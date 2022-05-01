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Новости Война
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Над Одессой сбит вражеский беспилотник, - пресс-секретарь ОВА Братчук

безпілотник

Украинская ПВО сбила вражеский беспилотник в Одессе.

Об этом сообщил в фейсбуке спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса. "Минус" вражеский БПЛА. Спасибо силам ПВО!", - написал Братчук.

Отметим, что с утра в соцсетях одесситы сообщали о звуках взрывов.

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армия РФ (19547) беспилотник (3718) Одесса (7915)


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Красунчики!
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01.05.2022 10:43 Ответить
Падають безпілотники орків і це душу гріє
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01.05.2022 11:19 Ответить
 
 