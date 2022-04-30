"Будем штурмовать Днепропетровщину, подтянулась авиация", - перехват разговора оккупанта
Российские оккупационные войска готовятся идти штурмом в Днепропетровскую область.
Об этом свидетельствует запись разговора оккупанта, которую опубликовало ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Руслан, мобилизованный с территории так называемой "ДНР", рассказывает, что ожидается штурм Днепропетровской области.
"Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация", – говорит оккупант.
Также он рассказал жене, что предварительные планы - вернуться домой после трех месяцев войны, не оправдались и теперь ориентировочная дата окончания службы это конец августа - начало сентября.
В то же время городской голова Зеленодольска в Facebook сообщает, что "враг на территории громады отсутствует. Границы защищают ВСУ".
https://twitter.com/i/status/1520363974029676545