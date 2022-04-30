Укрэнерго восстановило надежную схему питания Чернобыльской зоны

НЭК "Укрэнерго" восстановила надежную схему питания Чернобыльской зоны отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Укрэнерго.

"66-й день сопротивления – 30 апреля 2022 года. Сегодня восстановлена надежная схема питания в Чернобыльской зоне отчуждения. Днем включена в работу последняя необходимость для этого линия электропередачи 330 кВ", - сказано в сообщении.

Также накануне ночью заработала еще одна восстановленная линия 330 кВ на севере Киевской области. В компании подчеркнули, что это позволило повысить надежность энергоснабжения столицы и приступить к подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

Продолжается восстановление подстанции и линии сети 750 кВ в Киевской области.

Отмечается, что потребление электроэнергии всю неделю держится на стабильном уровне, несмотря на повышение температуры. Все виды электростанций работают согласно графику и командам диспетчера. Энергосистема Украины работает параллельно с ENTSO-E.

Как сообщалось, Чернобыльская зона находилась во временной оккупации с 24 февраля по конец марта. В настоящее время в результате действий российской армии несколько дней Чернобыльская АЭС была обесточена.