об этом свидетельствует запись разговора оккупанта, которую опубликовало ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Руслан, мобилизованный с территории так называемой "ДНР", рассказывает, что ожидается штурм Днепропетровской области.

"Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация", – говорит оккупант.

Также он рассказал жене, что предварительные планы - вернуться домой после трех месяцев войны, не оправдались и теперь ориентировочная дата окончания службы это конец августа - начало сентября.

В то же время городской голова Зеленодольска в Facebook сообщает, что "враг на территории громады отсутствует. Границы защищают ВСУ".

