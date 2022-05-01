Над Одессой сбит вражеский беспилотник, - пресс-секретарь ОВА Братчук
Украинская ПВО сбила вражеский беспилотник в Одессе.
Об этом сообщил в фейсбуке спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Одесса. "Минус" вражеский БПЛА. Спасибо силам ПВО!", - написал Братчук.
Отметим, что с утра в соцсетях одесситы сообщали о звуках взрывов.
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Чайка Київ
показать весь комментарий01.05.2022 10:43 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Amber
показать весь комментарий01.05.2022 11:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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