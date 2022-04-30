УКР
"Будем штурмовать Днепропетровщину, подтянулась авиация", - перехоплення розмови окупанта

рф,окупанти

Російські окупаційні війська готуються йти штурмом на Дніпропетровську область.

Про це свідчить запис розмови окупанта, який опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

В дописі зазначається, що Руслан, мобілізований з території так званої "ДНР", підрозділ якого дислокується в Зеленодольску Дніпропетровської області, розповідає, що очікується штурм області.

"Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація", - каже окупант.

Також він розповів дружині, що попередні плани - повернутися додому після трьох місяців війни, не справдились і тепер орієнтовна дата закінчення служби це кінець серпня - початок вересня.

Водночас міський голова Зеленодольска в Facebook повідомляє, що "ворог на території громади відсутній. Кордони захищають ЗСУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

перехоплення (360) Дніпропетровська область (4173)
Топ коментарі
+51
ага!щас! кульки підвезуть і будешь.. за щеку брати
30.04.2022 20:45 Відповісти
+41
Авіація дійсно "підтянулась". За останній тиждень мінус 16/шт;
30.04.2022 20:53 Відповісти
+30
Как сказала собака "Баскервиллей" встретившая на берегу дворника Герасима: - Нуну...
30.04.2022 20:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Цікаво, куди саме ця авіація підтягується... Що там поблизу з аеродромів? А, ну звісно ж... Чорнобаївка!
01.05.2022 00:00 Відповісти
кацапские авиаторы срутся уже не то что взлетать, а и подходить к самолетам и вертолетам
01.05.2022 00:48 Відповісти
Как говорили, раньше, донбас порожняк не гонит. Они просто воюют и убивают украинцев - где это поц сивоха - шо он там, с благословления политического руководства Украины, предлагал делать с донбасом - понять и простить. ****, зелёные мрази - хайпонули по приколу.
01.05.2022 00:59 Відповісти
💯 👍
01.05.2022 05:15 Відповісти
основная подготовка перед забоем скота выглядит так:
https://twitter.com/i/status/1520363974029676545
01.05.2022 02:42 Відповісти
НА ШНУРЕ ПОДТЯНУЛАСЬ !)
01.05.2022 03:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 