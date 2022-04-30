Укренерго відновило надійну схему живлення Чорнобильської зони

НЕК "Укренерго" відновила надійну схему живлення Чорнобильської зони відчуження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Укренерго.

"66-й день спротиву – 30 квітня 2022 року. Сьогодні відновлено надійну схему живлення в Чорнобильській зоні відчуження. Вдень включено в роботу останню необхіну для цього лінію електропередачі 330 кВ", - сказано в повідомленні.

Також напередодні вночі почала працювати ще одна відновлена лінія 330 кВ на півночі Київської області. У компанії наголосили, що це дозволило підвищити надійність енергопостачання столиці і розпочати підготовку до нового опалювального сезону в регіоні.

Триває відновлення підстанції та лінії мережі 750 кВ на Київщині.

Зазначається, що споживання електроенергії весь тиждень тримається на стабільному рівні, попри підвищення температури. Всі види електростанцій працюють згідно з графіком та командами диспетчера. Енергосистема України працює паралельно з ENTSO-E.

Як повідомлялося, Чорнобильська зона перебувала у тимчасовій окупації з 24 лютого до кінця березня. У цей час внаслідок дій російської армії декілька днів Чорнобильська АЕС була знеструмлена.