Укренерго відновило надійну схему живлення Чорнобильської зони
НЕК "Укренерго" відновила надійну схему живлення Чорнобильської зони відчуження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Укренерго.
"66-й день спротиву – 30 квітня 2022 року. Сьогодні відновлено надійну схему живлення в Чорнобильській зоні відчуження. Вдень включено в роботу останню необхіну для цього лінію електропередачі 330 кВ", - сказано в повідомленні.
Також напередодні вночі почала працювати ще одна відновлена лінія 330 кВ на півночі Київської області. У компанії наголосили, що це дозволило підвищити надійність енергопостачання столиці і розпочати підготовку до нового опалювального сезону в регіоні.
Триває відновлення підстанції та лінії мережі 750 кВ на Київщині.
Зазначається, що споживання електроенергії весь тиждень тримається на стабільному рівні, попри підвищення температури. Всі види електростанцій працюють згідно з графіком та командами диспетчера. Енергосистема України працює паралельно з ENTSO-E.
Як повідомлялося, Чорнобильська зона перебувала у тимчасовій окупації з 24 лютого до кінця березня. У цей час внаслідок дій російської армії декілька днів Чорнобильська АЕС була знеструмлена.
