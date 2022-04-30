"Будем штурмовать Днепропетровщину, подтянулась авиация", - перехоплення розмови окупанта

Російські окупаційні війська готуються йти штурмом на Дніпропетровську область.

Про це свідчить запис розмови окупанта, який опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

В дописі зазначається, що Руслан, мобілізований з території так званої "ДНР", підрозділ якого дислокується в Зеленодольску Дніпропетровської області, розповідає, що очікується штурм області.

"Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація", - каже окупант.

Також він розповів дружині, що попередні плани - повернутися додому після трьох місяців війни, не справдились і тепер орієнтовна дата закінчення служби це кінець серпня - початок вересня.

Водночас міський голова Зеленодольска в Facebook повідомляє, що "ворог на території громади відсутній. Кордони захищають ЗСУ".

